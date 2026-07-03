hyperdx : ingress : enabled : false additionalManifests : - apiVersion : networking.k8s.io/v1 kind : Ingress metadata : name : '{{ include "clickstack.fullname" . }}-alb' annotations : alb.ingress.kubernetes.io/scheme : internet-facing alb.ingress.kubernetes.io/target-type : ip alb.ingress.kubernetes.io/certificate-arn : "arn:aws:acm:us-east-1:123456789:certificate/abc-123" alb.ingress.kubernetes.io/listen-ports : '[{\"HTTPS\":443}]' alb.ingress.kubernetes.io/ssl-redirect : "443" alb.ingress.kubernetes.io/group.name : clickstack alb.ingress.kubernetes.io/healthcheck-path : /api/health spec : ingressClassName : alb rules : - host : clickstack.example.com http : paths : - path : / pathType : Prefix backend : service : name : '{{ include "clickstack.fullname" . }}-app' port : name : app