تتيح لك القيمة
إصدار المخطط 2.x فقطتتوفر ميزة
additionalManifests فقط في مخطط Helm المبني على
subchart بإصدار v2.x.
additionalManifests نشر أي كائنات Kubernetes إلى جانب مخطط ClickStack. استخدمها مع الموارد التي لا يوفّر لها المخطط قوالب بشكل مضمّن، مثل
NetworkPolicy و
HorizontalPodAutoscaler و
ServiceAccount و
PodMonitor وكائنات
Ingress المخصصة أو أي كائن آخر من كائنات واجهة برمجة تطبيقات Kubernetes.
كل عنصر في
كيف يعمل
additionalManifests هو تعريف كامل لمورد في Kubernetes. ويقوم المخطط بما يلي:
- المرور على كل عنصر في القائمة
- تحويل العنصر إلى YAML (
toYaml)
- تقييم تعبيرات القوالب في ملف YAML الناتج باستخدام Helm
tpl
.Release.Name,
.Release.Namespace
include "clickstack.fullname" .ودوال المساعدة الأخرى الخاصة بالمخطط
.Values.*
additionalManifests:
- apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
name: '{{ include "clickstack.fullname" . }}-custom'
data:
release: '{{ .Release.Name }}'
يُضبط
قيود ملف values
additionalManifests في ملف values، وتُحلَّل ملفات values بصيغة YAML قبل تشغيل
tpl.
- يجب أن يكون أي
{{ ... }}في ملف values داخل سلسلة نصية محاطة بعلامتَي اقتباس
- لا تُعد كتل القوالب البنيوية صالحة في YAML الخاص بملفات values (على سبيل المثال،
{{- include ... | nindent ... }}بمفردها)
- بالنسبة إلى الحقول غير النصية (على سبيل المثال، أرقام المنافذ)، استخدم قيَمًا حرفية أو منافذ مُسمّاة
- إذا كنت بحاجة إلى قوالب بنيوية، فاستخدم قالب wrapper chart بدلًا من ملف values خام
# Valid in values.yaml
name: '{{ include "clickstack.fullname" . }}-app'
# Invalid in values.yaml (unquoted template expression)
name: {{ include "clickstack.fullname" . }}-app
# Invalid in values.yaml (structural template block)
labels:
{{- include "clickstack.labels" . | nindent 2 }}
تُعرَّف دوال المساعدة هذه في
دوال المساعدة المتاحة لـ المخطط
templates/_helpers.tpl:
|المساعدة
|الوصف
|الاستخدام في ملف values
clickstack.name
|اسم المخطط (مقتطع إلى 63 حرفًا)
|آمن في القيم scalar الموضوعة بين علامتي اقتباس
clickstack.fullname
|اسم مؤهل بـ Release
|آمن في القيم scalar الموضوعة بين علامتي اقتباس
clickstack.chart
|اسم المخطط + الإصدار
|آمن في القيم scalar الموضوعة بين علامتي اقتباس
clickstack.selectorLabels
|كتلة labels الخاصة بـ selector
|لقوالب wrapper مخطط فقط
clickstack.labels
|كتلة labels القياسية
|لقوالب wrapper مخطط فقط
clickstack.mongodb.fullname
|اسم MongoDB CR
|آمن في القيم scalar الموضوعة بين علامتي اقتباس
clickstack.clickhouse.fullname
|اسم ClickHouse CR
|آمن في القيم scalar الموضوعة بين علامتي اقتباس
clickstack.otel.fullname
|اسم OTel collector
|آمن في القيم scalar الموضوعة بين علامتي اقتباس
أمثلة
ServiceAccount
additionalManifests:
- apiVersion: v1
kind: ServiceAccount
metadata:
name: '{{ include "clickstack.fullname" . }}'
namespace: '{{ .Release.Namespace }}'
labels:
app.kubernetes.io/name: '{{ include "clickstack.name" . }}'
app.kubernetes.io/instance: '{{ .Release.Name }}'
annotations:
eks.amazonaws.com/role-arn: "arn:aws:iam::123456789:role/my-role"
قيّد حركة المرور الواردة إلى جرابات HyperDX:
NetworkPolicy
additionalManifests:
- apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: NetworkPolicy
metadata:
name: '{{ include "clickstack.fullname" . }}-allow-ingress'
spec:
podSelector:
matchLabels:
app.kubernetes.io/name: '{{ include "clickstack.name" . }}'
app.kubernetes.io/instance: '{{ .Release.Name }}'
policyTypes:
- Ingress
ingress:
- from:
- namespaceSelector:
matchLabels:
kubernetes.io/metadata.name: ingress-nginx
ports:
- protocol: TCP
port: 3000
- protocol: TCP
port: 8000
HorizontalPodAutoscaler
additionalManifests:
- apiVersion: autoscaling/v2
kind: HorizontalPodAutoscaler
metadata:
name: '{{ include "clickstack.fullname" . }}-hpa'
spec:
scaleTargetRef:
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
name: '{{ include "clickstack.fullname" . }}-app'
minReplicas: 2
maxReplicas: 10
metrics:
- type: Resource
resource:
name: cpu
target:
type: Utilization
averageUtilization: 75
PodMonitor (Prometheus Operator)
additionalManifests:
- apiVersion: monitoring.coreos.com/v1
kind: PodMonitor
metadata:
name: '{{ include "clickstack.fullname" . }}'
labels:
release: prometheus
spec:
selector:
matchLabels:
app.kubernetes.io/name: '{{ include "clickstack.name" . }}'
app.kubernetes.io/instance: '{{ .Release.Name }}'
podMetricsEndpoints:
- port: app
interval: 30s
عند استخدام AWS Load Balancer Controller، عطِّل Ingress المدمج لـ nginx في المخطط وعرِّف Ingress مخصصًا لـ ALB:
AWS ALB Ingress
للاطلاع على مثال كامل لإعداد ALB، بما في ذلك Ingress الداخلي لـ OTel collector وHPA، راجع قيم المثال الخاصة بـ ALB.
hyperdx:
ingress:
enabled: false
additionalManifests:
- apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
name: '{{ include "clickstack.fullname" . }}-alb'
annotations:
alb.ingress.kubernetes.io/scheme: internet-facing
alb.ingress.kubernetes.io/target-type: ip
alb.ingress.kubernetes.io/certificate-arn: "arn:aws:acm:us-east-1:123456789:certificate/abc-123"
alb.ingress.kubernetes.io/listen-ports: '[{\"HTTPS\":443}]'
alb.ingress.kubernetes.io/ssl-redirect: "443"
alb.ingress.kubernetes.io/group.name: clickstack
alb.ingress.kubernetes.io/healthcheck-path: /api/health
spec:
ingressClassName: alb
rules:
- host: clickstack.example.com
http:
paths:
- path: /
pathType: Prefix
backend:
service:
name: '{{ include "clickstack.fullname" . }}-app'
port:
name: app
في سيناريوهات ALB التي تتطلب موارد
TargetGroupBinding
TargetGroupBinding مُعرَّفة صراحةً:
additionalManifests:
- apiVersion: elbv2.k8s.aws/v1beta1
kind: TargetGroupBinding
metadata:
name: '{{ include "clickstack.fullname" . }}-tgb'
spec:
serviceRef:
name: '{{ include "clickstack.fullname" . }}-app'
port: app
targetGroupARN: "arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789:targetgroup/my-tg/abc123"
targetType: ip
إذا كنت بحاجة إلى دوال مساعدة هيكلية مثل
متقدم: قوالب wrapper مخطط
include "clickstack.labels" . | nindent 4، فقم بتصييرها من قالب wrapper مخطط (
templates/*.yaml) بدلًا من وضع هذه الكتل مباشرةً في ملفات values.
مثال على مقتطف من قالب wrapper مخطط:
apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
name: {{ include "clickstack.fullname" . }}-extra
labels:
{{- include "clickstack.labels" . | nindent 4 }}
data:
appPort: "{{ .Values.hyperdx.ports.app }}"
نصائح
يُعرَض كل إدخال في
خطافات Helm
additionalManifests كمستند YAML منفصل. يمكنك إضافة التعليقات التوضيحية لخطافات Helm للتحكم في ترتيب التثبيت/الترقية:
additionalManifests:
- apiVersion: batch/v1
kind: Job
metadata:
name: post-install-job
annotations:
helm.sh/hook: post-install
helm.sh/hook-delete-policy: hook-succeeded
spec:
template:
spec:
restartPolicy: Never
containers:
- name: migrate
image: my-migration-image:latest
command: ["./migrate.sh"]
إذا كانت ملفات البيان الإضافية لديك تتضمن موارد مخصصة (مثل
ترتيب CRD
PodMonitor)، فيجب أن تكون تعريفات الموارد المخصصة (CRDs) موجودة بالفعل في العنقود قبل التثبيت/الترقية.
دمج موارد متعددة
additionalManifests عبارة عن قائمة. تُعرَض العناصر وفق ترتيبها في القائمة، ويصبح كل عنصر مستند YAML مستقلًا.
الخطوات التالية
- دليل Helm الرئيسي - التثبيت الأساسي
- دليل التهيئة - مفاتيح API والأسرار وIngress
- عمليات النشر على Cloud - إعدادات GKE وEKS وAKS
- مستودع مخططات Helm لـ ClickStack - الشيفرة المصدرية للمخططات ومرجع values