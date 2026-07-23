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متروك — مخطط v1.xتوثّق هذه الصفحة مخطط Helm بنمط v1.x inline-template، وهو في وضع الصيانة ولن يتلقّى مزايا جديدة بعد الآن. لعمليات النشر الجديدة، استخدم مخطط v2.x. ولترحيل عملية نشر حالية من v1.x، راجع دليل الترقية.
يمكن العثور على مخطط Helm الخاص بـ ClickStack هنا، وهو الطريقة الموصى بها لعمليات النشر في بيئة الإنتاج. يوفّر مخطط Helm افتراضيًا جميع المكوّنات الأساسية، بما في ذلك:
  • ClickHouse
  • HyperDX
  • جامع OpenTelemetry (OTel)
  • MongoDB (لحالة التطبيق الدائمة)
ومع ذلك، يمكن تخصيصه بسهولة ليتكامل مع عملية نشر ClickHouse قائمة — على سبيل المثال، مستضافة على ClickHouse Cloud. يدعم المخطط أفضل ممارسات Kubernetes القياسية، بما في ذلك:
  • إعدادات خاصة بكل بيئة عبر values.yaml
  • حدود الموارد والتوسعة على مستوى الـ pod
  • إعداد TLS وIngress
  • إدارة الأسرار وإعداد المصادقة

مناسب لـ

  • تجارب إثبات المفهوم
  • بيئات الإنتاج

خطوات النشر


1

المتطلبات الأساسية

  • Helm v3+
  • عنقود Kubernetes (يُوصى بالإصدار v1.20+)
  • kubectl مُعَدّ للتعامل مع عنقودك
2

أضف مستودع Helm لـ ClickStack

أضف مستودع Helm لـ ClickStack:
3

تثبيت ClickStack

لتثبيت chart الخاص بـ ClickStack باستخدام القيم الافتراضية:
4

تحقّق من التثبيت

تحقّق من التثبيت:
عندما تصبح جميع وحدات الـPod جاهزة، تابع.
5

إعادة توجيه المنافذ

تتيح إعادة توجيه المنافذ الوصول إلى HyperDX وإعداده. أمّا المستخدمون الذين ينشرون في بيئات الإنتاج، فينبغي لهم بدلًا من ذلك إتاحة الخدمة عبر مورد Ingress أو موازن تحميل لضمان وصول شبكي مناسب، وإنهاء TLS، وقابلية التوسع. وتُعد إعادة توجيه المنافذ أنسب للتطوير المحلي أو للمهام الإدارية لمرة واحدة، وليست مناسبة للبيئات طويلة الأمد أو عالية التوافر.
إعداد Ingress لبيئة الإنتاجفي عمليات النشر المخصّصة لبيئة الإنتاج، اضبط Ingress مع TLS بدلًا من إعادة توجيه المنفذ. راجع دليل تكوين Ingress للاطلاع على تعليمات إعداد مفصّلة.
7

تخصيص القيم (اختياري)

يمكنك تخصيص الإعدادات باستخدام خيارات --set. على سبيل المثال:
بدلًا من ذلك، حرِّر ملف values.yaml. لاسترجاع القيم الافتراضية:
مثال للإعداد:
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استخدام Kubernetes Secrets (اختياري)

للتعامل مع البيانات الحساسة مثل مفاتيح API أو بيانات اعتماد قاعدة البيانات، استخدم Kubernetes Secrets. توفّر مخططات Helm الخاصة بـ HyperDX ملفات secrets افتراضية يمكنك تعديلها وتطبيقها على الـ cluster لديك.

استخدام secrets مُعدّة مسبقًا

يتضمّن مخطط Helm قالب secret افتراضيًا موجودًا في charts/clickstack/templates/secrets.yaml. يوفّر هذا الملف بنية أساسية لإدارة secrets.إذا كنت بحاجة إلى تطبيق secret يدويًا، فعدّل قالب secrets.yaml المرفق ثم طبّقه:
طبّق مورد Secret على عنقودك:

إنشاء سر Kubernetes مخصص

إذا كنت تفضّل ذلك، يمكنك إنشاء سر Kubernetes مخصص يدويًا:

الإشارة إلى مورد secret

للإشارة إلى مورد secret في values.yaml:
إدارة مفاتيح APIللاطلاع على إرشادات تفصيلية لإعداد مفتاح API، بما في ذلك أساليب التهيئة المتعددة وإجراءات إعادة تشغيل الكبسولات، راجع دليل إعداد مفتاح API.

استخدام ClickHouse Cloud

عند استخدام ClickHouse Cloud، يجب على المستخدمين تعطيل مثيل ClickHouse الذي ينشره مخطط Helm وتحديد بيانات اعتماد Cloud:
بدلاً من ذلك، يمكنك استخدام ملف values.yaml:
الإعدادات الخارجية المتقدمةلعمليات النشر في بيئات الإنتاج التي تستخدم تهيئة قائمة على Secret، أو OTel collectors خارجية، أو إعدادات مبسطة، راجع دليل خيارات النشر.

ملاحظات حول بيئة production

يثبّت هذا مخطط، افتراضيًا، أيضًا ClickHouse وجامع OTel. ومع ذلك، في بيئة production، يُنصح بإدارة ClickHouse وجامع OTel بشكل منفصل. لتعطيل ClickHouse وجامع OTel، اضبط values التالية:
أفضل الممارسات لبيئة الإنتاجلعمليات النشر في بيئة الإنتاج، بما في ذلك إعداد التوافر العالي، وإدارة الموارد، وإعداد Ingress/TLS، والإعدادات الخاصة بـ Cloud ‏(GKE وEKS وAKS)، راجع:

تهيئة المهمة

افتراضيًا، توجد مهمة واحدة في إعدادات الـمخطط على شكل cronjob، وهي مسؤولة عن التحقق مما إذا كان ينبغي إطلاق التنبيهات. وفيما يلي خيارات تهيئتها:

ترقية المخطط

للترقية إلى إصدار أحدث:
للتحقق من إصدارات مخطط Helm المتاحة:
الترقية إلى v2.xإذا كنت تريد الترحيل إلى المخطط المعتمد على المخطط الفرعي في v2.x، فراجع دليل الترقية للحصول على إرشادات الترحيل. هذا تغيير غير متوافق — لا يُدعَم إجراء helm upgrade موضعيًا.

إلغاء تثبيت ClickStack

لإزالة النشر:
سيؤدي هذا إلى إزالة جميع الموارد المرتبطة بالإصدار، لكن قد تظل البيانات الدائمة (إن وُجدت).

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

فحص السجلات

استكشاف أخطاء التثبيت الفاشل وإصلاحها

التحقق من عملية النشر

موارد إضافية لاستكشاف الأخطاء وإصلاحهاللمشكلات المتعلقة بـ Ingress، أو مشكلات TLS، أو استكشاف أخطاء عمليات النشر على Cloud وإصلاحها، راجع ما يلي:

اختيار المخطط: Map مقابل JSON

يخزّن ClickStack السمات في أعمدة Map(LowCardinality(String), String) افتراضيًا. هذا هو المخطط الموصى به لأعباء عمل Observability. وعند دمجه مع تسلسل map المقسّم إلى buckets وفهارس النص على مفاتيح map وقيمه، فإنه يوفّر عمليات بحث انتقائية من دون الكلفة الإضافية لإدخال كل مفتاح على حدة كما في JSON subcolumns الديناميكية. يتوفر مخطط من النوع JSON في مرحلة بيتا للتقييم على أعباء العمل التي تتضمن مجموعة صغيرة ومستقرة من مفاتيح السمات. وهو غير موصى به كخيار افتراضي. راجع Map مقابل نوع JSON للاطلاع على المقارنة الكاملة ومتغيرات البيئة المطلوبة لتمكين دعم JSON.

أدلة النشر للإصدار v1.x

وثائق الإصدار v2.x

موارد إضافية

آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦