- ClickHouse
- HyperDX
- جامع OpenTelemetry (OTel)
- MongoDB (لحالة التطبيق الدائمة)
- إعدادات خاصة بكل بيئة عبر
values.yaml
- حدود الموارد والتوسعة على مستوى الـ pod
- إعداد TLS وIngress
- إدارة الأسرار وإعداد المصادقة
مناسب لـ
- تجارب إثبات المفهوم
- بيئات الإنتاج
خطوات النشر
1
المتطلبات الأساسية
- Helm v3+
- عنقود Kubernetes (يُوصى بالإصدار v1.20+)
kubectlمُعَدّ للتعامل مع عنقودك
2
أضف مستودع Helm لـ ClickStack
أضف مستودع Helm لـ ClickStack:
helm repo add clickstack https://clickhouse.github.io/ClickStack-helm-charts
helm repo update
3
تثبيت ClickStack
لتثبيت chart الخاص بـ ClickStack باستخدام القيم الافتراضية:
helm install my-clickstack clickstack/clickstack
4
تحقّق من التثبيت
تحقّق من التثبيت:
عندما تصبح جميع وحدات الـPod جاهزة، تابع.
kubectl get pods -l "app.kubernetes.io/name=clickstack"
5
إعادة توجيه المنافذ
تتيح إعادة توجيه المنافذ الوصول إلى HyperDX وإعداده. أمّا المستخدمون الذين ينشرون في بيئات الإنتاج، فينبغي لهم بدلًا من ذلك إتاحة الخدمة عبر مورد Ingress أو موازن تحميل لضمان وصول شبكي مناسب، وإنهاء TLS، وقابلية التوسع. وتُعد إعادة توجيه المنافذ أنسب للتطوير المحلي أو للمهام الإدارية لمرة واحدة، وليست مناسبة للبيئات طويلة الأمد أو عالية التوافر.
kubectl port-forward \
pod/$(kubectl get pod -l app.kubernetes.io/name=clickstack -o jsonpath='{.items[0].metadata.name}') \
8080:3000
7
تخصيص القيم (اختياري)
يمكنك تخصيص الإعدادات باستخدام خيارات
--set. على سبيل المثال:
بدلًا من ذلك، حرِّر ملف
helm install my-clickstack clickstack/clickstack --set key=value
values.yaml. لاسترجاع القيم الافتراضية:
مثال للإعداد:
helm show values clickstack/clickstack > values.yaml
replicaCount: 2
resources:
limits:
cpu: 500m
memory: 512Mi
requests:
cpu: 250m
memory: 256Mi
ingress:
enabled: true
annotations:
kubernetes.io/ingress.class: nginx
hosts:
- host: hyperdx.example.com
paths:
- path: /
pathType: ImplementationSpecific
helm install my-clickstack clickstack/clickstack -f values.yaml
8
استخدام Kubernetes Secrets (اختياري)
للتعامل مع البيانات الحساسة مثل مفاتيح API أو بيانات اعتماد قاعدة البيانات، استخدم Kubernetes Secrets. توفّر مخططات Helm الخاصة بـ HyperDX ملفات secrets افتراضية يمكنك تعديلها وتطبيقها على الـ cluster لديك.
استخدام secrets مُعدّة مسبقًايتضمّن مخطط Helm قالب secret افتراضيًا موجودًا في
charts/clickstack/templates/secrets.yaml. يوفّر هذا الملف بنية أساسية لإدارة secrets.إذا كنت بحاجة إلى تطبيق secret يدويًا، فعدّل قالب
secrets.yaml المرفق ثم طبّقه:
طبّق مورد Secret على عنقودك:
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
name: hyperdx-secret
annotations:
"helm.sh/resource-policy": keep
type: Opaque
data:
API_KEY: <base64-encoded-api-key>
kubectl apply -f secrets.yaml
إنشاء سر Kubernetes مخصصإذا كنت تفضّل ذلك، يمكنك إنشاء سر Kubernetes مخصص يدويًا:
kubectl create secret generic hyperdx-secret \
--from-literal=API_KEY=my-secret-api-key
الإشارة إلى مورد secretللإشارة إلى مورد secret في
values.yaml:
hyperdx:
apiKey:
valueFrom:
secretKeyRef:
name: hyperdx-secret
key: API_KEY
عند استخدام ClickHouse Cloud، يجب على المستخدمين تعطيل مثيل ClickHouse الذي ينشره مخطط Helm وتحديد بيانات اعتماد Cloud:
استخدام ClickHouse Cloud
بدلاً من ذلك، يمكنك استخدام ملف
# specify ClickHouse Cloud credentials
export CLICKHOUSE_URL=<CLICKHOUSE_CLOUD_URL> # full https url
export CLICKHOUSE_USER=<CLICKHOUSE_USER>
export CLICKHOUSE_PASSWORD=<CLICKHOUSE_PASSWORD>
# how to overwrite default connection
helm install my-clickstack clickstack/clickstack \
--set clickhouse.enabled=false \
--set clickhouse.persistence.enabled=false \
--set otel.clickhouseEndpoint=${CLICKHOUSE_URL} \
--set clickhouse.config.users.otelUser=${CLICKHOUSE_USER} \
--set clickhouse.config.users.otelUserPassword=${CLICKHOUSE_PASSWORD}
values.yaml:
clickhouse:
enabled: false
persistence:
enabled: false
config:
users:
otelUser: ${CLICKHOUSE_USER}
otelUserPassword: ${CLICKHOUSE_PASSWORD}
otel:
clickhouseEndpoint: ${CLICKHOUSE_URL}
hyperdx:
defaultConnections: |
[
{
"name": "External ClickHouse",
"host": "http://your-clickhouse-server:8123",
"port": 8123,
"username": "your-username",
"password": "your-password"
}
]
helm install my-clickstack clickstack/clickstack -f values.yaml
# or if installed...
# helm upgrade my-clickstack clickstack/clickstack -f values.yaml
يثبّت هذا مخطط، افتراضيًا، أيضًا ClickHouse وجامع OTel. ومع ذلك، في بيئة production، يُنصح بإدارة ClickHouse وجامع OTel بشكل منفصل. لتعطيل ClickHouse وجامع OTel، اضبط values التالية:
ملاحظات حول بيئة production
helm install my-clickstack clickstack/clickstack \
--set clickhouse.enabled=false \
--set clickhouse.persistence.enabled=false \
--set otel.enabled=false
افتراضيًا، توجد مهمة واحدة في إعدادات الـمخطط على شكل cronjob، وهي مسؤولة عن التحقق مما إذا كان ينبغي إطلاق التنبيهات. وفيما يلي خيارات تهيئتها:
تهيئة المهمة
|المَعلمة
|الوصف
|الافتراضي
tasks.enabled
|تمكين/تعطيل مهام cron في الـcluster. افتراضيًا، ستشغّل صورة HyperDX مهام cron ضمن العملية نفسها. غيّرها إلى
true إذا كنت تفضّل استخدام مهمة cron منفصلة في الـcluster.
false
tasks.checkAlerts.schedule
|جدول Cron لمهمة check-alerts
*/1 * * * *
tasks.checkAlerts.resources
|طلبات الموارد والحدود لمهمة check-alerts
|راجع
values.yaml
للترقية إلى إصدار أحدث:
ترقية المخطط
للتحقق من إصدارات مخطط Helm المتاحة:
helm upgrade my-clickstack clickstack/clickstack -f values.yaml
helm search repo clickstack
الترقية إلى v2.xإذا كنت تريد الترحيل إلى المخطط المعتمد على المخطط الفرعي في v2.x، فراجع دليل الترقية للحصول على إرشادات الترحيل. هذا تغيير غير متوافق — لا يُدعَم إجراء
helm upgrade موضعيًا.
لإزالة النشر:
إلغاء تثبيت ClickStack
سيؤدي هذا إلى إزالة جميع الموارد المرتبطة بالإصدار، لكن قد تظل البيانات الدائمة (إن وُجدت).
helm uninstall my-clickstack
استكشاف الأخطاء وإصلاحها
فحص السجلات
kubectl logs -l app.kubernetes.io/name=clickstack
استكشاف أخطاء التثبيت الفاشل وإصلاحها
helm install my-clickstack clickstack/clickstack --debug --dry-run
التحقق من عملية النشر
kubectl get pods -l app.kubernetes.io/name=clickstack
يخزّن ClickStack السمات في أعمدة
اختيار المخطط: Map مقابل JSON
Map(LowCardinality(String), String) افتراضيًا. هذا هو المخطط الموصى به لأعباء عمل Observability. وعند دمجه مع تسلسل map المقسّم إلى buckets وفهارس النص على مفاتيح map وقيمه، فإنه يوفّر عمليات بحث انتقائية من دون الكلفة الإضافية لإدخال كل مفتاح على حدة كما في JSON subcolumns الديناميكية.
يتوفر مخطط من النوع
JSON في مرحلة بيتا للتقييم على أعباء العمل التي تتضمن مجموعة صغيرة ومستقرة من مفاتيح السمات. وهو غير موصى به كخيار افتراضي. راجع Map مقابل نوع JSON للاطلاع على المقارنة الكاملة ومتغيرات البيئة المطلوبة لتمكين دعم JSON.
أدلة النشر للإصدار v1.x
- خيارات النشر (v1.x) - ClickHouse خارجي، وجامع OTel، وعمليات النشر المصغّرة
- دليل التهيئة (v1.x) - مفاتيح API، والأسرار، وإعداد Ingress
- عمليات النشر في Cloud (v1.x) - تهيئات GKE وEKS وAKS وأفضل الممارسات في بيئات الإنتاج
وثائق الإصدار v2.x
- Helm (v2.x) - دليل نشر الإصدار v2.x
- دليل الترقية - الترحيل من v1.x إلى v2.x
موارد إضافية
- دليل البدء في ClickStack - مقدمة إلى ClickStack
- مستودع مخططات Helm الخاص بـ ClickStack - الشفرة المصدرية للمخطط ومرجع القيم
- وثائق Kubernetes - مرجع Kubernetes
- وثائق Helm - مرجع Helm