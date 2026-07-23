متروك — مخطط v1.x v1.x inline-template، وهو في وضع الصيانة ولن يتلقّى مزايا جديدة بعد الآن. لعمليات النشر الجديدة، استخدم توثّق هذه الصفحة مخطط Helm بنمطinline-template، وهو في وضع الصيانة ولن يتلقّى مزايا جديدة بعد الآن. لعمليات النشر الجديدة، استخدم مخطط v2.x . ولترحيل عملية نشر حالية من v1.x، راجع دليل الترقية

الموصى بها لعمليات النشر في بيئة الإنتاج. يمكن العثور على مخطط Helm الخاص بـ ClickStack هنا ، وهو الطريقةلعمليات النشر في بيئة الإنتاج.

يوفّر مخطط Helm افتراضيًا جميع المكوّنات الأساسية، بما في ذلك:

ClickHouse

HyperDX

جامع OpenTelemetry (OTel)

MongoDB (لحالة التطبيق الدائمة)

ومع ذلك، يمكن تخصيصه بسهولة ليتكامل مع عملية نشر ClickHouse قائمة — على سبيل المثال، مستضافة على ClickHouse Cloud.

يدعم المخطط أفضل ممارسات Kubernetes القياسية، بما في ذلك:

إعدادات خاصة بكل بيئة عبر values.yaml

حدود الموارد والتوسعة على مستوى الـ pod

إعداد TLS وIngress

إدارة الأسرار وإعداد المصادقة

​ مناسب لـ

تجارب إثبات المفهوم

بيئات الإنتاج

​ خطوات النشر

1 المتطلبات الأساسية Helm v3+

عنقود Kubernetes (يُوصى بالإصدار v1.20+)

kubectl مُعَدّ للتعامل مع عنقودك 2 أضف مستودع Helm لـ ClickStack أضف مستودع Helm لـ ClickStack: helm repo add clickstack https://clickhouse.github.io/ClickStack-helm-charts helm repo update 3 تثبيت ClickStack لتثبيت chart الخاص بـ ClickStack باستخدام القيم الافتراضية: helm install my-clickstack clickstack/clickstack 4 تحقّق من التثبيت تحقّق من التثبيت: kubectl get pods -l "app.kubernetes.io/name=clickstack" عندما تصبح جميع وحدات الـPod جاهزة، تابع. 5 إعادة توجيه المنافذ تتيح إعادة توجيه المنافذ الوصول إلى HyperDX وإعداده. أمّا المستخدمون الذين ينشرون في بيئات الإنتاج، فينبغي لهم بدلًا من ذلك إتاحة الخدمة عبر مورد Ingress أو موازن تحميل لضمان وصول شبكي مناسب، وإنهاء TLS، وقابلية التوسع. وتُعد إعادة توجيه المنافذ أنسب للتطوير المحلي أو للمهام الإدارية لمرة واحدة، وليست مناسبة للبيئات طويلة الأمد أو عالية التوافر. kubectl port-forward \ pod/ $( kubectl get pod -l app.kubernetes.io/name=clickstack -o jsonpath='{.items[0].metadata.name}' ) \ 8080:3000 إعداد Ingress لبيئة الإنتاج في عمليات النشر المخصّصة لبيئة الإنتاج، اضبط Ingress مع TLS بدلًا من إعادة توجيه المنفذ. راجع دليل تكوين Ingress للاطلاع على تعليمات إعداد مفصّلة. 6 الانتقال إلى واجهة المستخدم زُر http://localhost:8080 للوصول إلى واجهة HyperDX. أنشئ مستخدمًا بإدخال اسم مستخدم وكلمة مرور يستوفيان المتطلبات. عند النقر على Create ، ستُنشأ مصادر البيانات لمثيل ClickHouse الذي نُشر باستخدام مخطط Helm. تجاوز إعداد الاتصال الافتراضي يمكنك تجاوز إعداد الاتصال الافتراضي لمثيل ClickHouse المدمج. لمزيد من التفاصيل، راجع “Using ClickHouse Cloud” 7 تخصيص القيم (اختياري) يمكنك تخصيص الإعدادات باستخدام خيارات --set . على سبيل المثال: helm install my-clickstack clickstack/clickstack --set key=value بدلًا من ذلك، حرِّر ملف values.yaml . لاسترجاع القيم الافتراضية: helm show values clickstack/clickstack > values.yaml مثال للإعداد: replicaCount : 2 resources : limits : cpu : 500m memory : 512Mi requests : cpu : 250m memory : 256Mi ingress : enabled : true annotations : kubernetes.io/ingress.class : nginx hosts : - host : hyperdx.example.com paths : - path : / pathType : ImplementationSpecific helm install my-clickstack clickstack/clickstack -f values.yaml 8 استخدام Kubernetes Secrets (اختياري) للتعامل مع البيانات الحساسة مثل مفاتيح API أو بيانات اعتماد قاعدة البيانات، استخدم Kubernetes Secrets. توفّر مخططات Helm الخاصة بـ HyperDX ملفات secrets افتراضية يمكنك تعديلها وتطبيقها على الـ cluster لديك. ​ استخدام secrets مُعدّة مسبقًا يتضمّن مخطط Helm قالب secret افتراضيًا موجودًا في charts/clickstack/templates/secrets.yaml . يوفّر هذا الملف بنية أساسية لإدارة secrets. إذا كنت بحاجة إلى تطبيق secret يدويًا، فعدّل قالب secrets.yaml المرفق ثم طبّقه: apiVersion : v1 kind : Secret metadata : name : hyperdx-secret annotations : "helm.sh/resource-policy" : keep type : Opaque data : API_KEY : <base64-encoded-api-key> طبّق مورد Secret على عنقودك: kubectl apply -f secrets.yaml ​ إنشاء سر Kubernetes مخصص إذا كنت تفضّل ذلك، يمكنك إنشاء سر Kubernetes مخصص يدويًا: kubectl create secret generic hyperdx-secret \ --from-literal=API_KEY=my-secret-api-key ​ الإشارة إلى مورد secret للإشارة إلى مورد secret في values.yaml : hyperdx : apiKey : valueFrom : secretKeyRef : name : hyperdx-secret key : API_KEY إدارة مفاتيح API للاطلاع على إرشادات تفصيلية لإعداد مفتاح API، بما في ذلك أساليب التهيئة المتعددة وإجراءات إعادة تشغيل الكبسولات، راجع دليل إعداد مفتاح API

​ استخدام ClickHouse Cloud

عند استخدام ClickHouse Cloud، يجب على المستخدمين تعطيل مثيل ClickHouse الذي ينشره مخطط Helm وتحديد بيانات اعتماد Cloud:

# specify ClickHouse Cloud credentials export CLICKHOUSE_URL =< CLICKHOUSE_CLOUD_URL > # full https url export CLICKHOUSE_USER =< CLICKHOUSE_USER > export CLICKHOUSE_PASSWORD =< CLICKHOUSE_PASSWORD > # how to overwrite default connection helm install my-clickstack clickstack/clickstack \ --set clickhouse.enabled= false \ --set clickhouse.persistence.enabled= false \ --set otel.clickhouseEndpoint= ${ CLICKHOUSE_URL } \ --set clickhouse.config.users.otelUser= ${ CLICKHOUSE_USER } \ --set clickhouse.config.users.otelUserPassword= ${ CLICKHOUSE_PASSWORD }

بدلاً من ذلك، يمكنك استخدام ملف values.yaml :

clickhouse : enabled : false persistence : enabled : false config : users : otelUser : ${CLICKHOUSE_USER} otelUserPassword : ${CLICKHOUSE_PASSWORD} otel : clickhouseEndpoint : ${CLICKHOUSE_URL} hyperdx : defaultConnections : | [ { "name": "External ClickHouse", "host": "http://your-clickhouse-server:8123", "port": 8123, "username": "your-username", "password": "your-password" } ]

helm install my-clickstack clickstack/clickstack -f values.yaml # or if installed... # helm upgrade my-clickstack clickstack/clickstack -f values.yaml

الإعدادات الخارجية المتقدمة لعمليات النشر في بيئات الإنتاج التي تستخدم تهيئة قائمة على Secret، أو OTel collectors خارجية، أو إعدادات مبسطة، راجع دليل خيارات النشر

​ ملاحظات حول بيئة production

يثبّت هذا مخطط، افتراضيًا، أيضًا ClickHouse وجامع OTel. ومع ذلك، في بيئة production، يُنصح بإدارة ClickHouse وجامع OTel بشكل منفصل.

لتعطيل ClickHouse وجامع OTel، اضبط values التالية:

helm install my-clickstack clickstack/clickstack \ --set clickhouse.enabled= false \ --set clickhouse.persistence.enabled= false \ --set otel.enabled= false

أفضل الممارسات لبيئة الإنتاج لعمليات النشر في بيئة الإنتاج، بما في ذلك إعداد التوافر العالي، وإدارة الموارد، وإعداد Ingress/TLS، والإعدادات الخاصة بـ Cloud ‏(GKE وEKS وAKS)، راجع: دليل التكوين - Ingress وTLS وإدارة الأسرار

عمليات النشر على Cloud - الإعدادات الخاصة بـ Cloud وقائمة التحقق الخاصة ببيئة الإنتاج

​ تهيئة المهمة

افتراضيًا، توجد مهمة واحدة في إعدادات الـمخطط على شكل cronjob، وهي مسؤولة عن التحقق مما إذا كان ينبغي إطلاق التنبيهات. وفيما يلي خيارات تهيئتها:

المَعلمة الوصف الافتراضي tasks.enabled تمكين/تعطيل مهام cron في الـcluster. افتراضيًا، ستشغّل صورة HyperDX مهام cron ضمن العملية نفسها. غيّرها إلى true إذا كنت تفضّل استخدام مهمة cron منفصلة في الـcluster. false tasks.checkAlerts.schedule جدول Cron لمهمة check-alerts */1 * * * * tasks.checkAlerts.resources طلبات الموارد والحدود لمهمة check-alerts راجع values.yaml

​ ترقية المخطط

للترقية إلى إصدار أحدث:

helm upgrade my-clickstack clickstack/clickstack -f values.yaml

للتحقق من إصدارات مخطط Helm المتاحة:

helm search repo clickstack

الترقية إلى v2.x helm upgrade موضعيًا. إذا كنت تريد الترحيل إلى المخطط المعتمد على المخطط الفرعي في v2.x، فراجع دليل الترقية للحصول على إرشادات الترحيل. هذا تغيير غير متوافق — لا يُدعَم إجراءموضعيًا.

​ إلغاء تثبيت ClickStack

لإزالة النشر:

helm uninstall my-clickstack

سيؤدي هذا إلى إزالة جميع الموارد المرتبطة بالإصدار، لكن قد تظل البيانات الدائمة (إن وُجدت).

​ استكشاف الأخطاء وإصلاحها

​ فحص السجلات

kubectl logs -l app.kubernetes.io/name=clickstack

​ استكشاف أخطاء التثبيت الفاشل وإصلاحها

helm install my-clickstack clickstack/clickstack --debug --dry-run

​ التحقق من عملية النشر

kubectl get pods -l app.kubernetes.io/name=clickstack

موارد إضافية لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها للمشكلات المتعلقة بـ Ingress، أو مشكلات TLS، أو استكشاف أخطاء عمليات النشر على Cloud وإصلاحها، راجع ما يلي: استكشاف أخطاء Ingress وإصلاحها - تقديم الأصول، وإعادة كتابة المسارات، ومشكلات المتصفح

عمليات النشر على Cloud - مشكلات GKE OpAMP والمشكلات الخاصة بالبيئات السحابية

​ اختيار المخطط: Map مقابل JSON

Map(LowCardinality(String), String) افتراضيًا. هذا هو المخطط الموصى به لأعباء عمل Observability. وعند دمجه مع يخزّن ClickStack السمات في أعمدةافتراضيًا. هذا هو المخطط الموصى به لأعباء عمل Observability. وعند دمجه مع تسلسل map المقسّم إلى buckets وفهارس النص على مفاتيح map وقيمه، فإنه يوفّر عمليات بحث انتقائية من دون الكلفة الإضافية لإدخال كل مفتاح على حدة كما في JSON subcolumns الديناميكية.

JSON في مرحلة بيتا للتقييم على أعباء العمل التي تتضمن مجموعة صغيرة ومستقرة من مفاتيح السمات. وهو غير موصى به كخيار افتراضي. راجع يتوفر مخطط من النوعفي مرحلة بيتا للتقييم على أعباء العمل التي تتضمن مجموعة صغيرة ومستقرة من مفاتيح السمات. وهوكخيار افتراضي. راجع Map مقابل نوع JSON للاطلاع على المقارنة الكاملة ومتغيرات البيئة المطلوبة لتمكين دعم JSON.

​ الوثائق المرتبطة

​ أدلة النشر للإصدار v1.x

​ وثائق الإصدار v2.x

Helm (v2.x) - دليل نشر الإصدار v2.x

دليل الترقية - الترحيل من v1.x إلى v2.x