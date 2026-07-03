يدعم مخطط Helm الخاص بـ ClickStack عدة تكوينات للنشر:
نظرة عامة
- المكدس الكامل (الافتراضي) - جميع المكونات متضمنة
- ClickHouse خارجي - استخدام عنقود ClickHouse حالي
- OTel collector خارجي - استخدام بنية OTel التحتية الحالية
- النشر بالحد الأدنى - HyperDX فقط، مع تبعيات خارجية
إذا كانت لديك مجموعة ClickHouse حالية (بما في ذلك ClickHouse Cloud)، فيمكنك تعطيل ClickHouse المضمَّن والاتصال بمثيلك الخارجي.
ClickHouse خارجي
استخدم هذا الأسلوب للاختبار السريع أو في البيئات غير الإنتاجية:
الخيار 1: التهيئة المضمّنة (للتطوير/الاختبار)
ثبّت باستخدام هذا التكوين:
# values-external-clickhouse.yaml
clickhouse:
enabled: false # Disable the built-in ClickHouse
otel:
clickhouseEndpoint: "tcp://your-clickhouse-server:9000"
clickhousePrometheusEndpoint: "http://your-clickhouse-server:9363" # Optional
hyperdx:
defaultConnections: |
[
{
"name": "External ClickHouse",
"host": "http://your-clickhouse-server:8123",
"port": 8123,
"username": "your-username",
"password": "your-password"
}
]
helm install my-clickstack clickstack/clickstack -f values-external-clickhouse.yaml
في عمليات النشر الإنتاجية التي تريد فيها إبقاء بيانات الاعتماد منفصلة عن إعدادات Helm:
الخيار 2: Secret خارجي (موصى به لبيئات الإنتاج)
أنشئ ملفات التهيئة الخاصة بك
# Create connections.json
cat <<EOF > connections.json
[
{
"name": "Production ClickHouse",
"host": "https://your-production-clickhouse.com",
"port": 8123,
"username": "hyperdx_user",
"password": "your-secure-password"
}
]
EOF
# Create sources.json
cat <<EOF > sources.json
[
{
"from": {
"databaseName": "default",
"tableName": "otel_logs"
},
"kind": "log",
"name": "Logs",
"connection": "Production ClickHouse",
"timestampValueExpression": "TimestampTime",
"displayedTimestampValueExpression": "Timestamp",
"implicitColumnExpression": "Body",
"serviceNameExpression": "ServiceName",
"bodyExpression": "Body",
"eventAttributesExpression": "LogAttributes",
"resourceAttributesExpression": "ResourceAttributes",
"severityTextExpression": "SeverityText",
"traceIdExpression": "TraceId",
"spanIdExpression": "SpanId"
},
{
"from": {
"databaseName": "default",
"tableName": "otel_traces"
},
"kind": "trace",
"name": "Traces",
"connection": "Production ClickHouse",
"timestampValueExpression": "Timestamp",
"displayedTimestampValueExpression": "Timestamp",
"implicitColumnExpression": "SpanName",
"serviceNameExpression": "ServiceName",
"traceIdExpression": "TraceId",
"spanIdExpression": "SpanId",
"durationExpression": "Duration"
}
]
EOF
إنشاء Secret Kubernetes
kubectl create secret generic hyperdx-external-config \
--from-file=connections.json=connections.json \
--from-file=sources.json=sources.json
# Clean up local files
rm connections.json sources.json
هيّئ Helm لاستخدام الـ Secret
# values-external-clickhouse-secret.yaml
clickhouse:
enabled: false
otel:
clickhouseEndpoint: "tcp://your-clickhouse-server:9000"
clickhousePrometheusEndpoint: "http://your-clickhouse-server:9363"
hyperdx:
useExistingConfigSecret: true
existingConfigSecret: "hyperdx-external-config"
existingConfigConnectionsKey: "connections.json"
existingConfigSourcesKey: "sources.json"
helm install my-clickstack clickstack/clickstack -f values-external-clickhouse-secret.yaml
أما بالنسبة إلى ClickHouse Cloud تحديدًا:
Using ClickHouse Cloud
# values-clickhouse-cloud.yaml
clickhouse:
enabled: false
persistence:
enabled: false
otel:
clickhouseEndpoint: "tcp://your-cloud-instance.clickhouse.cloud:9440?secure=true"
hyperdx:
useExistingConfigSecret: true
existingConfigSecret: "clickhouse-cloud-config"
existingConfigConnectionsKey: "connections.json"
existingConfigSourcesKey: "sources.json"
إذا كانت لديك بالفعل بنية تحتية لـ OTel collector:
OTel collector خارجي
# values-external-otel.yaml
otel:
enabled: false # Disable the built-in OTEL collector
hyperdx:
otelExporterEndpoint: "http://your-otel-collector:4318"
للاطلاع على إرشادات حول كشف نقاط نهاية OTel collector عبر مورد Ingress، راجع تهيئة الإدخال.
helm install my-clickstack clickstack/clickstack -f values-external-otel.yaml
للمؤسسات التي لديها بنية تحتية قائمة، انشر HyperDX فقط:
النشر بالحد الأدنى
# values-minimal.yaml
clickhouse:
enabled: false
otel:
enabled: false
hyperdx:
otelExporterEndpoint: "http://your-otel-collector:4318"
# Option 1: Inline (for testing)
defaultConnections: |
[
{
"name": "External ClickHouse",
"host": "http://your-clickhouse-server:8123",
"port": 8123,
"username": "your-username",
"password": "your-password"
}
]
# Option 2: External secret (production)
# useExistingConfigSecret: true
# existingConfigSecret: "my-external-config"
# existingConfigConnectionsKey: "connections.json"
# existingConfigSourcesKey: "sources.json"
helm install my-clickstack clickstack/clickstack -f values-minimal.yaml
الخطوات التالية
- دليل التهيئة (v1.x) - إعداد مفاتيح API وSecrets وIngress
- عمليات النشر على Cloud (v1.x) - إعدادات خاصة بـ GKE وEKS وAKS
- دليل Helm الرئيسي (v1.x) - التثبيت الأساسي
- خيارات النشر (v2.x) - خيارات النشر في v2.x
- دليل الترقية - الترحيل من v1.x إلى v2.x