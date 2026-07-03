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متوقف — مخطط v1.xتوضح هذه الصفحة خيارات النشر لمخطط Helm ذي القالب المضمّن v1.x، وهو الآن في وضع الصيانة. للاطلاع على مخطط v2.x، راجع خيارات النشر باستخدام Helm. وللترحيل، راجع دليل الترقية.
يغطي هذا الدليل خيارات النشر المتقدمة لـ ClickStack باستخدام Helm. وللتثبيت الأساسي، راجع دليل النشر الرئيسي باستخدام Helm.

نظرة عامة

يدعم مخطط Helm الخاص بـ ClickStack عدة تكوينات للنشر:
  • المكدس الكامل (الافتراضي) - جميع المكونات متضمنة
  • ClickHouse خارجي - استخدام عنقود ClickHouse حالي
  • OTel collector خارجي - استخدام بنية OTel التحتية الحالية
  • النشر بالحد الأدنى - HyperDX فقط، مع تبعيات خارجية

ClickHouse خارجي

إذا كانت لديك مجموعة ClickHouse حالية (بما في ذلك ClickHouse Cloud)، فيمكنك تعطيل ClickHouse المضمَّن والاتصال بمثيلك الخارجي.

الخيار 1: التهيئة المضمّنة (للتطوير/الاختبار)

استخدم هذا الأسلوب للاختبار السريع أو في البيئات غير الإنتاجية:
ثبّت باستخدام هذا التكوين:

الخيار 2: Secret خارجي (موصى به لبيئات الإنتاج)

في عمليات النشر الإنتاجية التي تريد فيها إبقاء بيانات الاعتماد منفصلة عن إعدادات Helm:

أنشئ ملفات التهيئة الخاصة بك

إنشاء Secret Kubernetes

هيّئ Helm لاستخدام الـ Secret

Using ClickHouse Cloud

أما بالنسبة إلى ClickHouse Cloud تحديدًا:

OTel collector خارجي

إذا كانت لديك بالفعل بنية تحتية لـ OTel collector:
للاطلاع على إرشادات حول كشف نقاط نهاية OTel collector عبر مورد Ingress، راجع تهيئة الإدخال.

النشر بالحد الأدنى

للمؤسسات التي لديها بنية تحتية قائمة، انشر HyperDX فقط:

الخطوات التالية

آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦