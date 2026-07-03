المتطلبات الأساسية
- خذ نسخة احتياطية من بياناتك قبل الترقية (MongoDB, ClickHouse PVCs)
- راجع تجاوزات
values.yamlالحالية — فقد نُقلت معظم المفاتيح أو أُعيدت تسميتها
يعتمد الـ مخطط بالإصدار v2.x عملية تثبيت على مرحلتين. يجب تثبيت Operators (التي تسجّل CRDs) قبل الـ مخطط الرئيسي (الذي ينشئ CRs):
التثبيت على مرحلتين
ألغِ التثبيت بترتيب عكسي:
# Phase 1: Install operators and CRDs
helm install clickstack-operators clickstack/clickstack-operators
# Phase 2: Install ClickStack
helm install my-clickstack clickstack/clickstack
helm uninstall my-clickstack
helm uninstall clickstack-operators
لا يزيل الأمر
استدامة البيانات
helm uninstall عناصر
PersistentVolumeClaims التي يُنشئها مشغّلا MongoDB وClickHouse. وهذا مقصود لتجنّب فقدان البيانات عن طريق الخطأ. لتنظيف PVCs بعد إلغاء التثبيت، راجع:
أُزيل كلٌّ من
فئة التخزين
global.storageClassName و
global.keepPVC. تُضبط فئة التخزين الآن مباشرةً ضمن
CR spec الخاص بكل مشغّل:
mongodb:
spec:
statefulSet:
spec:
volumeClaimTemplates:
- spec:
storageClassName: "fast-ssd"
clickhouse:
keeper:
spec:
dataVolumeClaimSpec:
storageClassName: "fast-ssd"
cluster:
spec:
dataVolumeClaimSpec:
storageClassName: "fast-ssd"
ما الذي تغيّر
|المكوّن
|قبل (v1.x)
|بعد (v2.x)
|MongoDB
|مورد Deployment مضمّن + خدمة + PVC
|MongoDB Kubernetes Operator (MCK) يدير مورد
MongoDBCommunity مخصّصًا (CR)
|ClickHouse
|مورد Deployment مضمّن + خدمة + ConfigMaps + PVCs
|ClickHouse Operator يدير الموردين المخصّصين
ClickHouseCluster و
KeeperCluster (CRs)
|OTEL Collector
|مورد Deployment مضمّن + خدمة (كتلة
otel.*)
|مخطط Helm الرسمي لـ OpenTelemetry Collector (المخطط الفرعي
otel-collector:)
|قيم HyperDX
|مفاتيح مسطّحة ضمن
hyperdx.* إضافةً إلى
tasks: و
appUrl في المستوى الأعلى
|أُعيد تنظيمها حسب نوع مورد K8s ضمن
hyperdx.* (انظر أدناه)
|hdx-oss-v2
|مخطط قديم متوقّف الاستخدام
|أُزيل بالكامل
أصبحت الكتلة
إعادة تنظيم قيم HyperDX
hyperdx: منظَّمة الآن وفقًا لنوع مورد Kubernetes:
hyperdx:
ports: # Shared port numbers (Deployment, Service, ConfigMap, Ingress)
api: 8000
app: 3000
opamp: 4320
frontendUrl: "http://localhost:3000" # Replaces the removed appUrl
config: # → clickstack-config ConfigMap (non-sensitive env vars)
APP_PORT: "3000"
HYPERDX_LOG_LEVEL: "info"
secrets: # → clickstack-secret Secret (sensitive env vars)
HYPERDX_API_KEY: "..."
CLICKHOUSE_PASSWORD: "otelcollectorpass"
CLICKHOUSE_APP_PASSWORD: "hyperdx"
MONGODB_PASSWORD: "hyperdx"
deployment: # K8s Deployment spec (image, replicas, probes, etc.)
service: # K8s Service spec (type, annotations)
ingress: # K8s Ingress spec (host, tls, annotations)
podDisruptionBudget: # K8s PDB spec
tasks: # K8s CronJob specs (previously top-level tasks:)
أهم التغييرات
|قبل (v1.x)
|بعد (v2.x)
appUrl
|أُزيل. استخدم
hyperdx.frontendUrl (القيمة الافتراضية:
http://localhost:3000)
tasks.* (على المستوى الأعلى)
hyperdx.tasks.*
mongodb.password
hyperdx.secrets.MONGODB_PASSWORD
clickhouse.config.users.appUserPassword
hyperdx.secrets.CLICKHOUSE_APP_PASSWORD
clickhouse.config.users.otelUserPassword
hyperdx.secrets.CLICKHOUSE_PASSWORD
|تجاوزات متغيرات البيئة
otel.*
hyperdx.config.* (غير حساسة) و
hyperdx.secrets.* (حساسة)
تمر جميع متغيرات البيئة الآن عبر موردين ثابتَي الاسم تتم مشاركتهما بين Deployment HyperDX و OTel collector عبر
ConfigMap وSecret الموحَّدان
envFrom:
clickstack-configConfigMap — يُعبَّأ من
hyperdx.config
clickstack-secretSecret — يُعبَّأ من
hyperdx.secrets
ترحيل MongoDB
لم تعد قيم
القيم التي أُزيلت
mongodb.* التالية متوفّرة:
تتم الآن إدارة MongoDB بواسطة المشغّل MCK عبر مورد مخصص
# REMOVED — do not use
mongodb:
image: "..."
port: 27017
strategy: ...
nodeSelector: {}
tolerations: []
livenessProbe: ...
readinessProbe: ...
persistence:
enabled: true
dataSize: 10Gi
MongoDBCommunity. ويُولَّد قسم المواصفات في المورد المخصص كما هو من
mongodb.spec:
تُضبط كلمة مرور MongoDB في
mongodb:
enabled: true
spec:
members: 1
type: ReplicaSet
version: "5.0.32"
security:
authentication:
modes: ["SCRAM"]
users:
- name: hyperdx
db: hyperdx
passwordSecretRef:
name: '{{ include "clickstack.mongodb.fullname" . }}-password'
roles:
- name: dbOwner
db: hyperdx
- name: clusterMonitor
db: admin
scramCredentialsSecretName: '{{ include "clickstack.mongodb.fullname" . }}-scram'
additionalMongodConfig:
storage.wiredTiger.engineConfig.journalCompressor: zlib
hyperdx.secrets.MONGODB_PASSWORD (وليس
mongodb.password). ويُشار إليها تلقائيًا في Secret كلمة المرور وقالب
mongoUri.
لإضافة تخزين دائم، أضِف كتلة
statefulSet داخل
mongodb.spec:
يُضبط المخطط الفرعي لمشغّل MCK تحت
mongodb:
spec:
statefulSet:
spec:
volumeClaimTemplates:
- metadata:
name: data-volume
spec:
accessModes: ["ReadWriteOnce"]
storageClassName: "your-storage-class"
resources:
requests:
storage: 10Gi
mongodb-operator: (وليس
mongodb-kubernetes:). راجع وثائق MCK للاطلاع على جميع حقول CRD المتاحة.
الترحيل إلى ClickHouse
لم تعد قيم
القيم المُزالة
clickhouse.* التالية موجودة:
تُدار ClickHouse الآن بواسطة ClickHouse Operator عبر الموارد المخصصة
# REMOVED — do not use
clickhouse:
image: "..."
terminationGracePeriodSeconds: 90
resources: {}
livenessProbe: ...
readinessProbe: ...
startupProbe: ...
nodeSelector: {}
tolerations: []
service:
type: ClusterIP
annotations: {}
persistence:
enabled: true
dataSize: 10Gi
logSize: 5Gi
config:
clusterCidrs: [...]
users:
appUserPassword: "..."
otelUserPassword: "..."
otelUserName: "..."
ClickHouseCluster و
KeeperCluster. ويُعرَض قسم
spec في كلٍّ منهما حرفيًا انطلاقًا من values:
أصبحت بيانات اعتماد مستخدم ClickHouse الآن تُستمد من
clickhouse:
enabled: true
port: 8123
nativePort: 9000
prometheus:
enabled: true
port: 9363
keeper:
spec:
replicas: 1
dataVolumeClaimSpec:
accessModes: ["ReadWriteOnce"]
resources:
requests:
storage: 5Gi
cluster:
spec:
replicas: 1
shards: 1
keeperClusterRef:
name: '{{ include "clickstack.clickhouse.keeper" . }}'
dataVolumeClaimSpec:
accessModes: ["ReadWriteOnce"]
resources:
requests:
storage: 10Gi
settings:
extraUsersConfig:
users:
app:
password: '{{ .Values.hyperdx.secrets.CLICKHOUSE_APP_PASSWORD }}'
otelcollector:
password: '{{ .Values.hyperdx.secrets.CLICKHOUSE_PASSWORD }}'
extraConfig:
max_connections: 4096
keep_alive_timeout: 64
max_concurrent_queries: 100
hyperdx.secrets (وليس من
clickhouse.config.users). ويشير تعريف العنقود إليها باستخدام تعبيرات القوالب.
تتم تهيئة المخطط الفرعي ClickHouse Operator ضمن
clickhouse-operator:. تكون
webhooks و
cert-manager معطّلتين افتراضيًا. راجع دليل تهيئة المشغّل للاطلاع على جميع حقول CRD المتاحة.
ترحيل OTel collector
لم تعد كتلة
القيم المُزالة
otel: بأكملها موجودة:
يُنشر الآن OTel collector عبر مخطط Helm الرسمي لـ OpenTelemetry Collector باعتباره المخطط الفرعي
# REMOVED — do not use
otel:
enabled: true
image: ...
replicas: 1
resources: {}
clickhouseEndpoint: ...
clickhouseUser: ...
clickhousePassword: ...
clickhouseDatabase: "default"
opampServerUrl: ...
port: 13133
nativePort: 24225
grpcPort: 4317
httpPort: 4318
healthPort: 8888
env: []
customConfig: ...
otel-collector:. ولا توجد طبقة
otel: التفافية للمخطط الأب — اضبط المخطط الفرعي مباشرةً.
تُشارَك متغيرات البيئة (نقطة نهاية ClickHouse، وعنوان URL لـ OpAMP، وما إلى ذلك) عبر
clickstack-config ConfigMap الموحّد و
clickstack-secret Secret. ويكون
extraEnvsFrom الخاص بالمخطط الفرعي مُوصّلًا مسبقًا:
لضبط الموارد (سابقًا
otel-collector:
enabled: true
mode: deployment
image:
repository: docker.clickhouse.com/clickhouse/clickstack-otel-collector
tag: ""
extraEnvsFrom:
- configMapRef:
name: clickstack-config
- secretRef:
name: clickstack-secret
ports:
otlp:
enabled: true
containerPort: 4317
servicePort: 4317
otlp-http:
enabled: true
containerPort: 4318
servicePort: 4318
otel.resources):
لتعيين عدد النسخ المتماثلة (سابقًا
otel-collector:
resources:
requests:
memory: "128Mi"
cpu: "100m"
limits:
memory: "256Mi"
cpu: "200m"
otel.replicas):
لضبط nodeSelector/tolerations (سابقًا
otel-collector:
replicaCount: 3
otel.nodeSelector/
otel.tolerations):
راجع مخطط Helm الخاص بـ OpenTelemetry Collector للاطلاع على جميع قيم المخطط الفرعي المتاحة.
otel-collector:
nodeSelector:
node-role: monitoring
tolerations:
- key: monitoring
operator: Equal
value: otel
effect: NoSchedule
لا تتأثر الأقسام التالية بعملية الترحيل هذه:
القيم التي لم تتغير
global.*(imageRegistry, imagePullSecrets)
بالنسبة إلى التثبيت الجديد، لا حاجة إلى أي خطوات خاصة. تعمل القيم الافتراضية مباشرةً. بالنسبة إلى الترقية الموضعية لإصدار موجود، انتبه إلى ما يلي:
تثبيت جديد مقابل الترقية الموضعية
- سيُثبَّت المشغّلان (MCK وClickHouse Operator) كعمليتَي نشر جديدتين في مساحة الاسم الخاصة بك
- سيحذف Helm موردَي Deployment الحاليَّين لـ MongoDB وClickHouse (لأنهما لم يعودا موجودين ضمن قوالب مخطط)
- سينشئ المشغّلان موارد StatefulSet جديدة لإدارة MongoDB وClickHouse
- لن يُعاد استخدام PVCs من المخطط القديم تلقائيًا بواسطة موارد StatefulSet التي يديرها المشغّلان
الخطوات التالية
- دليل Helm الرئيسي - التثبيت الأساسي مع v2.x
- دليل الإعداد - مفاتيح واجهة برمجة التطبيقات، والأسرار، وموارد Ingress
- ملفات البيان الإضافية - كائنات Kubernetes مخصّصة
- مستودع مخططات Helm الخاصة بـ ClickStack - الشيفرة المصدرية للمخطط ومرجع values