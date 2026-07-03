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يغطي هذا الدليل الترحيل من مخطط Helm لـ ClickStack ذي القوالب المضمّنة (v1.x) إلى المعمارية المعتمدة على المخططات الفرعية (v2.x). هذا تغيير جذري يستبدل موارد Kubernetes المُعدّة يدويًا بموارد مخصصة يديرها المشغّل لكل من MongoDB وClickHouse، ويستخدم مخطط Helm الرسمي لـ OpenTelemetry Collector.
تغيير جذريالمخطط v2.x غير متوافق مع v1.x بأثر رجعي. الترقية الموضعية باستخدام helm upgrade غير مدعومة. نوصي بإجراء تثبيت جديد إلى جانب عملية النشر الحالية وترحيل البيانات، بدلًا من محاولة تنفيذ ترقية موضعية.

المتطلبات الأساسية

  • خذ نسخة احتياطية من بياناتك قبل الترقية (MongoDB, ClickHouse PVCs)
  • راجع تجاوزات values.yaml الحالية — فقد نُقلت معظم المفاتيح أو أُعيدت تسميتها

التثبيت على مرحلتين

يعتمد الـ مخطط بالإصدار v2.x عملية تثبيت على مرحلتين. يجب تثبيت Operators (التي تسجّل CRDs) قبل الـ مخطط الرئيسي (الذي ينشئ CRs):
ألغِ التثبيت بترتيب عكسي:

استدامة البيانات

لا يزيل الأمر helm uninstall عناصر PersistentVolumeClaims التي يُنشئها مشغّلا MongoDB وClickHouse. وهذا مقصود لتجنّب فقدان البيانات عن طريق الخطأ. لتنظيف PVCs بعد إلغاء التثبيت، راجع:

فئة التخزين

أُزيل كلٌّ من global.storageClassName وglobal.keepPVC. تُضبط فئة التخزين الآن مباشرةً ضمن CR spec الخاص بكل مشغّل:

ما الذي تغيّر

إعادة تنظيم قيم HyperDX

أصبحت الكتلة hyperdx: منظَّمة الآن وفقًا لنوع مورد Kubernetes:

أهم التغييرات

ConfigMap وSecret الموحَّدان

تمر جميع متغيرات البيئة الآن عبر موردين ثابتَي الاسم تتم مشاركتهما بين Deployment HyperDX و OTel collector عبر envFrom:
  • clickstack-config ConfigMap — يُعبَّأ من hyperdx.config
  • clickstack-secret Secret — يُعبَّأ من hyperdx.secrets
لم يعد هناك ConfigMap منفصل مخصّص لـ OTel. ويقرأ كلا عبئي العمل من المصدرين نفسيهما.

ترحيل MongoDB

القيم التي أُزيلت

لم تعد قيم mongodb.* التالية متوفّرة:

القيم الجديدة

تتم الآن إدارة MongoDB بواسطة المشغّل MCK عبر مورد مخصص MongoDBCommunity. ويُولَّد قسم المواصفات في المورد المخصص كما هو من mongodb.spec:
تُضبط كلمة مرور MongoDB في hyperdx.secrets.MONGODB_PASSWORD (وليس mongodb.password). ويُشار إليها تلقائيًا في Secret كلمة المرور وقالب mongoUri. لإضافة تخزين دائم، أضِف كتلة statefulSet داخل mongodb.spec:
يُضبط المخطط الفرعي لمشغّل MCK تحت mongodb-operator: (وليس mongodb-kubernetes:). راجع وثائق MCK للاطلاع على جميع حقول CRD المتاحة.

الترحيل إلى ClickHouse

القيم المُزالة

لم تعد قيم clickhouse.* التالية موجودة:

القيم الجديدة

تُدار ClickHouse الآن بواسطة ClickHouse Operator عبر الموارد المخصصة ClickHouseCluster وKeeperCluster. ويُعرَض قسم spec في كلٍّ منهما حرفيًا انطلاقًا من values:
أصبحت بيانات اعتماد مستخدم ClickHouse الآن تُستمد من hyperdx.secrets (وليس من clickhouse.config.users). ويشير تعريف العنقود إليها باستخدام تعبيرات القوالب. تتم تهيئة المخطط الفرعي ClickHouse Operator ضمن clickhouse-operator:. تكون webhooks وcert-manager معطّلتين افتراضيًا. راجع دليل تهيئة المشغّل للاطلاع على جميع حقول CRD المتاحة.

ترحيل OTel collector

القيم المُزالة

لم تعد كتلة otel: بأكملها موجودة:

القيم الجديدة

يُنشر الآن OTel collector عبر مخطط Helm الرسمي لـ OpenTelemetry Collector باعتباره المخطط الفرعي otel-collector:. ولا توجد طبقة otel: التفافية للمخطط الأب — اضبط المخطط الفرعي مباشرةً. تُشارَك متغيرات البيئة (نقطة نهاية ClickHouse، وعنوان URL لـ OpAMP، وما إلى ذلك) عبر clickstack-config ConfigMap الموحّد وclickstack-secret Secret. ويكون extraEnvsFrom الخاص بالمخطط الفرعي مُوصّلًا مسبقًا:
لضبط الموارد (سابقًا otel.resources):
لتعيين عدد النسخ المتماثلة (سابقًا otel.replicas):
لضبط nodeSelector/tolerations (سابقًا otel.nodeSelector/otel.tolerations):
راجع مخطط Helm الخاص بـ OpenTelemetry Collector للاطلاع على جميع قيم المخطط الفرعي المتاحة.

القيم التي لم تتغير

لا تتأثر الأقسام التالية بعملية الترحيل هذه:
  • global.* (imageRegistry, imagePullSecrets)

تثبيت جديد مقابل الترقية الموضعية

بالنسبة إلى التثبيت الجديد، لا حاجة إلى أي خطوات خاصة. تعمل القيم الافتراضية مباشرةً. بالنسبة إلى الترقية الموضعية لإصدار موجود، انتبه إلى ما يلي:
  1. سيُثبَّت المشغّلان (MCK وClickHouse Operator) كعمليتَي نشر جديدتين في مساحة الاسم الخاصة بك
  2. سيحذف Helm موردَي Deployment الحاليَّين لـ MongoDB وClickHouse (لأنهما لم يعودا موجودين ضمن قوالب مخطط)
  3. سينشئ المشغّلان موارد StatefulSet جديدة لإدارة MongoDB وClickHouse
  4. لن يُعاد استخدام PVCs من المخطط القديم تلقائيًا بواسطة موارد StatefulSet التي يديرها المشغّلان
نوصي بإجراء تثبيت جديد إلى جانب عملية النشر الحالية وترحيل البيانات، بدلًا من إجراء ترقية موضعية.

الخطوات التالية

آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦