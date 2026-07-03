clickhouse : enabled : true port : 8123 nativePort : 9000 prometheus : enabled : true port : 9363 keeper : spec : replicas : 1 dataVolumeClaimSpec : accessModes : [ "ReadWriteOnce" ] resources : requests : storage : 5Gi cluster : spec : replicas : 1 shards : 1 keeperClusterRef : name : '{{ include "clickstack.clickhouse.keeper" . }}' dataVolumeClaimSpec : accessModes : [ "ReadWriteOnce" ] resources : requests : storage : 10Gi settings : extraUsersConfig : users : app : password : '{{ .Values.hyperdx.secrets.CLICKHOUSE_APP_PASSWORD }}' otelcollector : password : '{{ .Values.hyperdx.secrets.CLICKHOUSE_PASSWORD }}' extraConfig : max_connections : 4096 keep_alive_timeout : 64 max_concurrent_queries : 100