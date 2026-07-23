تُوزَّع جميع مكونات ClickStack Open Source بشكل منفصل على هيئة صور Docker مستقلة:

ClickHouse

HyperDX

مجمّع OpenTelemetry (OTel)

MongoDB

يمكن دمج هذه الصور ونشرها محليًا باستخدام Docker Compose.

يُتيح Docker Compose منافذ إضافية للأوبزرفابيليتي واستقبال البيانات استنادًا إلى إعداد otel-collector الافتراضي:

13133 : نقطة نهاية للتحقق من السلامة الخاصة بامتداد health_check

: نقطة نهاية للتحقق من السلامة الخاصة بامتداد 24225 : مستقبِل Fluentd لاستقبال السجلات

: مستقبِل Fluentd لاستقبال السجلات 4317 : مستقبِل OTLP gRPC (المعياري للتتبعات والسجلات والمقاييس)

: مستقبِل OTLP gRPC (المعياري للتتبعات والسجلات والمقاييس) 4318 : مستقبِل OTLP HTTP (بديل لـ gRPC)

: مستقبِل OTLP HTTP (بديل لـ gRPC) 8888 : نقطة نهاية مقاييس Prometheus لمراقبة المجمّع نفسه

تُتيح هذه المنافذ عمليات تكامل مع مجموعة متنوعة من مصادر telemetry، وتجعل مجمّع OpenTelemetry جاهزًا للإنتاج لتلبية احتياجات استقبال البيانات المتنوعة.

​ مناسب لـ

الاختبار المحلي

نماذج إثبات المفهوم

عمليات النشر في بيئة الإنتاج التي لا تتطلب تحمّل الأعطال، ويكفي فيها خادم واحد لاستضافة جميع بيانات ClickHouse

عند نشر ClickStack مع استضافة ClickHouse بشكل منفصل، على سبيل المثال باستخدام ClickHouse Cloud.

​ خطوات النشر

1 استنسخ المستودع لنشر ClickStack باستخدام Docker Compose، استنسخ مستودع ClickStack، ثم انتقل إلى الدليل وشغّل docker-compose up : git clone https://github.com/ClickHouse/ClickStack.git docker compose up 2 انتقل إلى واجهة HyperDX زُر http://localhost:8080 للوصول إلى واجهة HyperDX. أنشئ مستخدمًا، وأدخِل اسم مستخدم وكلمة مرور يستوفيان المتطلبات. عند النقر على Create ، ستُنشأ مصادر البيانات لمثيل ClickHouse الذي نُشر باستخدام Docker Compose. تجاوز الاتصال الافتراضي يمكنك تجاوز الاتصال الافتراضي بمثيل ClickHouse المدمج. لمزيد من التفاصيل، راجع “Using ClickHouse Cloud” للاطلاع على مثال لاستخدام مثيل ClickHouse بديل، راجع “Using ClickHouse Cloud” 3 أكمل تفاصيل الاتصال للاتصال بمثيل ClickHouse المنشور، ما عليك سوى النقر على Create وقبول الإعدادات الافتراضية. إذا كنت تفضّل الاتصال بـ عنقود ClickHouse خارجي خاص بك، مثل ClickHouse Cloud، فيمكنك إدخال بيانات اعتماد الاتصال يدويًا. إذا طُلب منك إنشاء مصدر، فاحتفظ بجميع القيم الافتراضية وأكمِل الحقل Table بالقيمة otel_logs . ينبغي اكتشاف جميع الإعدادات الأخرى تلقائيًا، ما يتيح لك النقر على Save New Source .

​ تعديل إعدادات Compose

يمكنك تعديل إعدادات الحزمة البرمجية، مثل الإصدار المستخدم، عبر ملف متغيرات البيئة:

user@example-host clickstack % cat .env # Used by docker-compose.yml IMAGE_NAME_DOCKERHUB = clickhouse/clickstack-all-in-one LOCAL_IMAGE_NAME_DOCKERHUB = clickhouse/clickstack-local ALL_IN_ONE_IMAGE_NAME_DOCKERHUB = clickhouse/clickstack-all-in-one OTEL_COLLECTOR_IMAGE_NAME_DOCKERHUB = clickhouse/clickstack-otel-collector CODE_VERSION = 2.8.0 IMAGE_VERSION_SUB_TAG = .8.0 IMAGE_VERSION = 2 IMAGE_NIGHTLY_TAG = 2-nightly IMAGE_LATEST_TAG = latest # Set up domain URLs HYPERDX_API_PORT = 8000 #optional (should not be taken by other services) HYPERDX_APP_PORT = 8080 HYPERDX_APP_URL = http://localhost HYPERDX_LOG_LEVEL = debug HYPERDX_OPAMP_PORT = 4320 # Otel/Clickhouse config HYPERDX_OTEL_EXPORTER_CLICKHOUSE_DATABASE = default

​ تهيئة OTel collector

يمكن تعديل إعدادات OTel collector عند الحاجة - راجع “تعديل الإعدادات”

​ استخدام ClickHouse Cloud

يمكن استخدام هذا التوزيع مع ClickHouse Cloud، لكنه يختلف عن Managed ClickStack . في هذا الإعداد، تتولى إدارة واجهة ClickStack بنفسك، مع استخدام ClickHouse Cloud فقط للحوسبة والتخزين. ما لم تكن لديك حاجة محددة لتشغيل الواجهة بشكل مستقل، فنوصي باستخدام Managed ClickStack، لأنه يتضمن مصادقة مدمجة وميزات Enterprise إضافية، ويغنيك عن إدارة واجهة ClickStack بنفسك.

يجب عليك:

إزالة خدمة ClickHouse من ملف docker-compose.yml . وهذا اختياري إذا كان الغرض هو الاختبار، إذ سيتم تجاهل مثيل ClickHouse المنشور ببساطة، رغم أنه سيستهلك مواردك المحلية دون داعٍ. وإذا أزلت الخدمة، فتأكد من إزالة أي مراجع لها مثل depends_on .

تعديل OTel collector لاستخدام مثيل ClickHouse Cloud من خلال تعيين متغيرات البيئة CLICKHOUSE_ENDPOINT و CLICKHOUSE_USER و CLICKHOUSE_PASSWORD في ملف compose. وبالتحديد، أضف متغيرات البيئة إلى خدمة OTel collector: otel-collector: image: ${ OTEL_COLLECTOR_IMAGE_NAME_DOCKERHUB } : ${ IMAGE_VERSION } environment: CLICKHOUSE_ENDPOINT: '<CLICKHOUSE_ENDPOINT>' # نقطة نهاية https هنا CLICKHOUSE_USER: '<CLICKHOUSE_USER>' CLICKHOUSE_PASSWORD: '<CLICKHOUSE_PASSWORD>' HYPERDX_OTEL_EXPORTER_CLICKHOUSE_DATABASE: ${ HYPERDX_OTEL_EXPORTER_CLICKHOUSE_DATABASE } HYPERDX_LOG_LEVEL: ${ HYPERDX_LOG_LEVEL } OPAMP_SERVER_URL: 'http://app:${HYPERDX_OPAMP_PORT}' ports: - '13133:13133' # امتداد health_check - '24225:24225' # مستقبل fluentd - '4317:4317' # مستقبل OTLP gRPC - '4318:4318' # مستقبل OTLP http - '8888:8888' # امتداد المقاييس restart: always networks: - internal يجب أن تكون قيمة CLICKHOUSE_ENDPOINT هي نقطة نهاية HTTPS الخاصة بـ ClickHouse Cloud، بما في ذلك المنفذ 8443 ، مثل https://mxl4k3ul6a.us-east-2.aws.clickhouse.com:8443

عند الاتصال بواجهة HyperDX وإنشاء اتصال بـ ClickHouse، استخدم بيانات اعتماد Cloud الخاصة بك.

​ اختيار المخطط: Map مقابل JSON

Map(LowCardinality(String), String) افتراضيًا. هذا هو المخطط الموصى به لأعباء عمل Observability. وعند دمجه مع يخزّن ClickStack السمات في أعمدةافتراضيًا. هذا هو المخطط الموصى به لأعباء عمل Observability. وعند دمجه مع تسلسل map المقسّم إلى buckets وفهارس النص على مفاتيح map وقيمه، فإنه يوفّر عمليات بحث انتقائية من دون الكلفة الإضافية لإدخال كل مفتاح على حدة كما في JSON subcolumns الديناميكية.