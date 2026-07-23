- ClickHouse
- HyperDX
- مجمّع OpenTelemetry (OTel)
- MongoDB
otel-collector الافتراضي:
13133: نقطة نهاية للتحقق من السلامة الخاصة بامتداد
health_check
24225: مستقبِل Fluentd لاستقبال السجلات
4317: مستقبِل OTLP gRPC (المعياري للتتبعات والسجلات والمقاييس)
4318: مستقبِل OTLP HTTP (بديل لـ gRPC)
8888: نقطة نهاية مقاييس Prometheus لمراقبة المجمّع نفسه
مناسب لـ
- الاختبار المحلي
- نماذج إثبات المفهوم
- عمليات النشر في بيئة الإنتاج التي لا تتطلب تحمّل الأعطال، ويكفي فيها خادم واحد لاستضافة جميع بيانات ClickHouse
- عند نشر ClickStack مع استضافة ClickHouse بشكل منفصل، على سبيل المثال باستخدام ClickHouse Cloud.
خطوات النشر
1
استنسخ المستودع
لنشر ClickStack باستخدام Docker Compose، استنسخ مستودع ClickStack، ثم انتقل إلى الدليل وشغّل
docker-compose up:
git clone https://github.com/ClickHouse/ClickStack.git
docker compose up
3
أكمل تفاصيل الاتصال
للاتصال بمثيل ClickHouse المنشور، ما عليك سوى النقر على Create وقبول الإعدادات الافتراضية.إذا كنت تفضّل الاتصال بـ عنقود ClickHouse خارجي خاص بك، مثل ClickHouse Cloud، فيمكنك إدخال بيانات اعتماد الاتصال يدويًا.إذا طُلب منك إنشاء مصدر، فاحتفظ بجميع القيم الافتراضية وأكمِل الحقل
Table بالقيمة
otel_logs. ينبغي اكتشاف جميع الإعدادات الأخرى تلقائيًا، ما يتيح لك النقر على
Save New Source.
يمكنك تعديل إعدادات الحزمة البرمجية، مثل الإصدار المستخدم، عبر ملف متغيرات البيئة:
تعديل إعدادات Compose
user@example-host clickstack % cat .env
# Used by docker-compose.yml
IMAGE_NAME_DOCKERHUB=clickhouse/clickstack-all-in-one
LOCAL_IMAGE_NAME_DOCKERHUB=clickhouse/clickstack-local
ALL_IN_ONE_IMAGE_NAME_DOCKERHUB=clickhouse/clickstack-all-in-one
OTEL_COLLECTOR_IMAGE_NAME_DOCKERHUB=clickhouse/clickstack-otel-collector
CODE_VERSION=2.8.0
IMAGE_VERSION_SUB_TAG=.8.0
IMAGE_VERSION=2
IMAGE_NIGHTLY_TAG=2-nightly
IMAGE_LATEST_TAG=latest
# Set up domain URLs
HYPERDX_API_PORT=8000 #optional (should not be taken by other services)
HYPERDX_APP_PORT=8080
HYPERDX_APP_URL=http://localhost
HYPERDX_LOG_LEVEL=debug
HYPERDX_OPAMP_PORT=4320
# Otel/Clickhouse config
HYPERDX_OTEL_EXPORTER_CLICKHOUSE_DATABASE=default
يمكن تعديل إعدادات OTel collector عند الحاجة - راجع “تعديل الإعدادات”.
تهيئة OTel collector
يمكن استخدام هذا التوزيع مع ClickHouse Cloud، لكنه يختلف عن Managed ClickStack. في هذا الإعداد، تتولى إدارة واجهة ClickStack بنفسك، مع استخدام ClickHouse Cloud فقط للحوسبة والتخزين. ما لم تكن لديك حاجة محددة لتشغيل الواجهة بشكل مستقل، فنوصي باستخدام Managed ClickStack، لأنه يتضمن مصادقة مدمجة وميزات Enterprise إضافية، ويغنيك عن إدارة واجهة ClickStack بنفسك. يجب عليك:
استخدام ClickHouse Cloud
-
إزالة خدمة ClickHouse من ملف
docker-compose.yml. وهذا اختياري إذا كان الغرض هو الاختبار، إذ سيتم تجاهل مثيل ClickHouse المنشور ببساطة، رغم أنه سيستهلك مواردك المحلية دون داعٍ. وإذا أزلت الخدمة، فتأكد من إزالة أي مراجع لها مثل
depends_on.
-
تعديل OTel collector لاستخدام مثيل ClickHouse Cloud من خلال تعيين متغيرات البيئة
CLICKHOUSE_ENDPOINTو
CLICKHOUSE_USERو
CLICKHOUSE_PASSWORDفي ملف compose. وبالتحديد، أضف متغيرات البيئة إلى خدمة OTel collector:يجب أن تكون قيمة
otel-collector: image: ${OTEL_COLLECTOR_IMAGE_NAME_DOCKERHUB}:${IMAGE_VERSION} environment: CLICKHOUSE_ENDPOINT: '<CLICKHOUSE_ENDPOINT>' # نقطة نهاية https هنا CLICKHOUSE_USER: '<CLICKHOUSE_USER>' CLICKHOUSE_PASSWORD: '<CLICKHOUSE_PASSWORD>' HYPERDX_OTEL_EXPORTER_CLICKHOUSE_DATABASE: ${HYPERDX_OTEL_EXPORTER_CLICKHOUSE_DATABASE} HYPERDX_LOG_LEVEL: ${HYPERDX_LOG_LEVEL} OPAMP_SERVER_URL: 'http://app:${HYPERDX_OPAMP_PORT}' ports: - '13133:13133' # امتداد health_check - '24225:24225' # مستقبل fluentd - '4317:4317' # مستقبل OTLP gRPC - '4318:4318' # مستقبل OTLP http - '8888:8888' # امتداد المقاييس restart: always networks: - internal
CLICKHOUSE_ENDPOINTهي نقطة نهاية HTTPS الخاصة بـ ClickHouse Cloud، بما في ذلك المنفذ
8443، مثل
https://mxl4k3ul6a.us-east-2.aws.clickhouse.com:8443
- عند الاتصال بواجهة HyperDX وإنشاء اتصال بـ ClickHouse، استخدم بيانات اعتماد Cloud الخاصة بك.
يخزّن ClickStack السمات في أعمدة
اختيار المخطط: Map مقابل JSON
Map(LowCardinality(String), String) افتراضيًا. هذا هو المخطط الموصى به لأعباء عمل Observability. وعند دمجه مع تسلسل map المقسّم إلى buckets وفهارس النص على مفاتيح map وقيمه، فإنه يوفّر عمليات بحث انتقائية من دون الكلفة الإضافية لإدخال كل مفتاح على حدة كما في JSON subcolumns الديناميكية.
يتوفر مخطط من النوع
JSON في مرحلة بيتا للتقييم على أعباء العمل التي تتضمن مجموعة صغيرة ومستقرة من مفاتيح السمات. وهو غير موصى به كخيار افتراضي. راجع Map مقابل نوع JSON للاطلاع على المقارنة الكاملة ومتغيرات البيئة المطلوبة لتمكين دعم JSON.