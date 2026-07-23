- ClickHouse
- HyperDX
- مجمِّع OpenTelemetry (OTel) (يعرِض OTLP على المنفذين
4317و
4318)
- MongoDB (للحفاظ على حالة التطبيق بشكل دائم)
مناسب لـ
- العروض التوضيحية
- تصحيح الأخطاء
- بيئات التطوير التي يُستخدم فيها HyperDX
خطوات النشر
1
النشر باستخدام Docker
يؤدي وضع محلي إلى نشر واجهة HyperDX UI على المنفذ 8080.
docker run -p 8080:8080 clickhouse/clickstack-local:latest
يخزّن ClickStack السمات في أعمدة
اختيار المخطط: Map مقابل JSON
Map(LowCardinality(String), String) افتراضيًا. هذا هو المخطط الموصى به لأعباء عمل Observability. وعند دمجه مع تسلسل map المقسّم إلى buckets وفهارس النص على مفاتيح map وقيمه، فإنه يوفّر عمليات بحث انتقائية من دون الكلفة الإضافية لإدخال كل مفتاح على حدة كما في JSON subcolumns الديناميكية.
يتوفر مخطط من النوع
JSON في مرحلة بيتا للتقييم على أعباء العمل التي تتضمن مجموعة صغيرة ومستقرة من مفاتيح السمات. وهو غير موصى به كخيار افتراضي. راجع Map مقابل نوع JSON للاطلاع على المقارنة الكاملة ومتغيرات البيئة المطلوبة لتمكين دعم JSON.