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على غرار الصورة الشاملة، تتضمن صورة Docker الشاملة هذه جميع مكونات ClickStack:
  • ClickHouse
  • HyperDX
  • مجمِّع OpenTelemetry ‏(OTel) (يعرِض OTLP على المنفذين 4317 و4318)
  • MongoDB (للحفاظ على حالة التطبيق بشكل دائم)
ومع ذلك، فإن مصادقة المستخدم معطّلة في هذا الإصدار من HyperDX

مناسب لـ

  • العروض التوضيحية
  • تصحيح الأخطاء
  • بيئات التطوير التي يُستخدم فيها HyperDX

خطوات النشر


1

النشر باستخدام Docker

يؤدي وضع محلي إلى نشر واجهة HyperDX UI على المنفذ 8080.

اختيار المخطط: Map مقابل JSON

يخزّن ClickStack السمات في أعمدة Map(LowCardinality(String), String) افتراضيًا. هذا هو المخطط الموصى به لأعباء عمل Observability. وعند دمجه مع تسلسل map المقسّم إلى buckets وفهارس النص على مفاتيح map وقيمه، فإنه يوفّر عمليات بحث انتقائية من دون الكلفة الإضافية لإدخال كل مفتاح على حدة كما في JSON subcolumns الديناميكية. يتوفر مخطط من النوع JSON في مرحلة بيتا للتقييم على أعباء العمل التي تتضمن مجموعة صغيرة ومستقرة من مفاتيح السمات. وهو غير موصى به كخيار افتراضي. راجع Map مقابل نوع JSON للاطلاع على المقارنة الكاملة ومتغيرات البيئة المطلوبة لتمكين دعم JSON.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦