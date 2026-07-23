الميزات
- إدارة عناقيد ClickHouse: إنشاء عناقيد ClickHouse وإدارتها
- تكامل ClickHouse Keeper: دعم مدمج لعناقيد ClickHouse Keeper للتنسيق الموزّع
- توفير Storage: مطالبات التخزين الدائم القابلة للتخصيص مع اختيار فئة التخزين
- التوافر العالي: عمليات تثبيت متحمّلة للأعطال لعناقيد ClickHouse وKeeper
- الأمان: ميزات أمان مدمجة مع دعم TLS/SSL للاتصال الآمن بين العناقيد
- المراقبة: تكامل مقاييس Prometheus من أجل observability
اختر طريقة التثبيت التي تفضّلها:
التثبيت
- التثبيت باستخدام ملفات البيان - ثبّت باستخدام kubectl/kustomize
- التثبيت باستخدام Helm - ثبّت باستخدام مخططات Helm
- التثبيت باستخدام Operator Lifecycle Manager (OLM) - ثبّت باستخدام OLM
الأدلة
- المقدمة - نظرة عامة عامة على مفاهيم ClickHouse Operator
- دليل التهيئة - تهيئة عناقيد ClickHouse وKeeper
- المراقبة - مقاييس Prometheus ومسبارات التحقق من السلامة لـ ClickHouse Operator
- التوسّع - توسيع النسخ المتماثلة والأجزاء الموزعة ونصاب Keeper
- التأمين باستخدام TLS - تشفير العناقيد من طرف إلى طرف باستخدام cert-manager
- سياسات الشبكة - تقييد حركة المرور الواردة إلى نقاط نهاية المقاييس وwebhook الخاصة بـ ClickHouse Operator
- أحداث Kubernetes - أحداث المواءمة والتوسّع والإصدار وأحداث خادم ClickHouse على كائنات العنقود
المرجع
- مرجع واجهة برمجة التطبيقات - الوثائق الكاملة لواجهة برمجة التطبيقات للموارد المخصّصة