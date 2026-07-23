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ClickHouse Operator هو مُشغِّل Kubernetes يعمل على أتمتة نشر عناقيد ClickHouse وعناقيد ClickHouse Keeper وتهيئتها وإدارتها على Kubernetes. ويوفّر إدارة تصريحية للعناقيد من خلال الموارد المخصصة، مما يتيح للمستخدمين إنشاء عمليات نشر ClickHouse عالية الإتاحة بسهولة. ويتولى Operator دورة الحياة الكاملة لعناقيد ClickHouse، بما في ذلك التوسّع، والترقيات، وإدارة التهيئة.

الميزات

  • إدارة عناقيد ClickHouse: إنشاء عناقيد ClickHouse وإدارتها
  • تكامل ClickHouse Keeper: دعم مدمج لعناقيد ClickHouse Keeper للتنسيق الموزّع
  • توفير Storage: مطالبات التخزين الدائم القابلة للتخصيص مع اختيار فئة التخزين
  • التوافر العالي: عمليات تثبيت متحمّلة للأعطال لعناقيد ClickHouse وKeeper
  • الأمان: ميزات أمان مدمجة مع دعم TLS/SSL للاتصال الآمن بين العناقيد
  • المراقبة: تكامل مقاييس Prometheus من أجل observability

التثبيت

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الأدلة

  • المقدمة - نظرة عامة عامة على مفاهيم ClickHouse Operator
  • دليل التهيئة - تهيئة عناقيد ClickHouse وKeeper
  • المراقبة - مقاييس Prometheus ومسبارات التحقق من السلامة لـ ClickHouse Operator
  • التوسّع - توسيع النسخ المتماثلة والأجزاء الموزعة ونصاب Keeper
  • التأمين باستخدام TLS - تشفير العناقيد من طرف إلى طرف باستخدام cert-manager
  • سياسات الشبكة - تقييد حركة المرور الواردة إلى نقاط نهاية المقاييس وwebhook الخاصة بـ ClickHouse Operator
  • أحداث Kubernetes - أحداث المواءمة والتوسّع والإصدار وأحداث خادم ClickHouse على كائنات العنقود

المرجع

آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦