صفحة نظرة عامة على ClickHouse Operator - مُشغِّل Kubernetes يعمل على أتمتة نشر عناقيد ClickHouse وعناقيد ClickHouse Keeper وتهيئتها وإدارتها على Kubernetes.

ClickHouse Operator هو مُشغِّل Kubernetes يعمل على أتمتة نشر عناقيد ClickHouse وعناقيد ClickHouse Keeper وتهيئتها وإدارتها على Kubernetes. ويوفّر إدارة تصريحية للعناقيد من خلال الموارد المخصصة، مما يتيح للمستخدمين إنشاء عمليات نشر ClickHouse عالية الإتاحة بسهولة.

ويتولى Operator دورة الحياة الكاملة لعناقيد ClickHouse، بما في ذلك التوسّع، والترقيات، وإدارة التهيئة.

إدارة عناقيد ClickHouse : إنشاء عناقيد ClickHouse وإدارتها

: إنشاء عناقيد ClickHouse وإدارتها تكامل ClickHouse Keeper : دعم مدمج لعناقيد ClickHouse Keeper للتنسيق الموزّع

: دعم مدمج لعناقيد ClickHouse Keeper للتنسيق الموزّع توفير Storage : مطالبات التخزين الدائم القابلة للتخصيص مع اختيار فئة التخزين

: مطالبات التخزين الدائم القابلة للتخصيص مع اختيار فئة التخزين التوافر العالي : عمليات تثبيت متحمّلة للأعطال لعناقيد ClickHouse وKeeper

: عمليات تثبيت متحمّلة للأعطال لعناقيد ClickHouse وKeeper الأمان : ميزات أمان مدمجة مع دعم TLS/SSL للاتصال الآمن بين العناقيد

: ميزات أمان مدمجة مع دعم TLS/SSL للاتصال الآمن بين العناقيد المراقبة: تكامل مقاييس Prometheus من أجل observability

اختر طريقة التثبيت التي تفضّلها:

المقدمة - نظرة عامة عامة على مفاهيم ClickHouse Operator

- نظرة عامة عامة على مفاهيم ClickHouse Operator دليل التهيئة - تهيئة عناقيد ClickHouse وKeeper

- تهيئة عناقيد ClickHouse وKeeper المراقبة - مقاييس Prometheus ومسبارات التحقق من السلامة لـ ClickHouse Operator

- مقاييس Prometheus ومسبارات التحقق من السلامة لـ ClickHouse Operator التوسّع - توسيع النسخ المتماثلة والأجزاء الموزعة ونصاب Keeper

- توسيع النسخ المتماثلة والأجزاء الموزعة ونصاب Keeper التأمين باستخدام TLS - تشفير العناقيد من طرف إلى طرف باستخدام cert-manager

- تشفير العناقيد من طرف إلى طرف باستخدام cert-manager سياسات الشبكة - تقييد حركة المرور الواردة إلى نقاط نهاية المقاييس وwebhook الخاصة بـ ClickHouse Operator

- تقييد حركة المرور الواردة إلى نقاط نهاية المقاييس وwebhook الخاصة بـ ClickHouse Operator أحداث Kubernetes - أحداث المواءمة والتوسّع والإصدار وأحداث خادم ClickHouse على كائنات العنقود