hyperdx : ports : # Shared port numbers (Deployment, Service, ConfigMap, Ingress) api : 8000 app : 3000 opamp : 4320 frontendUrl : "http://localhost:3000" config : # → clickstack-config ConfigMap (non-sensitive env vars) APP_PORT : "3000" HYPERDX_LOG_LEVEL : "info" secrets : # → clickstack-secret Secret (sensitive env vars) HYPERDX_API_KEY : "..." CLICKHOUSE_PASSWORD : "otelcollectorpass" CLICKHOUSE_APP_PASSWORD : "hyperdx" MONGODB_PASSWORD : "hyperdx" deployment : # K8s Deployment spec (image, replicas, probes, etc.) service : # K8s Service spec (type, annotations) ingress : # K8s Ingress spec (host, tls, annotations) podDisruptionBudget : # K8s PDB spec tasks : # K8s CronJob specs