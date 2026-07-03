تنظّم مخطط Helm بالإصدار v2.x القيم حسب نوع مورد Kubernetes ضمن الكتلة
تنظيم القيم
hyperdx::
تمرّ جميع متغيرات البيئة عبر موردين ذوي اسمين ثابتين، يشترك فيهما كلٌّ من نشر HyperDX و OTEL Collector عبر
hyperdx:
ports: # Shared port numbers (Deployment, Service, ConfigMap, Ingress)
api: 8000
app: 3000
opamp: 4320
frontendUrl: "http://localhost:3000"
config: # → clickstack-config ConfigMap (non-sensitive env vars)
APP_PORT: "3000"
HYPERDX_LOG_LEVEL: "info"
secrets: # → clickstack-secret Secret (sensitive env vars)
HYPERDX_API_KEY: "..."
CLICKHOUSE_PASSWORD: "otelcollectorpass"
CLICKHOUSE_APP_PASSWORD: "hyperdx"
MONGODB_PASSWORD: "hyperdx"
deployment: # K8s Deployment spec (image, replicas, probes, etc.)
service: # K8s Service spec (type, annotations)
ingress: # K8s Ingress spec (host, tls, annotations)
podDisruptionBudget: # K8s PDB spec
tasks: # K8s CronJob specs
envFrom:
clickstack-configConfigMap — يُعبَّأ من
hyperdx.config
clickstack-secretSecret — يُعبَّأ من
hyperdx.secrets
بعد نشر ClickStack بنجاح، اضبط مفتاح API لتمكين جمع بيانات القياس عن بُعد:
إعداد مفتاح API
- ادخل إلى مثيل HyperDX الخاص بك عبر مورد الإدخال المُعَدّ أو نقطة نهاية الخدمة
- سجّل الدخول إلى لوحة معلومات HyperDX ثم انتقل إلى إعدادات الفريق لإنشاء مفتاح API أو استرداده
- حدّث النشر لديك باستخدام مفتاح API بإحدى الطرق التالية:
أضِف مفتاح API إلى
الطريقة 1: التحديث باستخدام Helm upgrade مع ملف values
values.yaml:
ثم قم بترقية النشر:
hyperdx:
secrets:
HYPERDX_API_KEY: "your-api-key-here"
helm upgrade my-clickstack clickstack/clickstack -f values.yaml
الطريقة 2: التحديث باستخدام Helm upgrade مع الخيار —set
helm upgrade my-clickstack clickstack/clickstack \
--set hyperdx.secrets.HYPERDX_API_KEY="your-api-key-here"
بعد تحديث مفتاح API، أعد تشغيل الحاويات القرنية لكي تعتمد التهيئة الجديدة:
أعد تشغيل الحاويات القرنية لتطبيق التغييرات
kubectl rollout restart deployment my-clickstack-clickstack-app
تنشئ مخطط Helm تلقائيًا Kubernetes secret (
clickstack-secret) من قيم الإعداد الخاصة بك. ولا تحتاج إلى أي إعداد إضافي لـ secret إلا إذا أردت استخدام External Secret.
للتعامل مع البيانات الحساسة مثل مفاتيح API أو بيانات اعتماد قاعدة البيانات، يوفّر مخطط بالإصدار v2.x موردًا موحّدًا باسم
إدارة الأسرار
clickstack-secret يُعبَّأ من
hyperdx.secrets.
تتضمّن المخطط قيماً افتراضية لجميع الأسرار. يمكنك تجاوزها في
القيم الافتراضية للأسرار
values.yaml:
hyperdx:
secrets:
HYPERDX_API_KEY: "your-api-key"
CLICKHOUSE_PASSWORD: "your-clickhouse-otel-password"
CLICKHOUSE_APP_PASSWORD: "your-clickhouse-app-password"
MONGODB_PASSWORD: "your-mongodb-password"
في عمليات النشر في بيئة الإنتاج، عندما تريد إبقاء بيانات الاعتماد منفصلة عن قيم Helm، استخدم Secret خارجيًا في Kubernetes:
استخدام Secret خارجي في Kubernetes
ثم أشر إليه ضمن
# Create your secret
kubectl create secret generic my-clickstack-secrets \
--from-literal=HYPERDX_API_KEY=my-secret-api-key \
--from-literal=CLICKHOUSE_PASSWORD=my-ch-password \
--from-literal=CLICKHOUSE_APP_PASSWORD=my-ch-app-password \
--from-literal=MONGODB_PASSWORD=my-mongo-password
values لديك:
hyperdx:
useExistingConfigSecret: true
existingConfigSecret: "my-clickstack-secrets"
لنشر واجهة مستخدم HyperDX وواجهة برمجة التطبيقات الخاصة به عبر اسم نطاق، فعِّل الإدخال في ملف
إعداد الإدخال
values.yaml.
التكوين العام للإدخال
hyperdx:
frontendUrl: "https://hyperdx.yourdomain.com" # Must match ingress host
ingress:
enabled: true
host: "hyperdx.yourdomain.com"
ملاحظة مهمة حول الإعداديجب أن يتطابق
hyperdx.frontendUrl مع اسم مضيف مورد الإدخال وأن يتضمن البروتوكول (على سبيل المثال،
https://hyperdx.yourdomain.com). ويضمن ذلك أن تعمل جميع الروابط وملفات تعريف الارتباط وعمليات إعادة التوجيه المُنشأة على النحو الصحيح.
لتأمين عملية النشر باستخدام HTTPS: 1. أنشئ Secret لـ TLS باستخدام شهادتك ومفتاحك الخاص:
تمكين TLS (HTTPS)
2. فعّل TLS في إعداد مورد الدخول الخاص بك:
kubectl create secret tls hyperdx-tls \
--cert=path/to/tls.crt \
--key=path/to/tls.key
hyperdx:
ingress:
enabled: true
host: "hyperdx.yourdomain.com"
tls:
enabled: true
tlsSecretName: "hyperdx-tls"
للاطلاع، إليك كيف يبدو مورد الإدخال الذي أُنشئ:
مثال على إعداد الإدخال
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
name: hyperdx-app-ingress
annotations:
nginx.ingress.kubernetes.io/rewrite-target: /$1
nginx.ingress.kubernetes.io/use-regex: "true"
spec:
ingressClassName: nginx
rules:
- host: hyperdx.yourdomain.com
http:
paths:
- path: /(.*)
pathType: ImplementationSpecific
backend:
service:
name: my-clickstack-clickstack-app
port:
number: 3000
tls:
- hosts:
- hyperdx.yourdomain.com
secretName: hyperdx-tls
إعداد المسار وإعادة الكتابة:
المشكلات الشائعة في الإدخال
- بالنسبة إلى Next.js وغيرها من التطبيقات أحادية الصفحة، استخدم دائمًا مسار Regex وتعليمة إعادة كتابة كما هو موضح أعلاه
- لا تستخدم
path: /فقط من دون إعادة كتابة، لأن ذلك سيؤدي إلى تعطّل تقديم الموارد الثابتة
frontendUrl و
ingress.host:
- إذا لم يتطابقا، فقد تواجه مشكلات في ملفات تعريف الارتباط وعمليات إعادة التوجيه وتحميل الموارد
- تأكد من أن secret الخاص بـ TLS صالح وأنه مُشار إليه بشكل صحيح في الإدخال
- قد تمنع المتصفحات المحتوى غير الآمن إذا وصلت إلى التطبيق عبر HTTP عندما يكون TLS مفعّلًا
- تتطلب بعض الميزات (مثل مسارات Regex وعمليات إعادة الكتابة) إصدارات حديثة من متحكّم nginx إدخال
- تحقّق من إصدارك باستخدام:
kubectl -n ingress-nginx get pods -l app.kubernetes.io/name=ingress-nginx -o jsonpath="{.items[0].spec.containers[0].image}"
إذا كنت بحاجة إلى تعريض نقاط نهاية OTEL collector (للتتبعات والمقاييس والسجلات) عبر الإدخال، فاستخدم إعداد
الإدخال لـ OTEL collector
additionalIngresses. ويُعد ذلك مفيدًا لإرسال بيانات القياس عن بُعد من خارج العنقود أو لاستخدام نطاق مخصص للـ OTEL collector.
hyperdx:
ingress:
enabled: true
additionalIngresses:
- name: otel-collector
annotations:
nginx.ingress.kubernetes.io/ssl-redirect: "false"
nginx.ingress.kubernetes.io/force-ssl-redirect: "false"
nginx.ingress.kubernetes.io/use-regex: "true"
ingressClassName: nginx
hosts:
- host: collector.yourdomain.com
paths:
- path: /v1/(traces|metrics|logs)
pathType: Prefix
port: 4318
name: otel-collector
tls:
- hosts:
- collector.yourdomain.com
secretName: collector-tls
- ينشئ هذا مورد إدخال منفصلًا لنقاط نهاية OTel collector
- يمكنك استخدام نطاق مختلف، وتهيئة إعدادات TLS محددة، وتطبيق تعليقات توضيحية مخصصة
- تتيح لك قاعدة مسار Regex توجيه جميع إشارات OTLP (التتبعات والمقاييس والسجلات) عبر قاعدة واحدة
بدلًا من ذلك، يمكنك استخدام
إذا لم تكن بحاجة إلى إتاحة OTel collector خارجيًا، فيمكنك تخطي هذا الإعداد. بالنسبة إلى معظم المستخدمين، يكفي إعداد الإدخال العام.
additionalManifests لتعريف موارد إدخال مخصصة بالكامل، مثل AWS ALB Ingress.
يُنشر OTEL Collector عبر مخطط Helm الرسمي الخاص بـ OpenTelemetry Collector بوصفه المخطط الفرعي
تهيئة OTEL collector
otel-collector:. قم بتهيئته مباشرةً ضمن
otel-collector: في values الخاصة بك:
تتم مشاركة متغيرات البيئة (نقطة نهاية ClickHouse، وعنوان URL لـ OpAMP، وما إلى ذلك) عبر ConfigMap الموحّد
otel-collector:
enabled: true
mode: deployment
replicaCount: 3
resources:
requests:
memory: "128Mi"
cpu: "100m"
limits:
memory: "256Mi"
cpu: "200m"
nodeSelector:
node-role: monitoring
tolerations:
- key: monitoring
operator: Equal
value: otel
effect: NoSchedule
clickstack-config وSecret
clickstack-secret. كما أن
extraEnvsFrom في المخطط الفرعي مُهيّأ مسبقًا للقراءة من كليهما.
اطّلع على مخطط Helm الخاص بـ OpenTelemetry Collector للاطلاع على جميع قيم المخطط الفرعي المتاحة.
تتولى إدارة MongoDB مشغّل MCK عبر مورد مخصص من النوع
تهيئة MongoDB
MongoDBCommunity. ويُعرَض قسم CR spec كما هو من
mongodb.spec:
يتم تعيين كلمة مرور MongoDB في
mongodb:
enabled: true
spec:
members: 1
type: ReplicaSet
version: "5.0.32"
security:
authentication:
modes: ["SCRAM"]
statefulSet:
spec:
volumeClaimTemplates:
- metadata:
name: data-volume
spec:
accessModes: ["ReadWriteOnce"]
storageClassName: "your-storage-class"
resources:
requests:
storage: 10Gi
hyperdx.secrets.MONGODB_PASSWORD. راجع وثائق MCK للاطلاع على جميع حقول CRD المتاحة.
تُدار ClickHouse بواسطة ClickHouse Operator عبر الموارد المخصصة
إعداد ClickHouse
ClickHouseCluster و
KeeperCluster. وتُولَّد مواصفات CR لكليهما حرفيًا من values:
تُؤخذ بيانات اعتماد مستخدم ClickHouse من
clickhouse:
enabled: true
port: 8123
nativePort: 9000
prometheus:
enabled: true
port: 9363
keeper:
spec:
replicas: 1
dataVolumeClaimSpec:
accessModes: ["ReadWriteOnce"]
resources:
requests:
storage: 5Gi
cluster:
spec:
replicas: 1
shards: 1
dataVolumeClaimSpec:
accessModes: ["ReadWriteOnce"]
resources:
requests:
storage: 10Gi
hyperdx.secrets (وليس من
clickhouse.config.users كما في v1.x). راجع دليل تهيئة ClickHouse Operator للاطّلاع على جميع حقول CRD المتاحة.
تحقق من مورد الإدخال:
استكشاف أخطاء الإدخال وإصلاحها
تحقق من سجلات وحدة تحكم الإدخال:
kubectl get ingress -A
kubectl describe ingress <ingress-name>
اختبار عناوين URL للموارد: استخدم
kubectl logs -l app.kubernetes.io/name=ingress-nginx -n ingress-nginx
curl للتحقق من أن الملفات الثابتة تُقدَّم كملفات JS لا كصفحات HTML:
أدوات المطوّر في المتصفح:
curl -I https://hyperdx.yourdomain.com/_next/static/chunks/main-xxxx.js
# Should return Content-Type: application/javascript
- تحقّق من علامة التبويب Network بحثًا عن أخطاء 404 أو ملفات تُرجع HTML بدلًا من JS
- ابحث عن أخطاء مثل
Unexpected token <في وحدة التحكّم (وهذا يشير إلى إرجاع HTML بدلًا من JS)
- تأكّد من أن مورد الإدخال لا يزيل مسارات الملفات أو يعيد كتابتها بشكل غير صحيح
- بعد إجراء التغييرات، امسح ذاكرة التخزين المؤقت للمتصفح وأي ذاكرة تخزين مؤقت لـ CDN/الوكيل لتجنّب تحميل ملفات قديمة
يمكنك تخصيص الإعدادات باستخدام خيارات
تخصيص القيم
--set:
بدلًا من ذلك، أنشئ ملف
helm install my-clickstack clickstack/clickstack --set key=value
values.yaml مخصّصًا. لاسترجاع القيم الافتراضية:
طبِّق القيم المخصّصة لديك:
helm show values clickstack/clickstack > values.yaml
helm install my-clickstack clickstack/clickstack -f values.yaml
الخطوات التالية
- خيارات النشر - الأنظمة الخارجية وعمليات النشر بالحد الأدنى
- عمليات النشر على Cloud - إعدادات GKE وEKS وAKS
- دليل الترقية - الترحيل من v1.x إلى v2.x
- ملفات توصيف إضافية - كائنات Kubernetes مخصصة
- دليل Helm الرئيسي - التثبيت الأساسي
- الإعداد (v1.x) - دليل إعداد v1.x