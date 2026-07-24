|Page
|Description
|Code interpreter
|Exécution de code dans un sandbox.
|Web search
|Recherches sur le Web public.
|Image generation
|Génération d’images à partir de texte.
|Vision
|Prise en charge d’images en entrée.
|MCP servers
|Associer des MCP servers tiers à un agent.
|Skills
|Packs d’instructions réutilisables.
|Subagents
|Déléguer des tâches à des sous-agents.
|Model parameters
|Configurer les paramètres du modèle d’un agent.
Agent Builder
Créez et configurez des ClickHouse Agents dans l’Agent Builder
L’Agent Builder vous permet de créer et de configurer des agents. Cette section présente chaque partie de l’Agent Builder et contient les pages suivantes :
Dernière modification le 24 juillet 2026
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