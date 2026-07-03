Le combinateur If peut être appliqué à la fonction d’agrégation any pour sélectionner le premier élément rencontré dans une colonne donnée qui satisfait la condition indiquée.

Dans cet exemple, nous allons créer une table contenant des données de ventes avec des indicateurs de succès, et nous utiliserons anyIf pour sélectionner les premiers transaction_id dont le montant est supérieur ou inférieur à 200.

Nous commençons par créer une table et y insérer des données :

Query CREATE TABLE sales ( transaction_id UInt32, amount Decimal ( 10 , 2 ), is_successful UInt8 ) ENGINE = MergeTree() ORDER BY tuple(); INSERT INTO sales VALUES ( 1 , 100 . 00 , 1 ), ( 2 , 150 . 00 , 1 ), ( 3 , 155 . 00 , 0 ), ( 4 , 300 . 00 , 1 ), ( 5 , 250 . 50 , 0 ), ( 6 , 175 . 25 , 1 );

SELECT anyIf(transaction_id, amount < 200 ) AS tid_lt_200, anyIf(transaction_id, amount > 200 ) AS tid_gt_200 FROM sales;

Response ┌─tid_lt_200─┬─tid_gt_200─┐ │ 1 │ 4 │ └────────────┴────────────┘