CREATE TABLE product_prices (

product_id UInt32,

price Decimal ( 10 , 2 ),

timestamp DateTime ,

in_stock UInt8

) ENGINE = MergeTree

ORDER BY ();

INSERT INTO product_prices VALUES

( 1 , 10 . 99 , '2024-01-01 10:00:00' , 1 ),

( 1 , 9 . 99 , '2024-01-01 10:05:00' , 1 ),

( 1 , 11 . 99 , '2024-01-01 10:10:00' , 0 ),

( 2 , 20 . 99 , '2024-01-01 11:00:00' , 1 ),

( 2 , 19 . 99 , '2024-01-01 11:05:00' , 1 ),

( 2 , 21 . 99 , '2024-01-01 11:10:00' , 1 );

SELECT

product_id,

argMinIf(price, timestamp , in_stock = 1 ) AS lowest_price_when_in_stock

FROM product_prices