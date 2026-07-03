Le combinateur
Description
If peut être appliqué à la fonction
argMin
pour trouver la valeur de
arg correspondant à la valeur minimale de
val pour les lignes où la condition est vraie,
à l’aide de la fonction de combinateur d’agrégation
argMinIf.
La fonction
argMinIf est utile lorsque vous devez trouver la valeur associée
à la valeur minimale dans un ensemble de données, mais uniquement pour les lignes qui remplissent une
condition spécifique.
Dans cet exemple, nous allons créer une table qui stocke les prix des produits et leurs horodatages, puis utiliser
Exemple d’utilisation
argMinIf pour trouver le prix le plus bas de chaque produit lorsqu’il est en stock.
La fonction
Query
CREATE TABLE product_prices(
product_id UInt32,
price Decimal(10,2),
timestamp DateTime,
in_stock UInt8
) ENGINE = MergeTree
ORDER BY ();
INSERT INTO product_prices VALUES
(1, 10.99, '2024-01-01 10:00:00', 1),
(1, 9.99, '2024-01-01 10:05:00', 1),
(1, 11.99, '2024-01-01 10:10:00', 0),
(2, 20.99, '2024-01-01 11:00:00', 1),
(2, 19.99, '2024-01-01 11:05:00', 1),
(2, 21.99, '2024-01-01 11:10:00', 1);
SELECT
product_id,
argMinIf(price, timestamp, in_stock = 1) AS lowest_price_when_in_stock
FROM product_prices
GROUP BY product_id;
argMinIf trouvera le prix correspondant au horodatage le plus ancien pour chaque produit,
mais uniquement en tenant compte des lignes où
in_stock = 1. Par exemple :
- Produit 1 : parmi les lignes en stock, 10.99 a le horodatage le plus ancien (10:00:00)
- Produit 2 : parmi les lignes en stock, 20.99 a le horodatage le plus ancien (11:00:00)
Response
┌─product_id─┬─lowest_price_when_in_stock─┐
1. │ 1 │ 10.99 │
2. │ 2 │ 20.99 │
└────────────┴────────────────────────────┘