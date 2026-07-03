Le combinateur
Description
SimpleState peut être appliqué à la fonction
sum
pour renvoyer la somme de toutes les valeurs d’entrée. Il renvoie le résultat avec le
type
SimpleAggregateFunction.
Exemple d’utilisation
Prenons un exemple concret avec une table qui suit les votes sur les posts. Pour chaque post, nous voulons conserver les totaux cumulés des votes positifs, des votes négatifs et d’un score global. L’utilisation du type
Suivi des votes positifs et négatifs
SimpleAggregateFunction avec sum convient bien à
ce cas d’usage, car nous avons seulement besoin de stocker les totaux cumulés, et non l’état complet
de l’agrégation. Cela sera donc plus rapide et ne nécessitera pas la fusion
d’états d’agrégat partiels.
Nous créons d’abord une table pour les données brutes :
Ensuite, nous créons une table cible qui stockera les données agrégées :
Query
CREATE TABLE raw_votes
(
post_id UInt32,
vote_type Enum8('upvote' = 1, 'downvote' = -1)
)
ENGINE = MergeTree()
ORDER BY post_id;
Nous créons ensuite une vue matérialisée avec des colonnes de type
CREATE TABLE vote_aggregates
(
post_id UInt32,
upvotes SimpleAggregateFunction(sum, UInt64),
downvotes SimpleAggregateFunction(sum, UInt64),
score SimpleAggregateFunction(sum, Int64)
)
ENGINE = AggregatingMergeTree()
ORDER BY post_id;
SimpleAggregateFunction :
Insérez des données d’exemple :
CREATE MATERIALIZED VIEW mv_vote_processor TO vote_aggregates
AS
SELECT
post_id,
-- Initial value for sum state (1 if upvote, 0 otherwise)
toUInt64(vote_type = 'upvote') AS upvotes,
-- Initial value for sum state (1 if downvote, 0 otherwise)
toUInt64(vote_type = 'downvote') AS downvotes,
-- Initial value for sum state (1 for upvote, -1 for downvote)
toInt64(vote_type) AS score
FROM raw_votes;
Interrogez la vue matérialisée avec le combinateur
INSERT INTO raw_votes VALUES
(1, 'upvote'),
(1, 'upvote'),
(1, 'downvote'),
(2, 'upvote'),
(2, 'downvote'),
(3, 'downvote');
SimpleState :
SELECT
post_id,
sum(upvotes) AS total_upvotes,
sum(downvotes) AS total_downvotes,
sum(score) AS total_score
FROM vote_aggregates -- Query the target table
GROUP BY post_id
ORDER BY post_id ASC;
┌─post_id─┬─total_upvotes─┬─total_downvotes─┬─total_score─┐
│ 1 │ 2 │ 1 │ 1 │
│ 2 │ 1 │ 1 │ 0 │
│ 3 │ 0 │ 1 │ -1 │
└─────────┴───────────────┴─────────────────┴─────────────┘