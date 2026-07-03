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Description

Le combinateur SimpleState peut être appliqué à la fonction sum pour renvoyer la somme de toutes les valeurs d’entrée. Il renvoie le résultat avec le type SimpleAggregateFunction.

Exemple d’utilisation

Suivi des votes positifs et négatifs

Prenons un exemple concret avec une table qui suit les votes sur les posts. Pour chaque post, nous voulons conserver les totaux cumulés des votes positifs, des votes négatifs et d’un score global. L’utilisation du type SimpleAggregateFunction avec sum convient bien à ce cas d’usage, car nous avons seulement besoin de stocker les totaux cumulés, et non l’état complet de l’agrégation. Cela sera donc plus rapide et ne nécessitera pas la fusion d’états d’agrégat partiels. Nous créons d’abord une table pour les données brutes :
Query
Ensuite, nous créons une table cible qui stockera les données agrégées :
Nous créons ensuite une vue matérialisée avec des colonnes de type SimpleAggregateFunction :
Insérez des données d’exemple :
Interrogez la vue matérialisée avec le combinateur SimpleState :

Voir aussi

Dernière modification le 3 juillet 2026