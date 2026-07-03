Le combinateur SimpleState peut être appliqué à la fonction sum pour renvoyer la somme de toutes les valeurs d’entrée. Il renvoie le résultat avec le type SimpleAggregateFunction

​ Suivi des votes positifs et négatifs

Prenons un exemple concret avec une table qui suit les votes sur les posts. Pour chaque post, nous voulons conserver les totaux cumulés des votes positifs, des votes négatifs et d’un score global. L’utilisation du type SimpleAggregateFunction avec sum convient bien à ce cas d’usage, car nous avons seulement besoin de stocker les totaux cumulés, et non l’état complet de l’agrégation. Cela sera donc plus rapide et ne nécessitera pas la fusion d’états d’agrégat partiels.

Nous créons d’abord une table pour les données brutes :

Query CREATE TABLE raw_votes ( post_id UInt32, vote_type Enum8( 'upvote' = 1 , 'downvote' = - 1 ) ) ENGINE = MergeTree() ORDER BY post_id;

Ensuite, nous créons une table cible qui stockera les données agrégées :

CREATE TABLE vote_aggregates ( post_id UInt32, upvotes SimpleAggregateFunction(sum, UInt64), downvotes SimpleAggregateFunction(sum, UInt64), score SimpleAggregateFunction(sum, Int64) ) ENGINE = AggregatingMergeTree() ORDER BY post_id;

Nous créons ensuite une vue matérialisée avec des colonnes de type SimpleAggregateFunction :

CREATE MATERIALIZED VIEW mv_vote_processor TO vote_aggregates AS SELECT post_id, -- Initial value for sum state (1 if upvote, 0 otherwise) toUInt64(vote_type = 'upvote' ) AS upvotes, -- Initial value for sum state (1 if downvote, 0 otherwise) toUInt64(vote_type = 'downvote' ) AS downvotes, -- Initial value for sum state (1 for upvote, -1 for downvote) toInt64(vote_type) AS score FROM raw_votes;

Insérez des données d’exemple :

INSERT INTO raw_votes VALUES ( 1 , 'upvote' ), ( 1 , 'upvote' ), ( 1 , 'downvote' ), ( 2 , 'upvote' ), ( 2 , 'downvote' ), ( 3 , 'downvote' );

Interrogez la vue matérialisée avec le combinateur SimpleState :

SELECT post_id, sum (upvotes) AS total_upvotes, sum (downvotes) AS total_downvotes, sum (score) AS total_score FROM vote_aggregates -- Query the target table GROUP BY post_id ORDER BY post_id ASC ;

┌─post_id─┬─total_upvotes─┬─total_downvotes─┬─total_score─┐ │ 1 │ 2 │ 1 │ 1 │ │ 2 │ 1 │ 1 │ 0 │ │ 3 │ 0 │ 1 │ -1 │ └─────────┴───────────────┴─────────────────┴─────────────┘