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Description

Le combinateur If peut être appliqué à la fonction sum pour calculer la somme des valeurs des lignes pour lesquelles la condition est vraie, à l’aide de la fonction de combinateur d’agrégation sumIf.

Exemple d’utilisation

Dans cet exemple, nous allons créer une table qui stocke des données de vente avec des indicateurs de succès, et utiliser sumIf pour calculer le montant total des ventes pour les transactions réussies.
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La fonction sumIf additionne uniquement les montants pour lesquels is_successful = 1. Dans ce cas, elle additionnera les valeurs suivantes : 100.50 + 200.75 + 300.00 + 175.25.
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Calculer le volume des transactions selon le sens de variation du prix

Dans cet exemple, nous utiliserons la table stock disponible dans ClickHouse playground pour calculer le volume des transactions selon le sens de variation du prix au premier semestre 2002.
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Calculer le volume de transactions par symbole boursier

Dans cet exemple, nous utiliserons la table stock disponible dans ClickHouse playground pour calculer le volume de transactions par symbole boursier en 2006 pour trois des plus grandes entreprises technologiques de l’époque.
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Response

Voir aussi

Dernière modification le 3 juillet 2026