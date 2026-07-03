Le combinateur
Description
If peut être appliqué à la fonction
sum
pour calculer la somme des valeurs des lignes pour lesquelles la condition est vraie,
à l’aide de la fonction de combinateur d’agrégation
sumIf.
Dans cet exemple, nous allons créer une table qui stocke des données de vente avec des indicateurs de succès, et utiliser
Exemple d’utilisation
sumIf pour calculer le montant total des ventes pour les transactions réussies.
La fonction
Query
CREATE TABLE sales(
transaction_id UInt32,
amount Decimal(10,2),
is_successful UInt8
) ENGINE = MergeTree
ORDER BY ();
INSERT INTO sales VALUES
(1, 100.50, 1),
(2, 200.75, 1),
(3, 150.25, 0),
(4, 300.00, 1),
(5, 250.50, 0),
(6, 175.25, 1);
SELECT
sumIf(amount, is_successful = 1) AS total_successful_sales
FROM sales;
sumIf additionne uniquement les montants pour lesquels
is_successful = 1.
Dans ce cas, elle additionnera les valeurs suivantes : 100.50 + 200.75 + 300.00 + 175.25.
Response
┌─total_successful_sales─┐
1. │ 776.50 │
└───────────────────────┘
Dans cet exemple, nous utiliserons la table
Calculer le volume des transactions selon le sens de variation du prix
stock disponible dans ClickHouse playground
pour calculer le volume des transactions selon le sens de variation du prix au premier semestre 2002.
Query
SELECT
toStartOfMonth(date) AS month,
formatReadableQuantity(sumIf(volume, price > open)) AS volume_on_up_days,
formatReadableQuantity(sumIf(volume, price < open)) AS volume_on_down_days,
formatReadableQuantity(sumIf(volume, price = open)) AS volume_on_neutral_days,
formatReadableQuantity(sum(volume)) AS total_volume
FROM stock.stock
WHERE date BETWEEN '2002-01-01' AND '2002-12-31'
GROUP BY month
ORDER BY month;
┌──────month─┬─volume_on_up_days─┬─volume_on_down_days─┬─volume_on_neutral_days─┬─total_volume──┐
1. │ 2002-01-01 │ 26.07 billion │ 30.74 billion │ 781.80 million │ 57.59 billion │
2. │ 2002-02-01 │ 20.84 billion │ 29.60 billion │ 642.36 million │ 51.09 billion │
3. │ 2002-03-01 │ 28.81 billion │ 23.57 billion │ 762.60 million │ 53.14 billion │
4. │ 2002-04-01 │ 24.72 billion │ 30.99 billion │ 763.92 million │ 56.47 billion │
5. │ 2002-05-01 │ 25.09 billion │ 30.57 billion │ 858.57 million │ 56.52 billion │
6. │ 2002-06-01 │ 29.10 billion │ 30.88 billion │ 875.71 million │ 60.86 billion │
7. │ 2002-07-01 │ 32.27 billion │ 41.73 billion │ 747.32 million │ 74.75 billion │
8. │ 2002-08-01 │ 28.57 billion │ 27.49 billion │ 1.17 billion │ 57.24 billion │
9. │ 2002-09-01 │ 23.37 billion │ 31.02 billion │ 775.66 million │ 55.17 billion │
10. │ 2002-10-01 │ 38.57 billion │ 34.05 billion │ 956.48 million │ 73.57 billion │
11. │ 2002-11-01 │ 34.90 billion │ 25.47 billion │ 998.34 million │ 61.37 billion │
12. │ 2002-12-01 │ 22.99 billion │ 28.65 billion │ 1.14 billion │ 52.79 billion │
└────────────┴───────────────────┴─────────────────────┴────────────────────────┴───────────────┘
Dans cet exemple, nous utiliserons la table
Calculer le volume de transactions par symbole boursier
stock disponible dans ClickHouse playground
pour calculer le volume de transactions par symbole boursier en 2006 pour trois des plus grandes entreprises
technologiques de l’époque.
Query
SELECT
toStartOfMonth(date) AS month,
formatReadableQuantity(sumIf(volume, symbol = 'AAPL')) AS apple_volume,
formatReadableQuantity(sumIf(volume, symbol = 'MSFT')) AS microsoft_volume,
formatReadableQuantity(sumIf(volume, symbol = 'GOOG')) AS google_volume,
sum(volume) AS total_volume,
round(sumIf(volume, symbol IN ('AAPL', 'MSFT', 'GOOG')) / sum(volume) * 100, 2) AS major_tech_percentage
FROM stock.stock
WHERE date BETWEEN '2006-01-01' AND '2006-12-31'
GROUP BY month
ORDER BY month;
Response
┌──────month─┬─apple_volume───┬─microsoft_volume─┬─google_volume──┬─total_volume─┬─major_tech_percentage─┐
1. │ 2006-01-01 │ 782.21 million │ 1.39 billion │ 299.69 million │ 84343937700 │ 2.93 │
2. │ 2006-02-01 │ 670.38 million │ 1.05 billion │ 297.65 million │ 73524748600 │ 2.74 │
3. │ 2006-03-01 │ 744.85 million │ 1.39 billion │ 288.36 million │ 87960830800 │ 2.75 │
4. │ 2006-04-01 │ 718.97 million │ 1.45 billion │ 185.65 million │ 78031719800 │ 3.02 │
5. │ 2006-05-01 │ 557.89 million │ 2.32 billion │ 174.94 million │ 97096584100 │ 3.14 │
6. │ 2006-06-01 │ 641.48 million │ 1.98 billion │ 142.55 million │ 96304086800 │ 2.87 │
7. │ 2006-07-01 │ 624.93 million │ 1.33 billion │ 127.74 million │ 79940921800 │ 2.61 │
8. │ 2006-08-01 │ 639.35 million │ 1.13 billion │ 107.16 million │ 84251753200 │ 2.23 │
9. │ 2006-09-01 │ 633.45 million │ 1.10 billion │ 121.72 million │ 82775234300 │ 2.24 │
10. │ 2006-10-01 │ 514.82 million │ 1.29 billion │ 158.90 million │ 93406712600 │ 2.1 │
11. │ 2006-11-01 │ 494.37 million │ 1.24 billion │ 118.49 million │ 90177365500 │ 2.06 │
12. │ 2006-12-01 │ 603.95 million │ 1.14 billion │ 91.77 million │ 80499584100 │ 2.28 │
└────────────┴────────────────┴──────────────────┴────────────────┴──────────────┴───────────────────────┘