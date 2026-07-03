Le combinateur
Description
MergeState
peut être appliqué à la fonction
avg
afin de fusionner des états d’agrégation partiels de type
AverageFunction(avg, T) et
de renvoyer un nouvel état d’agrégation intermédiaire.
Le combinateur
Exemple d’utilisation
MergeState est particulièrement utile dans les scénarios
d’agrégation à plusieurs niveaux, où l’on souhaite combiner des états préagrégés et les conserver sous forme
d’états (plutôt que de les finaliser) pour un traitement ultérieur. Pour l’illustrer, nous
allons examiner un exemple dans lequel nous transformons des métriques de performance de serveurs individuels
en agrégations hiérarchiques à plusieurs niveaux : niveau serveur → niveau région
→ niveau datacenter.
Nous créons d’abord une table pour stocker les données brutes :
Nous allons créer une table cible d’agrégation au niveau du serveur et définir une vue matérialisée Incremental qui servira de déclencheur d’insertion pour celle-ci :
CREATE TABLE raw_server_metrics
(
timestamp DateTime DEFAULT now(),
server_id UInt32,
region String,
datacenter String,
response_time_ms UInt32
)
ENGINE = MergeTree()
ORDER BY (region, server_id, timestamp);
Nous ferons de même aux niveaux régional et du datacenter :
CREATE TABLE server_performance
(
server_id UInt32,
region String,
datacenter String,
avg_response_time AggregateFunction(avg, UInt32)
)
ENGINE = AggregatingMergeTree()
ORDER BY (region, server_id);
CREATE MATERIALIZED VIEW server_performance_mv
TO server_performance
AS SELECT
server_id,
region,
datacenter,
avgState(response_time_ms) AS avg_response_time
FROM raw_server_metrics
GROUP BY server_id, region, datacenter;
Nous allons ensuite insérer des données brutes d’exemple dans la table source :
CREATE TABLE region_performance
(
region String,
datacenter String,
avg_response_time AggregateFunction(avg, UInt32)
)
ENGINE = AggregatingMergeTree()
ORDER BY (datacenter, region);
CREATE MATERIALIZED VIEW region_performance_mv
TO region_performance
AS SELECT
region,
datacenter,
avgMergeState(avg_response_time) AS avg_response_time
FROM server_performance
GROUP BY region, datacenter;
-- datacenter level table and materialized view
CREATE TABLE datacenter_performance
(
datacenter String,
avg_response_time AggregateFunction(avg, UInt32)
)
ENGINE = AggregatingMergeTree()
ORDER BY datacenter;
CREATE MATERIALIZED VIEW datacenter_performance_mv
TO datacenter_performance
AS SELECT
datacenter,
avgMergeState(avg_response_time) AS avg_response_time
FROM region_performance
GROUP BY datacenter;
Nous écrirons trois requêtes pour chaque niveau :
INSERT INTO raw_server_metrics (timestamp, server_id, region, datacenter, response_time_ms) VALUES
(now(), 101, 'us-east', 'dc1', 120),
(now(), 101, 'us-east', 'dc1', 130),
(now(), 102, 'us-east', 'dc1', 115),
(now(), 201, 'us-west', 'dc1', 95),
(now(), 202, 'us-west', 'dc1', 105),
(now(), 301, 'eu-central', 'dc2', 145),
(now(), 302, 'eu-central', 'dc2', 155);
Nous pouvons insérer plus de données :
- Niveau service
- Niveau régional
- Niveau datacenter
SELECT
server_id,
region,
avgMerge(avg_response_time) AS avg_response_ms
FROM server_performance
GROUP BY server_id, region
ORDER BY region, server_id;
┌─server_id─┬─region─────┬─avg_response_ms─┐
│ 301 │ eu-central │ 145 │
│ 302 │ eu-central │ 155 │
│ 101 │ us-east │ 125 │
│ 102 │ us-east │ 115 │
│ 201 │ us-west │ 95 │
│ 202 │ us-west │ 105 │
└───────────┴────────────┴─────────────────┘
Vérifions à nouveau les performances à l’échelle du datacenter. Remarquez comment toute la chaîne d’agrégation s’est mise à jour automatiquement :
INSERT INTO raw_server_metrics (timestamp, server_id, region, datacenter, response_time_ms) VALUES
(now(), 101, 'us-east', 'dc1', 140),
(now(), 201, 'us-west', 'dc1', 85),
(now(), 301, 'eu-central', 'dc2', 135);
SELECT
datacenter,
avgMerge(avg_response_time) AS avg_response_ms
FROM datacenter_performance
GROUP BY datacenter
ORDER BY datacenter;
┌─datacenter─┬────avg_response_ms─┐
│ dc1 │ 112.85714285714286 │
│ dc2 │ 145 │
└────────────┴────────────────────┘