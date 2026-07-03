AverageFunction(avg, T) et de renvoyer un nouvel état d’agrégation intermédiaire. Le combinateur MergeState peut être appliqué à la fonction avg afin de fusionner des états d’agrégation partiels de typeet de renvoyer un nouvel état d’agrégation intermédiaire.

Le combinateur MergeState est particulièrement utile dans les scénarios d’agrégation à plusieurs niveaux, où l’on souhaite combiner des états préagrégés et les conserver sous forme d’états (plutôt que de les finaliser) pour un traitement ultérieur. Pour l’illustrer, nous allons examiner un exemple dans lequel nous transformons des métriques de performance de serveurs individuels en agrégations hiérarchiques à plusieurs niveaux : niveau serveur → niveau région → niveau datacenter.

Nous créons d’abord une table pour stocker les données brutes :

CREATE TABLE raw_server_metrics ( timestamp DateTime DEFAULT now (), server_id UInt32, region String, datacenter String, response_time_ms UInt32 ) ENGINE = MergeTree() ORDER BY (region, server_id, timestamp );

Nous allons créer une table cible d’agrégation au niveau du serveur et définir une vue matérialisée Incremental qui servira de déclencheur d’insertion pour celle-ci :

CREATE TABLE server_performance ( server_id UInt32, region String, datacenter String, avg_response_time AggregateFunction(avg, UInt32) ) ENGINE = AggregatingMergeTree() ORDER BY (region, server_id); CREATE MATERIALIZED VIEW server_performance_mv TO server_performance AS SELECT server_id, region, datacenter, avgState(response_time_ms) AS avg_response_time FROM raw_server_metrics GROUP BY server_id, region, datacenter;

Nous ferons de même aux niveaux régional et du datacenter :

CREATE TABLE region_performance ( region String, datacenter String, avg_response_time AggregateFunction(avg, UInt32) ) ENGINE = AggregatingMergeTree() ORDER BY (datacenter, region); CREATE MATERIALIZED VIEW region_performance_mv TO region_performance AS SELECT region, datacenter, avgMergeState(avg_response_time) AS avg_response_time FROM server_performance GROUP BY region, datacenter; -- datacenter level table and materialized view CREATE TABLE datacenter_performance ( datacenter String, avg_response_time AggregateFunction(avg, UInt32) ) ENGINE = AggregatingMergeTree() ORDER BY datacenter; CREATE MATERIALIZED VIEW datacenter_performance_mv TO datacenter_performance AS SELECT datacenter, avgMergeState(avg_response_time) AS avg_response_time FROM region_performance GROUP BY datacenter;

Nous allons ensuite insérer des données brutes d’exemple dans la table source :

INSERT INTO raw_server_metrics ( timestamp , server_id, region, datacenter, response_time_ms) VALUES ( now (), 101 , 'us-east' , 'dc1' , 120 ), ( now (), 101 , 'us-east' , 'dc1' , 130 ), ( now (), 102 , 'us-east' , 'dc1' , 115 ), ( now (), 201 , 'us-west' , 'dc1' , 95 ), ( now (), 202 , 'us-west' , 'dc1' , 105 ), ( now (), 301 , 'eu-central' , 'dc2' , 145 ), ( now (), 302 , 'eu-central' , 'dc2' , 155 );

Nous écrirons trois requêtes pour chaque niveau :

Niveau service

Niveau régional

Niveau datacenter SELECT server_id, region, avgMerge(avg_response_time) AS avg_response_ms FROM server_performance GROUP BY server_id, region ORDER BY region, server_id; ┌─server_id─┬─region─────┬─avg_response_ms─┐ │ 301 │ eu-central │ 145 │ │ 302 │ eu-central │ 155 │ │ 101 │ us-east │ 125 │ │ 102 │ us-east │ 115 │ │ 201 │ us-west │ 95 │ │ 202 │ us-west │ 105 │ └───────────┴────────────┴─────────────────┘ SELECT region, datacenter, avgMerge(avg_response_time) AS avg_response_ms FROM region_performance GROUP BY region, datacenter ORDER BY datacenter, region; ┌─region─────┬─datacenter─┬────avg_response_ms─┐ │ us-east │ dc1 │ 121.66666666666667 │ │ us-west │ dc1 │ 100 │ │ eu-central │ dc2 │ 150 │ └────────────┴────────────┴────────────────────┘ SELECT datacenter, avgMerge(avg_response_time) AS avg_response_ms FROM datacenter_performance GROUP BY datacenter ORDER BY datacenter; ┌─datacenter─┬─avg_response_ms─┐ │ dc1 │ 113 │ │ dc2 │ 150 │ └────────────┴─────────────────┘

Nous pouvons insérer plus de données :

INSERT INTO raw_server_metrics ( timestamp , server_id, region, datacenter, response_time_ms) VALUES ( now (), 101 , 'us-east' , 'dc1' , 140 ), ( now (), 201 , 'us-west' , 'dc1' , 85 ), ( now (), 301 , 'eu-central' , 'dc2' , 135 );

Vérifions à nouveau les performances à l’échelle du datacenter. Remarquez comment toute la chaîne d’agrégation s’est mise à jour automatiquement :

SELECT datacenter, avgMerge(avg_response_time) AS avg_response_ms FROM datacenter_performance GROUP BY datacenter ORDER BY datacenter;

┌─datacenter─┬────avg_response_ms─┐ │ dc1 │ 112.85714285714286 │ │ dc2 │ 145 │ └────────────┴────────────────────┘