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Description

Le combinateur If peut être appliqué à la fonction argMax pour trouver la valeur de arg correspondant à la valeur maximale de val pour les lignes où la condition est vraie, à l’aide de la fonction de combinateur d’agrégation argMaxIf. La fonction argMaxIf est utile lorsque vous devez trouver la valeur associée à la valeur maximale dans un jeu de données, mais uniquement pour les lignes qui remplissent une condition spécifique.

Exemple d’utilisation

Dans cet exemple, nous utiliserons un échantillon de données de ventes de produits pour montrer comment argMaxIf fonctionne. Nous trouverons le nom du produit au prix le plus élevé, mais uniquement parmi les produits qui ont été vendus au moins 10 fois.
Query
La fonction argMaxIf renverra le nom du produit dont le prix est le plus élevé parmi tous les produits vendus au moins 10 fois (sales_count >= 10). Dans ce cas, elle renverra ‘Laptop’, puisque c’est le produit au prix le plus élevé (999.99) parmi les produits populaires.
Response

Voir aussi

Dernière modification le 3 juillet 2026