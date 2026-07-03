arg correspondant à la valeur maximale de val pour les lignes où la condition est vraie, à l’aide de la fonction de combinateur d’agrégation argMaxIf . Le combinateur If peut être appliqué à la fonction argMax pour trouver la valeur decorrespondant à la valeur maximale depour les lignes où la condition est vraie, à l’aide de la fonction de combinateur d’agrégation

La fonction argMaxIf est utile lorsque vous devez trouver la valeur associée à la valeur maximale dans un jeu de données, mais uniquement pour les lignes qui remplissent une condition spécifique.

Dans cet exemple, nous utiliserons un échantillon de données de ventes de produits pour montrer comment argMaxIf fonctionne. Nous trouverons le nom du produit au prix le plus élevé, mais uniquement parmi les produits qui ont été vendus au moins 10 fois.

Query CREATE TABLE product_sales ( product_name String, price Decimal32( 2 ), sales_count UInt32 ) ENGINE = Memory; INSERT INTO product_sales VALUES ( 'Laptop' , 999 . 99 , 10 ), ( 'Phone' , 499 . 99 , 15 ), ( 'Tablet' , 299 . 99 , 0 ), ( 'Watch' , 1199 . 99 , 5 ), ( 'Headphones' , 79 . 99 , 20 ); SELECT argMaxIf(product_name, price, sales_count >= 10 ) AS most_expensive_popular_product FROM product_sales;

La fonction argMaxIf renverra le nom du produit dont le prix est le plus élevé parmi tous les produits vendus au moins 10 fois (sales_count >= 10). Dans ce cas, elle renverra ‘Laptop’, puisque c’est le produit au prix le plus élevé (999.99) parmi les produits populaires.

Response ┌─most_expensi⋯lar_product─┐ 1. │ Laptop │ └──────────────────────────┘