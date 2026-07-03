sumArray . Le combinateur Array peut être appliqué à la fonction sum pour calculer la somme de tous les éléments d’un tableau, à l’aide de la fonction de combinateur d’agrégation

La fonction sumArray est utile lorsque vous devez calculer la somme totale de tous les éléments répartis sur plusieurs tableaux dans un ensemble de données.

Dans cet exemple, nous utiliserons un échantillon de données sur les ventes quotidiennes dans différentes catégories de produits pour montrer le fonctionnement de sumArray . Nous calculerons le total des ventes de toutes les catégories pour chaque jour.

Query CREATE TABLE daily_category_sales ( date Date , category_sales Array (UInt32) ) ENGINE = Memory; INSERT INTO daily_category_sales VALUES ( '2024-01-01' , [100, 200, 150]), ( '2024-01-02' , [120, 180, 160]), ( '2024-01-03' , [90, 220, 140]); SELECT date , category_sales, sumArray(category_sales) AS total_sales_sumArray, sum (arraySum(category_sales)) AS total_sales_arraySum FROM daily_category_sales GROUP BY date , category_sales;

La fonction sumArray additionne tous les éléments de chaque tableau category_sales . Par exemple, pour le 2024-01-01 , elle calcule 100 + 200 + 150 = 450 . Cela donne le même résultat que arraySum .