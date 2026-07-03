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Description

Le combinateur Array peut être appliqué à la fonction sum pour calculer la somme de tous les éléments d’un tableau, à l’aide de la fonction de combinateur d’agrégation sumArray. La fonction sumArray est utile lorsque vous devez calculer la somme totale de tous les éléments répartis sur plusieurs tableaux dans un ensemble de données.

Exemple d’utilisation

Dans cet exemple, nous utiliserons un échantillon de données sur les ventes quotidiennes dans différentes catégories de produits pour montrer le fonctionnement de sumArray. Nous calculerons le total des ventes de toutes les catégories pour chaque jour.
Query
La fonction sumArray additionne tous les éléments de chaque tableau category_sales. Par exemple, pour le 2024-01-01, elle calcule 100 + 200 + 150 = 450. Cela donne le même résultat que arraySum.

Voir aussi

Dernière modification le 3 juillet 2026