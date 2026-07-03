Le combinateur
Description
Array
peut être appliqué à la fonction
sum
pour calculer la somme de tous les éléments d’un tableau, à l’aide de la fonction de
combinateur d’agrégation
sumArray.
La fonction
sumArray est utile lorsque vous devez calculer la somme totale de
tous les éléments répartis sur plusieurs tableaux dans un ensemble de données.
Dans cet exemple, nous utiliserons un échantillon de données sur les ventes quotidiennes dans différentes catégories de produits pour montrer le fonctionnement de
Exemple d’utilisation
sumArray. Nous calculerons le total des
ventes de toutes les catégories pour chaque jour.
La fonction
Query
CREATE TABLE daily_category_sales
(
date Date,
category_sales Array(UInt32)
) ENGINE = Memory;
INSERT INTO daily_category_sales VALUES
('2024-01-01', [100, 200, 150]),
('2024-01-02', [120, 180, 160]),
('2024-01-03', [90, 220, 140]);
SELECT
date,
category_sales,
sumArray(category_sales) AS total_sales_sumArray,
sum(arraySum(category_sales)) AS total_sales_arraySum
FROM daily_category_sales
GROUP BY date, category_sales;
sumArray additionne tous les éléments de chaque tableau
category_sales.
Par exemple, pour le
2024-01-01, elle calcule
100 + 200 + 150 = 450. Cela donne le
même résultat que
arraySum.