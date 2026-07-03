uniqArrayIf . Les combinateurs Array et If peuvent être appliqués à la fonction uniq pour compter le nombre de valeurs uniques dans des tableaux pour les lignes où la condition est true, à l’aide de la fonction de combinateur d’agrégation

- If et - Array peuvent être combinés. Cependant, Array doit venir en premier, puis If .

Cela est utile lorsque vous souhaitez compter les éléments uniques d’un tableau selon des conditions spécifiques sans avoir à utiliser arrayJoin .

​ Compter les produits uniques consultés par type de segment et niveau d’engagement

Dans cet exemple, nous utiliserons une table contenant des données de session d’achat utilisateur pour compter le nombre de produits uniques consultés par les utilisateurs appartenant à un segment spécifique, avec comme métrique d’engagement le temps passé dans la session.

Query CREATE TABLE user_shopping_sessions ( session_date Date , user_segment String, viewed_products Array (String), session_duration_minutes Int32 ) ENGINE = Memory; INSERT INTO user_shopping_sessions VALUES ( '2024-01-01' , 'new_customer' , ['smartphone_x', 'headphones_y', 'smartphone_x'], 12 ), ( '2024-01-01' , 'returning' , ['laptop_z', 'smartphone_x', 'tablet_a'], 25 ), ( '2024-01-01' , 'new_customer' , ['smartwatch_b', 'headphones_y', 'fitness_tracker'], 8 ), ( '2024-01-02' , 'returning' , ['laptop_z', 'external_drive', 'laptop_z'], 30 ), ( '2024-01-02' , 'new_customer' , ['tablet_a', 'keyboard_c', 'tablet_a'], 15 ), ( '2024-01-02' , 'premium' , ['smartphone_x', 'smartwatch_b', 'headphones_y'], 22 ); -- Count unique products viewed by segment type and engagement level SELECT session_date, -- Count unique products viewed in long sessions by new customers uniqArrayIf(viewed_products, user_segment = 'new_customer' AND session_duration_minutes > 10 ) AS new_customer_engaged_products, -- Count unique products viewed by returning customers uniqArrayIf(viewed_products, user_segment = 'returning' ) AS returning_customer_products, -- Count unique products viewed across all sessions uniqArray(viewed_products) AS total_unique_products FROM user_shopping_sessions GROUP BY session_date ORDER BY session_date FORMAT Vertical;

Response Row 1: ────── session_date: 2024-01-01 new_customer⋯ed_products: 2 returning_customer_products: 3 total_unique_products: 6 Row 2: ────── session_date: 2024-01-02 new_customer⋯ed_products: 2 returning_customer_products: 2 total_unique_products: 7