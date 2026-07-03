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Description

Les combinateurs Array et If peuvent être appliqués à la fonction uniq pour compter le nombre de valeurs uniques dans des tableaux pour les lignes où la condition est true, à l’aide de la fonction de combinateur d’agrégation uniqArrayIf.
-If et -Array peuvent être combinés. Cependant, Array doit venir en premier, puis If.
Cela est utile lorsque vous souhaitez compter les éléments uniques d’un tableau selon des conditions spécifiques sans avoir à utiliser arrayJoin.

Exemple d’utilisation

Compter les produits uniques consultés par type de segment et niveau d’engagement

Dans cet exemple, nous utiliserons une table contenant des données de session d’achat utilisateur pour compter le nombre de produits uniques consultés par les utilisateurs appartenant à un segment spécifique, avec comme métrique d’engagement le temps passé dans la session.
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Voir aussi

Dernière modification le 3 juillet 2026