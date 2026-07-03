Les combinateurs
Description
Array et
If peuvent être appliqués à la fonction
uniq
pour compter le nombre de valeurs uniques dans des tableaux pour les lignes où la
condition est true, à l’aide de la fonction de combinateur d’agrégation
uniqArrayIf.
Cela est utile lorsque vous souhaitez compter les éléments uniques d’un tableau selon des conditions spécifiques sans avoir à utiliser
-
If et -
Array peuvent être combinés. Cependant,
Array doit venir en premier, puis
If.
arrayJoin.
Exemple d’utilisation
Dans cet exemple, nous utiliserons une table contenant des données de session d’achat utilisateur pour compter le nombre de produits uniques consultés par les utilisateurs appartenant à un segment spécifique, avec comme métrique d’engagement le temps passé dans la session.
Compter les produits uniques consultés par type de segment et niveau d’engagement
Query
CREATE TABLE user_shopping_sessions
(
session_date Date,
user_segment String,
viewed_products Array(String),
session_duration_minutes Int32
) ENGINE = Memory;
INSERT INTO user_shopping_sessions VALUES
('2024-01-01', 'new_customer', ['smartphone_x', 'headphones_y', 'smartphone_x'], 12),
('2024-01-01', 'returning', ['laptop_z', 'smartphone_x', 'tablet_a'], 25),
('2024-01-01', 'new_customer', ['smartwatch_b', 'headphones_y', 'fitness_tracker'], 8),
('2024-01-02', 'returning', ['laptop_z', 'external_drive', 'laptop_z'], 30),
('2024-01-02', 'new_customer', ['tablet_a', 'keyboard_c', 'tablet_a'], 15),
('2024-01-02', 'premium', ['smartphone_x', 'smartwatch_b', 'headphones_y'], 22);
-- Count unique products viewed by segment type and engagement level
SELECT
session_date,
-- Count unique products viewed in long sessions by new customers
uniqArrayIf(viewed_products, user_segment = 'new_customer' AND session_duration_minutes > 10) AS new_customer_engaged_products,
-- Count unique products viewed by returning customers
uniqArrayIf(viewed_products, user_segment = 'returning') AS returning_customer_products,
-- Count unique products viewed across all sessions
uniqArray(viewed_products) AS total_unique_products
FROM user_shopping_sessions
GROUP BY session_date
ORDER BY session_date
FORMAT Vertical;
Response
Row 1:
──────
session_date: 2024-01-01
new_customer⋯ed_products: 2
returning_customer_products: 3
total_unique_products: 6
Row 2:
──────
session_date: 2024-01-02
new_customer⋯ed_products: 2
returning_customer_products: 2
total_unique_products: 7