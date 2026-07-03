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Description

Le Resample combinateur peut être appliqué à la fonction d’agrégation count pour compter les valeurs d’une colonne clé spécifiée sur un nombre fixe d’intervalles (N).

Exemple d’utilisation

Exemple simple

Voyons un exemple. Nous allons créer une table contenant name, age et wage pour les employés, puis y insérer des données :
Comptons toutes les personnes dont l’âge se situe dans les intervalles [30,60) et [60,75). Comme nous utilisons une représentation entière de l’âge, cela correspond aux âges des intervalles [30, 59] et [60,74]. Pour ce faire, nous appliquons le combinateur Resample à count

Voir aussi

Dernière modification le 3 juillet 2026