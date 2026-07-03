Exemple d’utilisation du combinateur Resample avec count

N ). Le Resample combinateur peut être appliqué à la fonction d’agrégation count pour compter les valeurs d’une colonne clé spécifiée sur un nombre fixe d’intervalles ().

​ Exemple simple

Voyons un exemple. Nous allons créer une table contenant name , age et wage pour les employés, puis y insérer des données :

CREATE TABLE employee_data ( name String, age UInt8, wage Float32 ) ENGINE = MergeTree() ORDER BY tuple() INSERT INTO employee_data ( name , age, wage) VALUES ( 'John' , 16 , 10 . 0 ), ( 'Alice' , 30 , 15 . 0 ), ( 'Mary' , 35 , 8 . 0 ), ( 'Evelyn' , 48 , 11 . 5 ), ( 'David' , 62 , 9 . 9 ), ( 'Brian' , 60 , 16 . 0 );

Comptons toutes les personnes dont l’âge se situe dans les intervalles [30,60) et [60,75) . Comme nous utilisons une représentation entière de l’âge, cela correspond aux âges des intervalles [30, 59] et [60,74] . Pour ce faire, nous appliquons le combinateur Resample à count

SELECT countResample( 30 , 75 , 30 )( name , age) AS amount FROM employee_data

┌─amount─┐ │ [3,2] │ └────────┘