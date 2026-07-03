Le
Description
Resample
combinateur peut être appliqué à la fonction d’agrégation
count
pour compter les valeurs d’une colonne clé spécifiée sur un nombre fixe
d’intervalles (
N).
Exemple d’utilisation
Voyons un exemple. Nous allons créer une table contenant
Exemple simple
name,
age et
wage pour les employés, puis y insérer des données :
Comptons toutes les personnes dont l’âge se situe dans les intervalles
CREATE TABLE employee_data
(
name String,
age UInt8,
wage Float32
)
ENGINE = MergeTree()
ORDER BY tuple()
INSERT INTO employee_data (name, age, wage) VALUES
('John', 16, 10.0),
('Alice', 30, 15.0),
('Mary', 35, 8.0),
('Evelyn', 48, 11.5),
('David', 62, 9.9),
('Brian', 60, 16.0);
[30,60)
et
[60,75). Comme nous utilisons une représentation entière de l’âge, cela correspond aux âges des
intervalles
[30, 59] et
[60,74]. Pour ce faire, nous appliquons le combinateur
Resample
à
count
SELECT countResample(30, 75, 30)(name, age) AS amount FROM employee_data
┌─amount─┐
│ [3,2] │
└────────┘