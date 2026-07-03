Le combinateur
Description
SimpleState peut être appliqué à la fonction
min
pour renvoyer la valeur minimale parmi toutes les valeurs d’entrée. Il renvoie le
résultat sous le type
SimpleAggregateFunction.
Voyons un exemple concret avec une table qui suit des relevés quotidiens de température. Pour chaque lieu, nous voulons conserver la température la plus basse enregistrée. L’utilisation du type
Exemple d’utilisation
SimpleAggregateFunction avec
min met automatiquement à jour la
valeur stockée lorsqu’une température plus basse est relevée.
Créez la table source pour les relevés bruts de température :
Créez la table d’agrégation qui stockera les températures minimales :
CREATE TABLE raw_temperature_readings
(
location_id UInt32,
location_name String,
temperature Int32,
recorded_at DateTime DEFAULT now()
)
ENGINE = MergeTree()
ORDER BY (location_id, recorded_at);
Créez une vue matérialisée incrémentielle qui fera office de déclencheur d’insertion pour les données insérées et conservera les températures minimales et maximales par lieu.
CREATE TABLE temperature_extremes
(
location_id UInt32,
location_name String,
min_temp SimpleAggregateFunction(min, Int32), -- Stores minimum temperature
max_temp SimpleAggregateFunction(max, Int32) -- Stores maximum temperature
)
ENGINE = AggregatingMergeTree()
ORDER BY location_id;
Insérez quelques relevés initiaux de température :
CREATE MATERIALIZED VIEW temperature_extremes_mv
TO temperature_extremes
AS SELECT
location_id,
location_name,
minSimpleState(temperature) AS min_temp, -- Using SimpleState combinator
maxSimpleState(temperature) AS max_temp -- Using SimpleState combinator
FROM raw_temperature_readings
GROUP BY location_id, location_name;
Ces relevés sont automatiquement traités par la vue matérialisée. Vérifions l’état actuel :
INSERT INTO raw_temperature_readings (location_id, location_name, temperature) VALUES
(1, 'North', 5),
(2, 'South', 15),
(3, 'West', 10),
(4, 'East', 8);
SELECT
location_id,
location_name,
min_temp, -- Directly accessing the SimpleAggregateFunction values
max_temp -- No need for finalization function with SimpleAggregateFunction
FROM temperature_extremes
ORDER BY location_id;
Insérez quelques données supplémentaires :
┌─location_id─┬─location_name─┬─min_temp─┬─max_temp─┐
│ 1 │ North │ 5 │ 5 │
│ 2 │ South │ 15 │ 15 │
│ 3 │ West │ 10 │ 10 │
│ 4 │ East │ 8 │ 8 │
└─────────────┴───────────────┴──────────┴──────────┘
Consultez les valeurs extrêmes mises à jour après l’ajout de nouvelles données :
INSERT INTO raw_temperature_readings (location_id, location_name, temperature) VALUES
(1, 'North', 3),
(2, 'South', 18),
(3, 'West', 10),
(1, 'North', 8),
(4, 'East', 2);
SELECT
location_id,
location_name,
min_temp,
max_temp
FROM temperature_extremes
ORDER BY location_id;
Notez ci-dessus que nous avons deux valeurs insérées pour chaque lieu. Cela s’explique par le fait que les parts n’ont pas encore été fusionnées (ni agrégées par
┌─location_id─┬─location_name─┬─min_temp─┬─max_temp─┐
│ 1 │ North │ 3 │ 8 │
│ 1 │ North │ 5 │ 5 │
│ 2 │ South │ 18 │ 18 │
│ 2 │ South │ 15 │ 15 │
│ 3 │ West │ 10 │ 10 │
│ 3 │ West │ 10 │ 10 │
│ 4 │ East │ 2 │ 2 │
│ 4 │ East │ 8 │ 8 │
└─────────────┴───────────────┴──────────┴──────────┘
AggregatingMergeTree). Pour obtenir
le résultat final à partir des états partiels, nous devons ajouter un
GROUP BY :
On obtient maintenant le résultat attendu :
SELECT
location_id,
location_name,
min(min_temp) AS min_temp, -- Aggregate across all parts
max(max_temp) AS max_temp -- Aggregate across all parts
FROM temperature_extremes
GROUP BY location_id, location_name
ORDER BY location_id;
┌─location_id─┬─location_name─┬─min_temp─┬─max_temp─┐
│ 1 │ North │ 3 │ 8 │
│ 2 │ South │ 15 │ 18 │
│ 3 │ West │ 10 │ 10 │
│ 4 │ East │ 2 │ 8 │
└─────────────┴───────────────┴──────────┴──────────┘
Avec
SimpleState, vous n’avez pas besoin d’utiliser le combinateur
Merge pour fusionner
les états d’agrégation partiels.