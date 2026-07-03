Le combinateur SimpleState peut être appliqué à la fonction min pour renvoyer la valeur minimale parmi toutes les valeurs d’entrée. Il renvoie le résultat sous le type SimpleAggregateFunction

Voyons un exemple concret avec une table qui suit des relevés quotidiens de température. Pour chaque lieu, nous voulons conserver la température la plus basse enregistrée. L’utilisation du type SimpleAggregateFunction avec min met automatiquement à jour la valeur stockée lorsqu’une température plus basse est relevée.

Créez la table source pour les relevés bruts de température :

CREATE TABLE raw_temperature_readings ( location_id UInt32, location_name String, temperature Int32, recorded_at DateTime DEFAULT now () ) ENGINE = MergeTree() ORDER BY (location_id, recorded_at);

Créez la table d’agrégation qui stockera les températures minimales :

CREATE TABLE temperature_extremes ( location_id UInt32, location_name String, min_temp SimpleAggregateFunction(min, Int32), -- Stores minimum temperature max_temp SimpleAggregateFunction(max, Int32) -- Stores maximum temperature ) ENGINE = AggregatingMergeTree() ORDER BY location_id;

Créez une vue matérialisée incrémentielle qui fera office de déclencheur d’insertion pour les données insérées et conservera les températures minimales et maximales par lieu.

CREATE MATERIALIZED VIEW temperature_extremes_mv TO temperature_extremes AS SELECT location_id, location_name, minSimpleState(temperature) AS min_temp, -- Using SimpleState combinator maxSimpleState(temperature) AS max_temp -- Using SimpleState combinator FROM raw_temperature_readings GROUP BY location_id, location_name;

Insérez quelques relevés initiaux de température :

INSERT INTO raw_temperature_readings (location_id, location_name, temperature) VALUES ( 1 , 'North' , 5 ), ( 2 , 'South' , 15 ), ( 3 , 'West' , 10 ), ( 4 , 'East' , 8 );

Ces relevés sont automatiquement traités par la vue matérialisée. Vérifions l’état actuel :

SELECT location_id, location_name, min_temp, -- Directly accessing the SimpleAggregateFunction values max_temp -- No need for finalization function with SimpleAggregateFunction FROM temperature_extremes ORDER BY location_id;

┌─location_id─┬─location_name─┬─min_temp─┬─max_temp─┐ │ 1 │ North │ 5 │ 5 │ │ 2 │ South │ 15 │ 15 │ │ 3 │ West │ 10 │ 10 │ │ 4 │ East │ 8 │ 8 │ └─────────────┴───────────────┴──────────┴──────────┘

Insérez quelques données supplémentaires :

INSERT INTO raw_temperature_readings (location_id, location_name, temperature) VALUES ( 1 , 'North' , 3 ), ( 2 , 'South' , 18 ), ( 3 , 'West' , 10 ), ( 1 , 'North' , 8 ), ( 4 , 'East' , 2 );

Consultez les valeurs extrêmes mises à jour après l’ajout de nouvelles données :

SELECT location_id, location_name, min_temp, max_temp FROM temperature_extremes ORDER BY location_id;

┌─location_id─┬─location_name─┬─min_temp─┬─max_temp─┐ │ 1 │ North │ 3 │ 8 │ │ 1 │ North │ 5 │ 5 │ │ 2 │ South │ 18 │ 18 │ │ 2 │ South │ 15 │ 15 │ │ 3 │ West │ 10 │ 10 │ │ 3 │ West │ 10 │ 10 │ │ 4 │ East │ 2 │ 2 │ │ 4 │ East │ 8 │ 8 │ └─────────────┴───────────────┴──────────┴──────────┘

Notez ci-dessus que nous avons deux valeurs insérées pour chaque lieu. Cela s’explique par le fait que les parts n’ont pas encore été fusionnées (ni agrégées par AggregatingMergeTree ). Pour obtenir le résultat final à partir des états partiels, nous devons ajouter un GROUP BY :

SELECT location_id, location_name, min (min_temp) AS min_temp, -- Aggregate across all parts max (max_temp) AS max_temp -- Aggregate across all parts FROM temperature_extremes GROUP BY location_id, location_name ORDER BY location_id;

On obtient maintenant le résultat attendu :

┌─location_id─┬─location_name─┬─min_temp─┬─max_temp─┐ │ 1 │ North │ 3 │ 8 │ │ 2 │ South │ 15 │ 18 │ │ 3 │ West │ 10 │ 10 │ │ 4 │ East │ 2 │ 8 │ └─────────────┴───────────────┴──────────┴──────────┘

Avec SimpleState , vous n’avez pas besoin d’utiliser le combinateur Merge pour fusionner les états d’agrégation partiels.