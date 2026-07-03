Le
Description
Resample
combinator peut être appliqué à la fonction d’agrégation
groupArray afin de
diviser la plage de valeurs d’une colonne clé spécifiée en un nombre fixe d’intervalles (
N)
et de construire le tableau résultant en sélectionnant une valeur représentative
(correspondant à la clé minimale) parmi les points de données appartenant à chaque intervalle.
Il crée une vue sous-échantillonnée des données au lieu de collecter toutes les valeurs.
Examinons un exemple. Nous allons créer une table contenant
Exemple d’utilisation
name,
age et
wage des employés, puis y insérer quelques données :
Récupérons les noms des personnes dont l’âge se situe dans les intervalles
CREATE TABLE employee_data
(
name String,
age UInt8,
wage Float32
) ENGINE = MergeTree()
ORDER BY tuple()
INSERT INTO employee_data (name, age, wage) VALUES
('John', 16, 10.0),
('Alice', 30, 15.0),
('Mary', 35, 8.0),
('Evelyn', 48, 11.5),
('David', 62, 9.9),
('Brian', 60, 16.0);
[30,60)
et
[60,75). Comme nous utilisons une représentation entière pour l’âge, nous obtenons donc des âges dans les
intervalles
[30, 59] et
[60,74].
Pour regrouper les noms dans un tableau, nous utilisons la fonction d’agrégation
groupArray.
Elle prend un argument. Dans notre cas, il s’agit de la colonne
name. La fonction
groupArrayResample
doit utiliser la colonne
age pour regrouper les noms par âge. Pour définir les
intervalles requis, nous passons
30,
75,
30 comme arguments à la fonction
groupArrayResample :
SELECT groupArrayResample(30, 75, 30)(name, age) FROM employee_data
┌─groupArrayResample(30, 75, 30)(name, age)─────┐
│ [['Alice','Mary','Evelyn'],['David','Brian']] │
└───────────────────────────────────────────────┘