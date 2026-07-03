Skip to main content

Description

Le combinateur Array peut être appliqué à la fonction uniq pour calculer le nombre approximatif d’éléments uniques dans l’ensemble des tableaux, à l’aide de la fonction de combinateur d’agrégation uniqArray. La fonction uniqArray est utile lorsque vous devez compter les éléments uniques de plusieurs tableaux dans un jeu de données. Elle est équivalente à l’utilisation de uniq(arrayJoin()), où arrayJoin aplatit d’abord les tableaux, puis uniq compte les éléments uniques.

Exemple d’utilisation

Dans cet exemple, nous utiliserons un échantillon de données sur les centres d’intérêt des utilisateurs dans différentes catégories pour montrer le fonctionnement de uniqArray. Nous le comparerons à uniq(arrayJoin()) afin d’illustrer la différence dans le comptage des éléments uniques.
Query
La fonction uniqArray compte les éléments distincts dans l’ensemble des tableaux combinés, à l’instar de uniq(arrayJoin()). Dans cet exemple :
  • uniqArray renvoie 5, car il y a 5 centres d’intérêt distincts parmi tous les utilisateurs : ‘reading’, ‘gaming’, ‘music’, ‘sports’, ‘cooking’
  • uniq(arrayJoin()) renvoie également 5, ce qui montre que les deux fonctions comptent les éléments distincts dans l’ensemble des tableaux
Response

Voir aussi

Dernière modification le 3 juillet 2026