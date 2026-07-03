uniqArray . Le combinateur Array peut être appliqué à la fonction uniq pour calculer le nombre approximatif d’éléments uniques dans l’ensemble des tableaux, à l’aide de la fonction de combinateur d’agrégation

La fonction uniqArray est utile lorsque vous devez compter les éléments uniques de plusieurs tableaux dans un jeu de données. Elle est équivalente à l’utilisation de uniq(arrayJoin()) , où arrayJoin aplatit d’abord les tableaux, puis uniq compte les éléments uniques.

Dans cet exemple, nous utiliserons un échantillon de données sur les centres d’intérêt des utilisateurs dans différentes catégories pour montrer le fonctionnement de uniqArray . Nous le comparerons à uniq(arrayJoin()) afin d’illustrer la différence dans le comptage des éléments uniques.

Query CREATE TABLE user_interests ( user_id UInt32, interests Array (String) ) ENGINE = Memory; INSERT INTO user_interests VALUES ( 1 , ['reading', 'gaming', 'music']), ( 2 , ['gaming', 'sports', 'music']), ( 3 , ['reading', 'cooking']); SELECT uniqArray(interests) AS unique_interests_total, uniq(arrayJoin(interests)) AS unique_interests_arrayJoin FROM user_interests;

La fonction uniqArray compte les éléments distincts dans l’ensemble des tableaux combinés, à l’instar de uniq(arrayJoin()) . Dans cet exemple :

uniqArray renvoie 5, car il y a 5 centres d’intérêt distincts parmi tous les utilisateurs : ‘reading’, ‘gaming’, ‘music’, ‘sports’, ‘cooking’

renvoie 5, car il y a 5 centres d’intérêt distincts parmi tous les utilisateurs : ‘reading’, ‘gaming’, ‘music’, ‘sports’, ‘cooking’ uniq(arrayJoin()) renvoie également 5, ce qui montre que les deux fonctions comptent les éléments distincts dans l’ensemble des tableaux

Response ┌─unique_interests_total─┬─unique_interests_arrayJoin─┐ 1. │ 5 │ 5 │ └────────────────────────┴────────────────────────────┘