Le combinateur
Description
Array
peut être appliqué à la fonction
uniq
pour calculer le nombre approximatif d’éléments uniques dans l’ensemble des tableaux,
à l’aide de la fonction de combinateur d’agrégation
uniqArray.
La fonction
uniqArray est utile lorsque vous devez compter les éléments uniques de
plusieurs tableaux dans un jeu de données. Elle est équivalente à l’utilisation de
uniq(arrayJoin()), où
arrayJoin aplatit d’abord les tableaux, puis
uniq compte les éléments uniques.
Dans cet exemple, nous utiliserons un échantillon de données sur les centres d’intérêt des utilisateurs dans différentes catégories pour montrer le fonctionnement de
Exemple d’utilisation
uniqArray. Nous le comparerons à
uniq(arrayJoin()) afin d’illustrer la différence dans le comptage des éléments uniques.
La fonction
Query
CREATE TABLE user_interests
(
user_id UInt32,
interests Array(String)
) ENGINE = Memory;
INSERT INTO user_interests VALUES
(1, ['reading', 'gaming', 'music']),
(2, ['gaming', 'sports', 'music']),
(3, ['reading', 'cooking']);
SELECT
uniqArray(interests) AS unique_interests_total,
uniq(arrayJoin(interests)) AS unique_interests_arrayJoin
FROM user_interests;
uniqArray compte les éléments distincts dans l’ensemble des tableaux combinés, à l’instar de
uniq(arrayJoin()).
Dans cet exemple :
uniqArrayrenvoie 5, car il y a 5 centres d’intérêt distincts parmi tous les utilisateurs : ‘reading’, ‘gaming’, ‘music’, ‘sports’, ‘cooking’
uniq(arrayJoin())renvoie également 5, ce qui montre que les deux fonctions comptent les éléments distincts dans l’ensemble des tableaux
Response
┌─unique_interests_total─┬─unique_interests_arrayJoin─┐
1. │ 5 │ 5 │
└────────────────────────┴────────────────────────────┘