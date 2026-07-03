avgMap . Le combinateur Map peut être appliqué à la fonction avg pour calculer la moyenne arithmétique des valeurs d’une Map pour chaque clé, à l’aide de la fonction de combinateur d’agrégation

Dans cet exemple, nous allons créer une table qui stocke des codes d’état et leur nombre d’occurrences pour différents créneaux horaires, où chaque ligne contient une Map associant les codes d’état à leur nombre d’occurrences correspondant. Nous utiliserons avgMap pour calculer le nombre moyen pour chaque code d’état au sein de chaque créneau horaire.

Query CREATE TABLE metrics ( date Date , timeslot DateTime , status Map(String, UInt64) ) ENGINE = MergeTree ORDER BY (); INSERT INTO metrics VALUES ( '2000-01-01' , '2000-01-01 00:00:00' , (['a', 'b', 'c'], [15, 25, 35])), ( '2000-01-01' , '2000-01-01 00:00:00' , (['c', 'd', 'e'], [45, 55, 65])), ( '2000-01-01' , '2000-01-01 00:01:00' , (['d', 'e', 'f'], [75, 85, 95])), ( '2000-01-01' , '2000-01-01 00:01:00' , (['f', 'g', 'g'], [105, 115, 125])); SELECT timeslot, avgMap( status ), FROM metrics GROUP BY timeslot;

La fonction avgMap calcule le nombre moyen pour chaque code d’état dans chaque intervalle de temps. Par exemple :

Dans l’intervalle de temps ‘2000-01-01 00:00:00’ : Code d’état ‘a’ : 15 Code d’état ‘b’ : 25 Code d’état ‘c’ : (35 + 45) / 2 = 40 Code d’état ‘d’ : 55 Code d’état ‘e’ : 65

Dans l’intervalle de temps ‘2000-01-01 00:01:00’ : Code d’état ‘d’ : 75 Code d’état ‘e’ : 85 Code d’état ‘f’ : (95 + 105) / 2 = 100 Code d’état ‘g’ : (115 + 125) / 2 = 120



Response ┌────────────timeslot─┬─avgMap(status)───────────────────────┐ 1. │ 2000-01-01 00:01:00 │ {'d':75,'e':85,'f':100,'g':120} │ 2. │ 2000-01-01 00:00:00 │ {'a':15,'b':25,'c':40,'d':55,'e':65} │ └─────────────────────┴──────────────────────────────────────┘