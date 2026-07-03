Le combinateur groupArrayDistinct peut être appliqué à la fonction d’agrégation groupArray pour créer un tableau contenant les valeurs distinctes des arguments.

hits disponible dans notre Pour cet exemple, nous utiliserons le jeu de donnéesdisponible dans notre playground SQL

Imaginons que vous souhaitiez identifier, pour chaque domaine distinct de page de destination ( URLDomain ) de votre site web, tous les codes de système d’exploitation uniques du user agent ( OS ) enregistrés pour les visiteurs arrivant sur ce domaine. Cela peut vous aider à comprendre la diversité des systèmes d’exploitation qui interagissent avec les différentes parties de votre site.