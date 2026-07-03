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Description

Le combinateur groupArrayDistinct peut être appliqué à la fonction d’agrégation groupArray pour créer un tableau contenant les valeurs distinctes des arguments.

Exemple d’utilisation

Pour cet exemple, nous utiliserons le jeu de données hits disponible dans notre playground SQL. Imaginons que vous souhaitiez identifier, pour chaque domaine distinct de page de destination (URLDomain) de votre site web, tous les codes de système d’exploitation uniques du user agent (OS) enregistrés pour les visiteurs arrivant sur ce domaine. Cela peut vous aider à comprendre la diversité des systèmes d’exploitation qui interagissent avec les différentes parties de votre site.

Voir aussi

Dernière modification le 3 juillet 2026