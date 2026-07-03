Le combinateur
Description
groupArrayDistinct
peut être appliqué à la fonction d’agrégation
groupArray pour créer un tableau
contenant les valeurs distinctes des arguments.
Pour cet exemple, nous utiliserons le jeu de données
Exemple d’utilisation
hits disponible dans notre playground SQL.
Imaginons que vous souhaitiez identifier, pour chaque domaine distinct de page de destination (
URLDomain)
de votre site web, tous les codes de système d’exploitation uniques du user agent (
OS) enregistrés pour
les visiteurs arrivant sur ce domaine. Cela peut vous aider à comprendre la diversité des
systèmes d’exploitation qui interagissent avec les différentes parties de votre site.