AggregateFunction(avg, T) , où T est le type spécifié pour la moyenne. Le combinateur State peut être appliqué à la fonction avg pour produire un état intermédiaire de type, oùest le type spécifié pour la moyenne.

Dans cet exemple, nous verrons comment utiliser le type AggregateFunction , ainsi que la fonction avgState pour agréger des données de trafic web.

Commencez par créer la table source pour les données de trafic du site web :

CREATE TABLE raw_page_views ( page_id UInt32, page_name String, response_time_ms UInt32, -- Page response time in milliseconds viewed_at DateTime DEFAULT now () ) ENGINE = MergeTree() ORDER BY (page_id, viewed_at);

Créez la table d’agrégation qui stockera les temps de réponse moyens. Notez que avg ne peut pas utiliser le type SimpleAggregateFunction , car il nécessite un état complexe (une somme et un compteur). Nous utilisons donc le type AggregateFunction :

CREATE TABLE page_performance ( page_id UInt32, page_name String, avg_response_time AggregateFunction(avg, UInt32) -- Stores the state needed for avg calculation ) ENGINE = AggregatingMergeTree() ORDER BY page_id;

Créez une vue matérialisée incrémentale qui agira comme un déclencheur d’insertion sur les nouvelles données et stockera les données d’état intermédiaires dans la table cible définie ci-dessus :

CREATE MATERIALIZED VIEW page_performance_mv TO page_performance AS SELECT page_id, page_name, avgState(response_time_ms) AS avg_response_time -- Using -State combinator FROM raw_page_views GROUP BY page_id, page_name;

Insérez des données initiales dans la table source, ce qui crée une partie sur le disque :

INSERT INTO raw_page_views (page_id, page_name, response_time_ms) VALUES ( 1 , 'Homepage' , 120 ), ( 1 , 'Homepage' , 135 ), ( 2 , 'Products' , 95 ), ( 2 , 'Products' , 105 ), ( 3 , 'About' , 80 ), ( 3 , 'About' , 90 );

Insérez d’autres données pour créer un deuxième part sur le disque :

INSERT INTO raw_page_views (page_id, page_name, response_time_ms) VALUES ( 1 , 'Homepage' , 150 ), ( 2 , 'Products' , 110 ), ( 3 , 'About' , 70 ), ( 4 , 'Contact' , 60 ), ( 4 , 'Contact' , 65 );

Examinez la table cible page_performance :

SELECT page_id, page_name, avg_response_time, toTypeName(avg_response_time) FROM page_performance

┌─page_id─┬─page_name─┬─avg_response_time─┬─toTypeName(avg_response_time)──┐ │ 1 │ Homepage │ � │ AggregateFunction(avg, UInt32) │ │ 2 │ Products │ � │ AggregateFunction(avg, UInt32) │ │ 3 │ About │ � │ AggregateFunction(avg, UInt32) │ │ 1 │ Homepage │ � │ AggregateFunction(avg, UInt32) │ │ 2 │ Products │ n │ AggregateFunction(avg, UInt32) │ │ 3 │ About │ F │ AggregateFunction(avg, UInt32) │ │ 4 │ Contact │ } │ AggregateFunction(avg, UInt32) │ └─────────┴───────────┴───────────────────┴────────────────────────────────┘

Notez que la colonne avg_response_time est de type AggregateFunction(avg, UInt32) et stocke des informations d’état intermédiaires. Notez également que les données de la ligne pour avg_response_time ne nous sont d’aucune utilité et que nous voyons des caractères étranges tels que �, n, F, } . Il s’agit de la tentative du terminal d’afficher des données binaires sous forme de texte. Cela s’explique par le fait que les types AggregateFunction stockent leur état dans un format binaire optimisé pour l’efficacité du stockage et du calcul, et non pour la lisibilité humaine. Cet état binaire contient toutes les informations nécessaires au calcul de la moyenne.

Pour l’utiliser, utilisez le combinateur Merge :

SELECT page_id, page_name, avgMerge(avg_response_time) AS average_response_time_ms FROM page_performance GROUP BY page_id, page_name ORDER BY page_id;

Les moyennes correctes apparaissent désormais :

┌─page_id─┬─page_name─┬─average_response_time_ms─┐ │ 1 │ Homepage │ 135 │ │ 2 │ Products │ 103.33333333333333 │ │ 3 │ About │ 80 │ │ 4 │ Contact │ 62.5 │ └─────────┴───────────┴──────────────────────────┘