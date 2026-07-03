Le combinateur
Description
State
peut être appliqué à la fonction
avg
pour produire un état intermédiaire de type
AggregateFunction(avg, T), où
T est le type spécifié pour la moyenne.
Dans cet exemple, nous verrons comment utiliser le type
Exemple d’utilisation
AggregateFunction,
ainsi que la fonction
avgState pour agréger des données de trafic web.
Commencez par créer la table source pour les données de trafic du site web :
Créez la table d’agrégation qui stockera les temps de réponse moyens. Notez que
CREATE TABLE raw_page_views
(
page_id UInt32,
page_name String,
response_time_ms UInt32, -- Page response time in milliseconds
viewed_at DateTime DEFAULT now()
)
ENGINE = MergeTree()
ORDER BY (page_id, viewed_at);
avg ne peut pas utiliser le type
SimpleAggregateFunction, car il nécessite un
état complexe (une somme et un compteur). Nous utilisons donc le type
AggregateFunction :
Créez une vue matérialisée incrémentale qui agira comme un déclencheur d’insertion sur les nouvelles données et stockera les données d’état intermédiaires dans la table cible définie ci-dessus :
CREATE TABLE page_performance
(
page_id UInt32,
page_name String,
avg_response_time AggregateFunction(avg, UInt32) -- Stores the state needed for avg calculation
)
ENGINE = AggregatingMergeTree()
ORDER BY page_id;
Insérez des données initiales dans la table source, ce qui crée une partie sur le disque :
CREATE MATERIALIZED VIEW page_performance_mv
TO page_performance
AS SELECT
page_id,
page_name,
avgState(response_time_ms) AS avg_response_time -- Using -State combinator
FROM raw_page_views
GROUP BY page_id, page_name;
Insérez d’autres données pour créer un deuxième part sur le disque :
INSERT INTO raw_page_views (page_id, page_name, response_time_ms) VALUES
(1, 'Homepage', 120),
(1, 'Homepage', 135),
(2, 'Products', 95),
(2, 'Products', 105),
(3, 'About', 80),
(3, 'About', 90);
Examinez la table cible
INSERT INTO raw_page_views (page_id, page_name, response_time_ms) VALUES
(1, 'Homepage', 150),
(2, 'Products', 110),
(3, 'About', 70),
(4, 'Contact', 60),
(4, 'Contact', 65);
page_performance :
SELECT
page_id,
page_name,
avg_response_time,
toTypeName(avg_response_time)
FROM page_performance
Notez que la colonne
┌─page_id─┬─page_name─┬─avg_response_time─┬─toTypeName(avg_response_time)──┐
│ 1 │ Homepage │ � │ AggregateFunction(avg, UInt32) │
│ 2 │ Products │ � │ AggregateFunction(avg, UInt32) │
│ 3 │ About │ � │ AggregateFunction(avg, UInt32) │
│ 1 │ Homepage │ � │ AggregateFunction(avg, UInt32) │
│ 2 │ Products │ n │ AggregateFunction(avg, UInt32) │
│ 3 │ About │ F │ AggregateFunction(avg, UInt32) │
│ 4 │ Contact │ } │ AggregateFunction(avg, UInt32) │
└─────────┴───────────┴───────────────────┴────────────────────────────────┘
avg_response_time est de type
AggregateFunction(avg, UInt32)
et stocke des informations d’état intermédiaires. Notez également que les données de la ligne pour
avg_response_time ne nous sont d’aucune utilité et que nous voyons des caractères étranges tels
que
�, n, F, }. Il s’agit de la tentative du terminal d’afficher des données binaires sous forme de texte.
Cela s’explique par le fait que les types
AggregateFunction stockent leur état dans un
format binaire optimisé pour l’efficacité du stockage et du calcul, et non pour
la lisibilité humaine. Cet état binaire contient toutes les informations nécessaires au
calcul de la moyenne.
Pour l’utiliser, utilisez le combinateur
Merge :
Les moyennes correctes apparaissent désormais :
SELECT
page_id,
page_name,
avgMerge(avg_response_time) AS average_response_time_ms
FROM page_performance
GROUP BY page_id, page_name
ORDER BY page_id;
┌─page_id─┬─page_name─┬─average_response_time_ms─┐
│ 1 │ Homepage │ 135 │
│ 2 │ Products │ 103.33333333333333 │
│ 3 │ About │ 80 │
│ 4 │ Contact │ 62.5 │
└─────────┴───────────┴──────────────────────────┘