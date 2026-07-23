Formats de données
Exemples d’importation depuis et d’exportation vers divers formats de données, notamment CSV et TSV, Parquet, JSON, les formats binaires, les SQL dumps et les formats Template avec expressions régulières.
Modélisation des données
Guides sur la modélisation des données dans ClickHouse, y compris la conception du schéma, les index primaires épars, la dénormalisation, le chargement de données historiques et la compression des données.
Performances et supervision
Guides pour optimiser les performances des requêtes, comprendre l’analyseur et la sélection dynamique de colonnes.
Exemples de combinateurs d’agrégation
Exemples d’utilisation de combinateurs de fonctions d’agrégation tels que
-If,
-Map,
-SimpleState,
-State,
-Merge,
-Resample,
-Array et
-ForEach.
Mise à niveau de ClickHouse autogéré
Guide de mise à niveau d’une installation ClickHouse autogérée, y compris les chemins de mise à niveau et les considérations de compatibilité entre versions.
Bonnes pratiques OSS
Recommandations de dimensionnement, de matériel et d’utilisation pour ClickHouse open-source.
Déploiement et mise à l’échelle
Guides de déploiement avec des exemples de déploiement de ClickHouse à des fins de mise à l’échelle et/ou de tolérance aux pannes, y compris la configuration et la supervision de ClickHouse Keeper.