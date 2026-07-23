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Cette section contient les guides suivants :

Formats de données

Exemples d’importation depuis et d’exportation vers divers formats de données, notamment CSV et TSV, Parquet, JSON, les formats binaires, les SQL dumps et les formats Template avec expressions régulières.

Modélisation des données

Guides sur la modélisation des données dans ClickHouse, y compris la conception du schéma, les index primaires épars, la dénormalisation, le chargement de données historiques et la compression des données.

Performances et supervision

Guides pour optimiser les performances des requêtes, comprendre l’analyseur et la sélection dynamique de colonnes.

Exemples de combinateurs d’agrégation

Exemples d’utilisation de combinateurs de fonctions d’agrégation tels que -If, -Map, -SimpleState, -State, -Merge, -Resample, -Array et -ForEach.

Mise à niveau de ClickHouse autogéré

Guide de mise à niveau d’une installation ClickHouse autogérée, y compris les chemins de mise à niveau et les considérations de compatibilité entre versions.

Bonnes pratiques OSS

Recommandations de dimensionnement, de matériel et d’utilisation pour ClickHouse open-source.

Déploiement et mise à l’échelle

Guides de déploiement avec des exemples de déploiement de ClickHouse à des fins de mise à l’échelle et/ou de tolérance aux pannes, y compris la configuration et la supervision de ClickHouse Keeper.
Dernière modification le 23 juillet 2026