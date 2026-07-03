Le combinateur
Description
If peut s’appliquer à la fonction
count
pour compter le nombre de lignes pour lesquelles la condition est vraie,
à l’aide de la fonction de combinateur d’agrégation
countIf.
Dans cet exemple, nous allons créer une table pour stocker les tentatives de connexion des utilisateurs, et utiliser
Exemple d’utilisation
countIf pour compter le nombre de connexions réussies.
La fonction
Query
CREATE TABLE login_attempts(
user_id UInt32,
timestamp DateTime,
is_successful UInt8
) ENGINE = MergeTree
ORDER BY ();
INSERT INTO login_attempts VALUES
(1, '2024-01-01 10:00:00', 1),
(1, '2024-01-01 10:05:00', 0),
(1, '2024-01-01 10:10:00', 1),
(2, '2024-01-01 11:00:00', 1),
(2, '2024-01-01 11:05:00', 1),
(2, '2024-01-01 11:10:00', 0);
SELECT
user_id,
countIf(is_successful = 1) AS successful_logins
FROM login_attempts
GROUP BY user_id;
countIf ne comptera, pour chaque utilisateur, que les lignes où
is_successful = 1.
Response
┌─user_id─┬─successful_logins─┐
1. │ 1 │ 2 │
2. │ 2 │ 2 │
└─────────┴───────────────────┘