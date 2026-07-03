countIf . Le combinateur If peut s’appliquer à la fonction count pour compter le nombre de lignes pour lesquelles la condition est vraie, à l’aide de la fonction de combinateur d’agrégation

Dans cet exemple, nous allons créer une table pour stocker les tentatives de connexion des utilisateurs, et utiliser countIf pour compter le nombre de connexions réussies.

Query CREATE TABLE login_attempts ( user_id UInt32, timestamp DateTime , is_successful UInt8 ) ENGINE = MergeTree ORDER BY (); INSERT INTO login_attempts VALUES ( 1 , '2024-01-01 10:00:00' , 1 ), ( 1 , '2024-01-01 10:05:00' , 0 ), ( 1 , '2024-01-01 10:10:00' , 1 ), ( 2 , '2024-01-01 11:00:00' , 1 ), ( 2 , '2024-01-01 11:05:00' , 1 ), ( 2 , '2024-01-01 11:10:00' , 0 ); SELECT user_id, countIf(is_successful = 1 ) AS successful_logins FROM login_attempts GROUP BY user_id;

La fonction countIf ne comptera, pour chaque utilisateur, que les lignes où is_successful = 1 .

Response ┌─user_id─┬─successful_logins─┐ 1. │ 1 │ 2 │ 2. │ 2 │ 2 │ └─────────┴───────────────────┘