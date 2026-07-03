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Description

Le combinateur If peut s’appliquer à la fonction count pour compter le nombre de lignes pour lesquelles la condition est vraie, à l’aide de la fonction de combinateur d’agrégation countIf.

Exemple d’utilisation

Dans cet exemple, nous allons créer une table pour stocker les tentatives de connexion des utilisateurs, et utiliser countIf pour compter le nombre de connexions réussies.
Query
La fonction countIf ne comptera, pour chaque utilisateur, que les lignes où is_successful = 1.
Response

Voir aussi

Dernière modification le 3 juillet 2026