Utiliser des langages de requête alternatifs dans ClickHouse

APPLY , ce qui en fait une fonctionnalité particulièrement utile pour les tâches d’analyse et de transformation des données. La sélection dynamique de colonnes est une fonctionnalité puissante mais encore peu utilisée de ClickHouse, qui vous permet de sélectionner des colonnes à l’aide d’expressions régulières plutôt que de nommer chaque colonne individuellement. Vous pouvez également appliquer des fonctions aux colonnes correspondantes à l’aide du modificateur, ce qui en fait une fonctionnalité particulièrement utile pour les tâches d’analyse et de transformation des données.

​ Sélectionner les colonnes correspondant à un motif

Commençons par un cas courant : sélectionner uniquement les colonnes contenant _amount dans le jeu de données des taxis de New York. Au lieu de saisir manuellement chaque nom de colonne, nous pouvons utiliser l’expression COLUMNS avec une expression régulière :

FROM nyc_taxi . trips SELECT COLUMNS( '.*_amount' ) LIMIT 10 ;

Cette requête renvoie les 10 premières lignes, mais uniquement pour les colonnes dont le nom correspond au motif .*_amount (n’importe quelle suite de caractères suivie de “_amount”).

┌─fare_amount─┬─tip_amount─┬─tolls_amount─┬─total_amount─┐ 1. │ 9 │ 0 │ 0 │ 9.8 │ 2. │ 9 │ 0 │ 0 │ 9.8 │ 3. │ 3.5 │ 0 │ 0 │ 4.8 │ 4. │ 3.5 │ 0 │ 0 │ 4.8 │ 5. │ 3.5 │ 0 │ 0 │ 4.3 │ 6. │ 3.5 │ 0 │ 0 │ 4.3 │ 7. │ 2.5 │ 0 │ 0 │ 3.8 │ 8. │ 2.5 │ 0 │ 0 │ 3.8 │ 9. │ 5 │ 0 │ 0 │ 5.8 │ 10. │ 5 │ 0 │ 0 │ 5.8 │ └─────────────┴────────────┴──────────────┴──────────────┘

Supposons que nous voulions également renvoyer les colonnes qui contiennent les termes fee ou tax . Nous pouvons modifier l’expression régulière pour les inclure :

SELECT COLUMNS( '.*_amount|fee|tax' ) FROM nyc_taxi . trips ORDER BY rand () LIMIT 3 ;

┌─fare_amount─┬─mta_tax─┬─tip_amount─┬─tolls_amount─┬─ehail_fee─┬─total_amount─┐ 1. │ 5 │ 0.5 │ 1 │ 0 │ 0 │ 7.8 │ 2. │ 12.5 │ 0.5 │ 0 │ 0 │ 0 │ 13.8 │ 3. │ 4.5 │ 0.5 │ 1.66 │ 0 │ 0 │ 9.96 │ └─────────────┴─────────┴────────────┴──────────────┴───────────┴──────────────┘

​ Sélection de plusieurs motifs

Nous pouvons combiner plusieurs motifs de colonnes dans une même requête :

SELECT COLUMNS( '.*_amount' ), COLUMNS( '.*_date.*' ) FROM nyc_taxi . trips LIMIT 5 ;

┌─fare_amount─┬─tip_amount─┬─tolls_amount─┬─total_amount─┬─pickup_date─┬─────pickup_datetime─┬─dropoff_date─┬────dropoff_datetime─┐ 1. │ 9 │ 0 │ 0 │ 9.8 │ 2001-01-01 │ 2001-01-01 00:01:48 │ 2001-01-01 │ 2001-01-01 00:15:47 │ 2. │ 9 │ 0 │ 0 │ 9.8 │ 2001-01-01 │ 2001-01-01 00:01:48 │ 2001-01-01 │ 2001-01-01 00:15:47 │ 3. │ 3.5 │ 0 │ 0 │ 4.8 │ 2001-01-01 │ 2001-01-01 00:02:08 │ 2001-01-01 │ 2001-01-01 01:00:02 │ 4. │ 3.5 │ 0 │ 0 │ 4.8 │ 2001-01-01 │ 2001-01-01 00:02:08 │ 2001-01-01 │ 2001-01-01 01:00:02 │ 5. │ 3.5 │ 0 │ 0 │ 4.3 │ 2001-01-01 │ 2001-01-01 00:02:26 │ 2001-01-01 │ 2001-01-01 00:04:49 │ └─────────────┴────────────┴──────────────┴──────────────┴─────────────┴─────────────────────┴──────────────┴─────────────────────┘

​ Appliquer des fonctions à toutes les colonnes

Nous pouvons également utiliser le modificateur APPLY pour appliquer des fonctions à l’ensemble des colonnes. Par exemple, si nous voulions trouver la valeur maximale de chacune de ces colonnes, nous pourrions exécuter la requête suivante :

SELECT COLUMNS( '.*_amount|fee|tax' ) APPLY (max) FROM nyc_taxi . trips ;

┌─max(fare_amount)─┬─max(mta_tax)─┬─max(tip_amount)─┬─max(tolls_amount)─┬─max(ehail_fee)─┬─max(total_amount)─┐ 1. │ 998310 │ 500000.5 │ 3950588.8 │ 7999.92 │ 1.95 │ 3950611.5 │ └──────────────────┴──────────────┴─────────────────┴───────────────────┴────────────────┴───────────────────┘

Ou peut-être voulons-nous plutôt voir la moyenne :

SELECT COLUMNS( '.*_amount|fee|tax' ) APPLY (avg) FROM nyc_taxi . trips

┌─avg(fare_amount)─┬───────avg(mta_tax)─┬────avg(tip_amount)─┬──avg(tolls_amount)─┬──────avg(ehail_fee)─┬──avg(total_amount)─┐ 1. │ 11.8044154834777 │ 0.4555942672733423 │ 1.3469850969211845 │ 0.2256511991414463 │ 3.37600560437412e-9 │ 14.423323722271563 │ └──────────────────┴────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┴─────────────────────┴────────────────────┘

Ces valeurs comportent beaucoup de chiffres après la virgule, mais heureusement, nous pouvons corriger cela en chaînant des fonctions. Ici, nous allons appliquer la fonction avg , suivie de la fonction round :

SELECT COLUMNS( '.*_amount|fee|tax' ) APPLY (avg) APPLY (round) FROM nyc_taxi . trips ;

┌─round(avg(fare_amount))─┬─round(avg(mta_tax))─┬─round(avg(tip_amount))─┬─round(avg(tolls_amount))─┬─round(avg(ehail_fee))─┬─round(avg(total_amount))─┐ 1. │ 12 │ 0 │ 1 │ 0 │ 0 │ 14 │ └─────────────────────────┴─────────────────────┴────────────────────────┴──────────────────────────┴───────────────────────┴──────────────────────────┘

Mais cela arrondit les moyennes à des nombres entiers. Si nous voulons les arrondir, par exemple, à 2 décimales, nous pouvons aussi le faire. En plus d’accepter des fonctions, le modificateur APPLY accepte une expression lambda, ce qui nous permet de faire en sorte que la fonction d’arrondi arrondisse nos valeurs moyennes à 2 décimales :

SELECT COLUMNS( '.*_amount|fee|tax' ) APPLY (avg) APPLY (x -> round (x, 2 )) FROM nyc_taxi . trips ;

┌─round(avg(fare_amount), 2)─┬─round(avg(mta_tax), 2)─┬─round(avg(tip_amount), 2)─┬─round(avg(tolls_amount), 2)─┬─round(avg(ehail_fee), 2)─┬─round(avg(total_amount), 2)─┐ 1. │ 11.8 │ 0.46 │ 1.35 │ 0.23 │ 0 │ 14.42 │ └────────────────────────────┴────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────┴─────────────────────────────┘

​ Remplacer des colonnes

Jusqu’ici, tout va bien. Mais supposons que nous voulions modifier l’une des valeurs, tout en laissant les autres inchangées. Par exemple, nous pouvons vouloir doubler le montant total et diviser la taxe MTA par 1,1. Pour cela, utilisez le modificateur REPLACE , qui remplace une colonne tout en laissant les autres inchangées.

FROM nyc_taxi . trips SELECT COLUMNS( '.*_amount|fee|tax' ) REPLACE ( total_amount * 2 AS total_amount, mta_tax / 1 . 1 AS mta_tax ) APPLY (avg) APPLY (col -> round (col, 2 ));

┌─round(avg(fare_amount), 2)─┬─round(avg(di⋯, 1.1)), 2)─┬─round(avg(tip_amount), 2)─┬─round(avg(tolls_amount), 2)─┬─round(avg(ehail_fee), 2)─┬─round(avg(mu⋯nt, 2)), 2)─┐ 1. │ 11.8 │ 0.41 │ 1.35 │ 0.23 │ 0 │ 28.85 │ └────────────────────────────┴──────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────┴──────────────────────────┘

​ Exclusion de colonnes

tolls_amount , on écrirait la requête suivante : On peut également choisir d’exclure un champ à l’aide du modificateur EXCEPT . Par exemple, pour supprimer la colonne, on écrirait la requête suivante :

FROM nyc_taxi . trips SELECT COLUMNS( '.*_amount|fee|tax' ) EXCEPT (tolls_amount) REPLACE ( total_amount * 2 AS total_amount, mta_tax / 1 . 1 AS mta_tax ) APPLY (avg) APPLY (col -> round (col, 2 ));