APPLY, ce qui en fait une fonctionnalité particulièrement utile pour les tâches d’analyse et de transformation des données.
Nous allons voir comment utiliser cette fonctionnalité à l’aide du jeu de données des taxis de New York, que vous pouvez également retrouver dans le ClickHouse SQL playground.
Commençons par un cas courant : sélectionner uniquement les colonnes contenant
Sélectionner les colonnes correspondant à un motif
_amount dans le jeu de données des taxis de New York. Au lieu de saisir manuellement chaque nom de colonne, nous pouvons utiliser l’expression
COLUMNS avec une expression régulière :
FROM nyc_taxi.trips
SELECT COLUMNS('.*_amount')
LIMIT 10;
Essayez cette requête dans le SQL playgroundCette requête renvoie les 10 premières lignes, mais uniquement pour les colonnes dont le nom correspond au motif
.*_amount (n’importe quelle suite de caractères suivie de “_amount”).
Supposons que nous voulions également renvoyer les colonnes qui contiennent les termes
┌─fare_amount─┬─tip_amount─┬─tolls_amount─┬─total_amount─┐
1. │ 9 │ 0 │ 0 │ 9.8 │
2. │ 9 │ 0 │ 0 │ 9.8 │
3. │ 3.5 │ 0 │ 0 │ 4.8 │
4. │ 3.5 │ 0 │ 0 │ 4.8 │
5. │ 3.5 │ 0 │ 0 │ 4.3 │
6. │ 3.5 │ 0 │ 0 │ 4.3 │
7. │ 2.5 │ 0 │ 0 │ 3.8 │
8. │ 2.5 │ 0 │ 0 │ 3.8 │
9. │ 5 │ 0 │ 0 │ 5.8 │
10. │ 5 │ 0 │ 0 │ 5.8 │
└─────────────┴────────────┴──────────────┴──────────────┘
fee ou
tax.
Nous pouvons modifier l’expression régulière pour les inclure :
SELECT COLUMNS('.*_amount|fee|tax')
FROM nyc_taxi.trips
ORDER BY rand()
LIMIT 3;
Essayez cette query dans le Playground SQL
┌─fare_amount─┬─mta_tax─┬─tip_amount─┬─tolls_amount─┬─ehail_fee─┬─total_amount─┐
1. │ 5 │ 0.5 │ 1 │ 0 │ 0 │ 7.8 │
2. │ 12.5 │ 0.5 │ 0 │ 0 │ 0 │ 13.8 │
3. │ 4.5 │ 0.5 │ 1.66 │ 0 │ 0 │ 9.96 │
└─────────────┴─────────┴────────────┴──────────────┴───────────┴──────────────┘
Nous pouvons combiner plusieurs motifs de colonnes dans une même requête :
Sélection de plusieurs motifs
SELECT
COLUMNS('.*_amount'),
COLUMNS('.*_date.*')
FROM nyc_taxi.trips
LIMIT 5;
Essayez cette requête dans le SQL playground
┌─fare_amount─┬─tip_amount─┬─tolls_amount─┬─total_amount─┬─pickup_date─┬─────pickup_datetime─┬─dropoff_date─┬────dropoff_datetime─┐
1. │ 9 │ 0 │ 0 │ 9.8 │ 2001-01-01 │ 2001-01-01 00:01:48 │ 2001-01-01 │ 2001-01-01 00:15:47 │
2. │ 9 │ 0 │ 0 │ 9.8 │ 2001-01-01 │ 2001-01-01 00:01:48 │ 2001-01-01 │ 2001-01-01 00:15:47 │
3. │ 3.5 │ 0 │ 0 │ 4.8 │ 2001-01-01 │ 2001-01-01 00:02:08 │ 2001-01-01 │ 2001-01-01 01:00:02 │
4. │ 3.5 │ 0 │ 0 │ 4.8 │ 2001-01-01 │ 2001-01-01 00:02:08 │ 2001-01-01 │ 2001-01-01 01:00:02 │
5. │ 3.5 │ 0 │ 0 │ 4.3 │ 2001-01-01 │ 2001-01-01 00:02:26 │ 2001-01-01 │ 2001-01-01 00:04:49 │
└─────────────┴────────────┴──────────────┴──────────────┴─────────────┴─────────────────────┴──────────────┴─────────────────────┘
Nous pouvons également utiliser le modificateur
Appliquer des fonctions à toutes les colonnes
APPLY pour appliquer des fonctions à l’ensemble des colonnes.
Par exemple, si nous voulions trouver la valeur maximale de chacune de ces colonnes, nous pourrions exécuter la requête suivante :
SELECT COLUMNS('.*_amount|fee|tax') APPLY(max)
FROM nyc_taxi.trips;
Essayez cette requête dans le SQL playground
Ou peut-être voulons-nous plutôt voir la moyenne :
┌─max(fare_amount)─┬─max(mta_tax)─┬─max(tip_amount)─┬─max(tolls_amount)─┬─max(ehail_fee)─┬─max(total_amount)─┐
1. │ 998310 │ 500000.5 │ 3950588.8 │ 7999.92 │ 1.95 │ 3950611.5 │
└──────────────────┴──────────────┴─────────────────┴───────────────────┴────────────────┴───────────────────┘
SELECT COLUMNS('.*_amount|fee|tax') APPLY(avg)
FROM nyc_taxi.trips
Essayez cette requête dans le SQL playground
Ces valeurs comportent beaucoup de chiffres après la virgule, mais heureusement, nous pouvons corriger cela en chaînant des fonctions. Ici, nous allons appliquer la fonction
┌─avg(fare_amount)─┬───────avg(mta_tax)─┬────avg(tip_amount)─┬──avg(tolls_amount)─┬──────avg(ehail_fee)─┬──avg(total_amount)─┐
1. │ 11.8044154834777 │ 0.4555942672733423 │ 1.3469850969211845 │ 0.2256511991414463 │ 3.37600560437412e-9 │ 14.423323722271563 │
└──────────────────┴────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┴─────────────────────┴────────────────────┘
avg, suivie de la fonction
round :
SELECT COLUMNS('.*_amount|fee|tax') APPLY(avg) APPLY(round)
FROM nyc_taxi.trips;
Essayez cette requête dans le SQL playground
Mais cela arrondit les moyennes à des nombres entiers. Si nous voulons les arrondir, par exemple, à 2 décimales, nous pouvons aussi le faire. En plus d’accepter des fonctions, le modificateur
┌─round(avg(fare_amount))─┬─round(avg(mta_tax))─┬─round(avg(tip_amount))─┬─round(avg(tolls_amount))─┬─round(avg(ehail_fee))─┬─round(avg(total_amount))─┐
1. │ 12 │ 0 │ 1 │ 0 │ 0 │ 14 │
└─────────────────────────┴─────────────────────┴────────────────────────┴──────────────────────────┴───────────────────────┴──────────────────────────┘
APPLY accepte une expression lambda, ce qui nous permet de faire en sorte que la fonction d’arrondi arrondisse nos valeurs moyennes à 2 décimales :
SELECT COLUMNS('.*_amount|fee|tax') APPLY(avg) APPLY(x -> round(x, 2))
FROM nyc_taxi.trips;
Essayez cette requête dans le SQL playground
┌─round(avg(fare_amount), 2)─┬─round(avg(mta_tax), 2)─┬─round(avg(tip_amount), 2)─┬─round(avg(tolls_amount), 2)─┬─round(avg(ehail_fee), 2)─┬─round(avg(total_amount), 2)─┐
1. │ 11.8 │ 0.46 │ 1.35 │ 0.23 │ 0 │ 14.42 │
└────────────────────────────┴────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────┴─────────────────────────────┘
Jusqu’ici, tout va bien. Mais supposons que nous voulions modifier l’une des valeurs, tout en laissant les autres inchangées. Par exemple, nous pouvons vouloir doubler le montant total et diviser la taxe MTA par 1,1. Pour cela, utilisez le modificateur
Remplacer des colonnes
REPLACE, qui remplace une colonne tout en laissant les autres inchangées.
FROM nyc_taxi.trips
SELECT
COLUMNS('.*_amount|fee|tax')
REPLACE(
total_amount*2 AS total_amount,
mta_tax/1.1 AS mta_tax
)
APPLY(avg)
APPLY(col -> round(col, 2));
Testez cette requête dans le SQL playground
┌─round(avg(fare_amount), 2)─┬─round(avg(di⋯, 1.1)), 2)─┬─round(avg(tip_amount), 2)─┬─round(avg(tolls_amount), 2)─┬─round(avg(ehail_fee), 2)─┬─round(avg(mu⋯nt, 2)), 2)─┐
1. │ 11.8 │ 0.41 │ 1.35 │ 0.23 │ 0 │ 28.85 │
└────────────────────────────┴──────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────┴──────────────────────────┘
On peut également choisir d’exclure un champ à l’aide du modificateur
Exclusion de colonnes
EXCEPT. Par exemple, pour supprimer la colonne
tolls_amount, on écrirait la requête suivante :
FROM nyc_taxi.trips
SELECT
COLUMNS('.*_amount|fee|tax') EXCEPT(tolls_amount)
REPLACE(
total_amount*2 AS total_amount,
mta_tax/1.1 AS mta_tax
)
APPLY(avg)
APPLY(col -> round(col, 2));
Essayez cette requête dans le SQL playground
┌─round(avg(fare_amount), 2)─┬─round(avg(di⋯, 1.1)), 2)─┬─round(avg(tip_amount), 2)─┬─round(avg(ehail_fee), 2)─┬─round(avg(mu⋯nt, 2)), 2)─┐
1. │ 11.8 │ 0.41 │ 1.35 │ 0 │ 28.85 │
└────────────────────────────┴──────────────────────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────┴──────────────────────────┘