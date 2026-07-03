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Description

Le combinateur If peut être appliqué à la fonction avg pour calculer la moyenne arithmétique des valeurs des lignes pour lesquelles la condition est true, à l’aide de la fonction de combinateur d’agrégation avgIf.

Exemple d’utilisation

Dans cet exemple, nous allons créer une table qui stocke des données de ventes avec des indicateurs de succès, et nous utiliserons avgIf pour calculer le montant moyen des ventes pour les transactions réussies.
Query
La fonction avgIf calculera le montant moyen uniquement sur les lignes où is_successful = 1. Dans ce cas, elle fera la moyenne des montants suivants : 100.50, 200.75, 300.00 et 175.25.
Response

Voir aussi

Dernière modification le 3 juillet 2026