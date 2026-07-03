Le combinateur
Description
If peut être appliqué à la fonction
avg
pour calculer la moyenne arithmétique des valeurs des lignes pour lesquelles la condition est true,
à l’aide de la fonction de combinateur d’agrégation
avgIf.
Dans cet exemple, nous allons créer une table qui stocke des données de ventes avec des indicateurs de succès, et nous utiliserons
Exemple d’utilisation
avgIf pour calculer le montant moyen des ventes pour les transactions réussies.
La fonction
Query
CREATE TABLE sales(
transaction_id UInt32,
amount Decimal(10,2),
is_successful UInt8
) ENGINE = MergeTree
ORDER BY ();
INSERT INTO sales VALUES
(1, 100.50, 1),
(2, 200.75, 1),
(3, 150.25, 0),
(4, 300.00, 1),
(5, 250.50, 0),
(6, 175.25, 1);
SELECT
avgIf(amount, is_successful = 1) AS avg_successful_sale
FROM sales;
avgIf calculera le montant moyen uniquement sur les lignes où
is_successful = 1.
Dans ce cas, elle fera la moyenne des montants suivants : 100.50, 200.75, 300.00 et 175.25.
Response
┌─avg_successful_sale─┐
1. │ 193.88 │
└─────────────────────┘