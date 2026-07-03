Le combinateur
Description
Map peut être appliqué à la fonction
min
pour calculer, pour chaque clé, la valeur minimale dans une Map, à l’aide de la fonction de combinateur d’agrégation
minMap.
Dans cet exemple, nous allons créer une table qui stocke des codes d’état et leur nombre pour différents créneaux horaires, où chaque ligne contient une Map associant des codes d’état à leur nombre correspondant. Nous utiliserons
Exemple d’utilisation
minMap pour trouver le nombre minimal de chaque code d’état dans chaque créneau horaire.
La fonction
Query
CREATE TABLE metrics(
date Date,
timeslot DateTime,
status Map(String, UInt64)
) ENGINE = MergeTree
ORDER BY ();
INSERT INTO metrics VALUES
('2000-01-01', '2000-01-01 00:00:00', (['a', 'b', 'c'], [15, 25, 35])),
('2000-01-01', '2000-01-01 00:00:00', (['c', 'd', 'e'], [45, 55, 65])),
('2000-01-01', '2000-01-01 00:01:00', (['d', 'e', 'f'], [75, 85, 95])),
('2000-01-01', '2000-01-01 00:01:00', (['f', 'g', 'g'], [105, 115, 125]));
SELECT
timeslot,
minMap(status),
FROM metrics
GROUP BY timeslot;
minMap déterminera le nombre minimal pour chaque code d’état dans chaque créneau temporel. Par exemple :
- Dans le créneau temporel ‘2000-01-01 00:00:00’ :
- Code d’état ‘a’ : 15
- Code d’état ‘b’ : 25
- Code d’état ‘c’ : min(35, 45) = 35
- Code d’état ‘d’ : 55
- Code d’état ‘e’ : 65
- Dans le créneau temporel ‘2000-01-01 00:01:00’ :
- Code d’état ‘d’ : 75
- Code d’état ‘e’ : 85
- Code d’état ‘f’ : min(95, 105) = 95
- Code d’état ‘g’ : min(115, 125) = 115
Response
┌────────────timeslot─┬─minMap(status)───────────────────────┐
1. │ 2000-01-01 00:01:00 │ {'d':75,'e':85,'f':95,'g':115} │
2. │ 2000-01-01 00:00:00 │ {'a':15,'b':25,'c':35,'d':55,'e':65} │
└─────────────────────┴──────────────────────────────────────┘