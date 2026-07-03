Le combinateur
Description
Map peut être appliqué à la fonction
max
pour calculer, pour chaque clé, la valeur maximale d’une Map à l’aide de la
fonction de combinateur d’agrégation
maxMap.
Dans cet exemple, nous allons créer une table qui stocke des codes d’état et leur nombre d’occurrences pour différents créneaux horaires, chaque ligne contenant un Map qui associe les codes d’état à leur nombre d’occurrences correspondant. Nous utiliserons
Exemple d’utilisation
maxMap pour trouver le nombre d’occurrences maximal de chaque code d’état dans chaque créneau horaire.
La fonction
Query
CREATE TABLE metrics(
date Date,
timeslot DateTime,
status Map(String, UInt64)
) ENGINE = MergeTree
ORDER BY ();
INSERT INTO metrics VALUES
('2000-01-01', '2000-01-01 00:00:00', (['a', 'b', 'c'], [15, 25, 35])),
('2000-01-01', '2000-01-01 00:00:00', (['c', 'd', 'e'], [45, 55, 65])),
('2000-01-01', '2000-01-01 00:01:00', (['d', 'e', 'f'], [75, 85, 95])),
('2000-01-01', '2000-01-01 00:01:00', (['f', 'g', 'g'], [105, 115, 125]));
SELECT
timeslot,
maxMap(status),
FROM metrics
GROUP BY timeslot;
maxMap renverra le nombre maximal pour chaque code d’état dans chaque créneau horaire. Par exemple :
- Dans le créneau horaire ‘2000-01-01 00:00:00’ :
- Code d’état ‘a’ : 15
- Code d’état ‘b’ : 25
- Code d’état ‘c’ : max(35, 45) = 45
- Code d’état ‘d’ : 55
- Code d’état ‘e’ : 65
- Dans le créneau horaire ‘2000-01-01 00:01:00’ :
- Code d’état ‘d’ : 75
- Code d’état ‘e’ : 85
- Code d’état ‘f’ : max(95, 105) = 105
- Code d’état ‘g’ : max(115, 125) = 125
Response
┌────────────timeslot─┬─maxMap(status)───────────────────────┐
1. │ 2000-01-01 00:01:00 │ {'d':75,'e':85,'f':105,'g':125} │
2. │ 2000-01-01 00:00:00 │ {'a':15,'b':25,'c':45,'d':55,'e':65} │
└─────────────────────┴──────────────────────────────────────┘