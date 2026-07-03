N ). Le combinateur Resample peut être appliqué à la fonction d’agrégation count pour compter les valeurs d’une colonne de clé dans un nombre fixe d’intervalles ().

​ Exemple simple

Examinons un exemple. Nous allons créer une table contenant les champs name , age et wage des employés, puis y insérer des données :

CREATE TABLE employee_data ( name String, age UInt8, wage Float32 ) ENGINE = MergeTree() ORDER BY tuple() INSERT INTO employee_data ( name , age, wage) VALUES ( 'John' , 16 , 10 . 0 ), ( 'Alice' , 30 , 15 . 0 ), ( 'Mary' , 35 , 8 . 0 ), ( 'Evelyn' , 48 , 11 . 5 ), ( 'David' , 62 , 9 . 9 ), ( 'Brian' , 60 , 16 . 0 );

Calculons le salaire moyen des personnes dont l’âge se situe dans les intervalles [30,60) et [60,75) ( [ est exclusif et ) inclusif). Comme nous utilisons une représentation entière pour l’âge, nous obtenons des âges dans les intervalles [30, 59] et [60,74] . Pour ce faire, nous appliquons le combinateur Resample à la fonction d’agrégation avg .

WITH avg_wage AS ( SELECT avgResample( 30 , 75 , 30 )(wage, age) AS original_avg_wage FROM employee_data ) SELECT arrayMap(x -> round (x, 3 ), original_avg_wage) AS avg_wage_rounded FROM avg_wage;

┌─avg_wage_rounded─┐ │ [11.5,12.95] │ └──────────────────┘