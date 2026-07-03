Le combinateur
Description
Resample
peut être appliqué à la fonction d’agrégation
count
pour compter les valeurs d’une colonne de clé dans un nombre fixe
d’intervalles (
N).
Exemple d’utilisation
Examinons un exemple. Nous allons créer une table contenant les champs
Exemple simple
name,
age et
wage des employés, puis y insérer des données :
Calculons le salaire moyen des personnes dont l’âge se situe dans les intervalles
CREATE TABLE employee_data
(
name String,
age UInt8,
wage Float32
)
ENGINE = MergeTree()
ORDER BY tuple()
INSERT INTO employee_data (name, age, wage) VALUES
('John', 16, 10.0),
('Alice', 30, 15.0),
('Mary', 35, 8.0),
('Evelyn', 48, 11.5),
('David', 62, 9.9),
('Brian', 60, 16.0);
[30,60)
et
[60,75) (
[ est exclusif et
) inclusif). Comme nous utilisons une
représentation entière pour l’âge, nous obtenons des âges dans les intervalles
[30, 59] et
[60,74].
Pour ce faire, nous appliquons le combinateur
Resample à la fonction d’agrégation
avg.
WITH avg_wage AS
(
SELECT avgResample(30, 75, 30)(wage, age) AS original_avg_wage
FROM employee_data
)
SELECT
arrayMap(x -> round(x, 3), original_avg_wage) AS avg_wage_rounded
FROM avg_wage;
┌─avg_wage_rounded─┐
│ [11.5,12.95] │
└──────────────────┘