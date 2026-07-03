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Description

Le combinateur Resample peut être appliqué à la fonction d’agrégation count pour compter les valeurs d’une colonne de clé dans un nombre fixe d’intervalles (N).

Exemple d’utilisation

Exemple simple

Examinons un exemple. Nous allons créer une table contenant les champs name, age et wage des employés, puis y insérer des données :
Calculons le salaire moyen des personnes dont l’âge se situe dans les intervalles [30,60) et [60,75) ([ est exclusif et ) inclusif). Comme nous utilisons une représentation entière pour l’âge, nous obtenons des âges dans les intervalles [30, 59] et [60,74]. Pour ce faire, nous appliquons le combinateur Resample à la fonction d’agrégation avg.

Voir aussi

Dernière modification le 3 juillet 2026