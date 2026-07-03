Le combinateur
Description
If peut être appliqué à la fonction
quantilesTiming
pour calculer les quantiles des valeurs de durée pour les lignes où la condition est vraie,
à l’aide de la fonction de combinateur d’agrégation
quantilesTimingIf.
Dans cet exemple, nous allons créer une table qui stocke les temps de réponse de l’API pour différents endpoints, et nous utiliserons
Exemple d’utilisation
quantilesTimingIf pour calculer les quantiles des temps de réponse pour les requêtes réussies.
La fonction
Query
CREATE TABLE api_responses(
endpoint String,
response_time_ms UInt32,
is_successful UInt8
) ENGINE = MergeTree
ORDER BY ();
INSERT INTO api_responses VALUES
('orders', 82, 1),
('orders', 94, 1),
('orders', 98, 1),
('orders', 87, 1),
('orders', 103, 1),
('orders', 92, 1),
('orders', 89, 1),
('orders', 105, 1),
('products', 45, 1),
('products', 52, 1),
('products', 48, 1),
('products', 51, 1),
('products', 49, 1),
('products', 53, 1),
('products', 47, 1),
('products', 50, 1),
('users', 120, 0),
('users', 125, 0),
('users', 118, 0),
('users', 122, 0),
('users', 121, 0),
('users', 119, 0),
('users', 123, 0),
('users', 124, 0);
SELECT
endpoint,
quantilesTimingIf(0, 0.25, 0.5, 0.75, 0.95, 0.99, 1.0)(response_time_ms, is_successful = 1) as response_time_quantiles
FROM api_responses
GROUP BY endpoint;
quantilesTimingIf calcule les quantiles uniquement pour les requêtes réussies (
is_successful = 1).
Le tableau renvoyé contient les quantiles suivants, dans l’ordre :
- 0 (minimum)
- 0.25 (premier quartile)
- 0.5 (médiane)
- 0.75 (troisième quartile)
- 0.95 (95e centile)
- 0.99 (99e centile)
- 1.0 (maximum)
Response
┌─endpoint─┬─response_time_quantiles─────────────────────────────────────────────┐
1. │ orders │ [82, 87, 92, 98, 103, 104, 105] │
2. │ products │ [45, 47, 49, 51, 52, 52, 53] │
3. │ users │ [nan, nan, nan, nan, nan, nan, nan] │
└──────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘