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Description

Le combinateur If peut être appliqué à la fonction quantilesTiming pour calculer les quantiles des valeurs de durée pour les lignes où la condition est vraie, à l’aide de la fonction de combinateur d’agrégation quantilesTimingIf.

Exemple d’utilisation

Dans cet exemple, nous allons créer une table qui stocke les temps de réponse de l’API pour différents endpoints, et nous utiliserons quantilesTimingIf pour calculer les quantiles des temps de réponse pour les requêtes réussies.
Query
La fonction quantilesTimingIf calcule les quantiles uniquement pour les requêtes réussies (is&#95;successful = 1). Le tableau renvoyé contient les quantiles suivants, dans l’ordre :
  • 0 (minimum)
  • 0.25 (premier quartile)
  • 0.5 (médiane)
  • 0.75 (troisième quartile)
  • 0.95 (95e centile)
  • 0.99 (99e centile)
  • 1.0 (maximum)
Response

Voir aussi

Dernière modification le 3 juillet 2026