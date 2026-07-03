CREATE TABLE api_responses (

endpoint String,

response_time_ms UInt32,

is_successful UInt8

) ENGINE = MergeTree

ORDER BY ();

INSERT INTO api_responses VALUES

( 'orders' , 82 , 1 ),

( 'orders' , 94 , 1 ),

( 'orders' , 98 , 1 ),

( 'orders' , 87 , 1 ),

( 'orders' , 103 , 1 ),

( 'orders' , 92 , 1 ),

( 'orders' , 89 , 1 ),

( 'orders' , 105 , 1 ),

( 'products' , 45 , 1 ),

( 'products' , 52 , 1 ),

( 'products' , 48 , 1 ),

( 'products' , 51 , 1 ),

( 'products' , 49 , 1 ),

( 'products' , 53 , 1 ),

( 'products' , 47 , 1 ),

( 'products' , 50 , 1 ),

( 'users' , 120 , 0 ),

( 'users' , 125 , 0 ),

( 'users' , 118 , 0 ),

( 'users' , 122 , 0 ),

( 'users' , 121 , 0 ),

( 'users' , 119 , 0 ),

( 'users' , 123 , 0 ),

( 'users' , 124 , 0 );

SELECT

endpoint ,

quantilesTimingIf( 0 , 0 . 25 , 0 . 5 , 0 . 75 , 0 . 95 , 0 . 99 , 1 . 0 )(response_time_ms, is_successful = 1 ) as response_time_quantiles

FROM api_responses