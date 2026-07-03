Le combinateur
Description
ForEach
peut être appliqué à la fonction d’agrégation
sum pour la transformer d’une fonction d’agrégation
qui opère sur les valeurs des lignes en une fonction d’agrégation qui opère sur des
colonnes de type Array, en appliquant l’agrégation à chaque élément du tableau à travers l’ensemble des lignes.
Pour cet exemple, nous utiliserons le jeu de données
Exemple d’utilisation
hits disponible dans notre playground SQL.
La table
hits contient une colonne appelée
isMobile de type UInt8, qui peut valoir
0 pour ordinateur de bureau ou
1 pour mobile :
Nous utiliserons le combinateur d’agrégation
sumForEach pour analyser comment le
trafic entre ordinateur de bureau et mobile varie selon l’heure de la journée. Cliquez sur le bouton play
ci-dessous pour exécuter la query de manière interactive :