Le combinateur ForEach peut être appliqué à la fonction d’agrégation sum pour la transformer d’une fonction d’agrégation qui opère sur les valeurs des lignes en une fonction d’agrégation qui opère sur des colonnes de type Array, en appliquant l’agrégation à chaque élément du tableau à travers l’ensemble des lignes.

hits disponible dans notre Pour cet exemple, nous utiliserons le jeu de donnéesdisponible dans notre playground SQL

La table hits contient une colonne appelée isMobile de type UInt8, qui peut valoir 0 pour ordinateur de bureau ou 1 pour mobile :

Nous utiliserons le combinateur d’agrégation sumForEach pour analyser comment le trafic entre ordinateur de bureau et mobile varie selon l’heure de la journée. Cliquez sur le bouton play ci-dessous pour exécuter la query de manière interactive :