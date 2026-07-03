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Premiers pas
Le paquet s’installe en ajoutant
Installer le paquet backend du logger ClickStack
hyperdx à votre liste de dépendances dans
mix.exs:
def deps do
[
{:hyperdx, "~> 0.1.6"}
]
end
Ajoutez ce qui suit à votre fichier
Configurer le logger
config.exs :
# config/releases.exs
config :logger,
level: :info,
backends: [:console, {Hyperdx.Backend, :hyperdx}]
Vous devrez ensuite configurer les variables d’environnement suivantes dans votre shell afin d’envoyer la télémétrie à ClickStack via l’OpenTelemetry Collector :
Configurer les variables d’environnement
La variable d’environnement
- Managed ClickStack
- ClickStack Open Source
OTEL_SERVICE_NAME='<NAME_OF_YOUR_APP_OR_SERVICE>'
OTEL_SERVICE_NAME sert à identifier votre service
dans l’application HyperDX ; vous pouvez lui donner le nom de votre choix.