SDK Elixir pour ClickStack - la stack d’observabilité ClickHouse

✅ Logs ✖️ Métriques ✖️ Traces

🚧 L’instrumentation OpenTelemetry pour les métriques et le tracing sera bientôt disponible !

​ Premiers pas

​ Installer le paquet backend du logger ClickStack

Le paquet s’installe en ajoutant hyperdx à votre liste de dépendances dans mix.exs :

def deps do [ { :hyperdx , "~> 0.1.6" } ] end

​ Configurer le logger

Ajoutez ce qui suit à votre fichier config.exs :

# config/releases.exs config :logger , level: :info , backends: [ :console , { Hyperdx . Backend , :hyperdx }]

​ Configurer les variables d’environnement

Vous devrez ensuite configurer les variables d’environnement suivantes dans votre shell afin d’envoyer la télémétrie à ClickStack via l’OpenTelemetry Collector :

Managed ClickStack

ClickStack Open Source OTEL_SERVICE_NAME = '<NAME_OF_YOUR_APP_OR_SERVICE>' export HYPERDX_API_KEY = '<YOUR_INGESTION_API_KEY>' \ OTEL_SERVICE_NAME = '<NAME_OF_YOUR_APP_OR_SERVICE>'