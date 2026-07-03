Skip to main content
✅ Logs✖️ Métriques✖️ Traces
🚧 L’instrumentation OpenTelemetry pour les métriques et le tracing sera bientôt disponible !

Premiers pas

Installer le paquet backend du logger ClickStack

Le paquet s’installe en ajoutant hyperdx à votre liste de dépendances dans mix.exs:

Configurer le logger

Ajoutez ce qui suit à votre fichier config.exs :

Configurer les variables d’environnement

Vous devrez ensuite configurer les variables d’environnement suivantes dans votre shell afin d’envoyer la télémétrie à ClickStack via l’OpenTelemetry Collector :
La variable d’environnement OTEL_SERVICE_NAME sert à identifier votre service dans l’application HyperDX ; vous pouvez lui donner le nom de votre choix.
Dernière modification le 3 juillet 2026