- Logs
- Metrics
- Traces
Prise en main
Utilisez la commande suivante pour installer le paquet OpenTelemetry de ClickStack.
Installez le paquet d’instrumentation OpenTelemetry de ClickStack
Installez les bibliothèques d’instrumentation automatique OpenTelemetry pour les paquets utilisés par votre application Python. Nous vous recommandons d’utiliser l’outil
pip install hyperdx-opentelemetry
opentelemetry-bootstrap, fourni avec le SDK OpenTelemetry pour Python, pour analyser les paquets de votre application et générer la liste des bibliothèques disponibles.
opentelemetry-bootstrap -a install
Ensuite, vous devrez configurer les variables d’environnement suivantes dans votre shell afin d’acheminer la télémétrie vers ClickStack via le collector OpenTelemetry :
Configurer les variables d’environnement
La variable d’environnement
- Managed ClickStack
- ClickStack Open Source
OTEL_SERVICE_NAME='<NAME_OF_YOUR_APP_OR_SERVICE>' \
OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT=http://localhost:4318
OTEL_SERVICE_NAME sert à identifier votre service dans l’application HyperDX ; vous pouvez lui donner le nom de votre choix.
Vous pouvez maintenant lancer l’application avec l’agent Python OpenTelemetry (
Lancer l’application avec l’agent Python OpenTelemetry
opentelemetry-instrument).
opentelemetry-instrument python app.py
Dans ce cas, l’agent OpenTelemetry Python nécessite quelques modifications supplémentaires pour fonctionner. Pour configurer OpenTelemetry pour des serveurs d’applications utilisant le mode de serveur web pre-fork, veillez à appeler la méthode
Si vous utilisez
Si vous utilisez
Gunicorn,
uWSGI ou
uvicorn
configure_opentelemetry dans le hook post-fork.
- Gunicorn
- uWSGI
- uvicorn
from hyperdx.opentelemetry import configure_opentelemetry
def post_fork(server, worker):
configure_opentelemetry()
Configuration avancée
En activant les fonctionnalités de capture réseau, les développeurs peuvent déboguer efficacement les en-têtes des requêtes HTTP et le contenu du corps. Pour cela, il suffit de définir le flag
Capture réseau
HYPERDX_ENABLE_ADVANCED_NETWORK_CAPTURE sur 1.
export HYPERDX_ENABLE_ADVANCED_NETWORK_CAPTURE=1
Dépannage
Par défaut, le handler de logging OpenTelemetry utilise le niveau
Les logs n’apparaissent pas à cause du niveau de log
logging.NOTSET, qui
correspond au niveau WARNING. Vous pouvez spécifier le niveau de logging lors de la création d’un
logger :
import logging
logger = logging.getLogger(__name__)
logger.setLevel(logging.DEBUG)
Le SDK Python OpenTelemetry affiche généralement les erreurs dans la console lorsqu’elles se produisent. Cependant, si vous ne rencontrez aucune erreur mais constatez que vos données n’apparaissent pas dans HyperDX comme prévu, vous pouvez activer le mode de débogage. Lorsque le mode de débogage est activé, toutes les données de télémétrie sont affichées dans la console, ce qui vous permet de vérifier si votre application est correctement instrumentée avec les données attendues.
Exportation vers la console
Pour en savoir plus sur l’instrumentation Python d’OpenTelemetry, consultez : https://opentelemetry.io/docs/instrumentation/python/manual/
export DEBUG=true