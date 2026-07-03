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Ce guide couvre les éléments suivants :
  • Logs
Actuellement, seule la journalisation OpenTelemetry est prise en charge. Pour le support du tracing, consultez le guide suivant.

Journalisation

La journalisation est assurée en exportant un logger personnalisé pour le module std/log. Exemple d’utilisation :

Exécuter l’application

Dernière modification le 3 juillet 2026