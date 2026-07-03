- Logs
Actuellement, seule la journalisation OpenTelemetry est prise en charge. Pour le support du tracing, consultez le guide suivant.
La journalisation est assurée en exportant un logger personnalisé pour le module
Journalisation
std/log.
Exemple d’utilisation :
import * as log from 'https://deno.land/std@0.203.0/log/mod.ts';
import { OpenTelemetryHandler } from 'npm:@hyperdx/deno';
log.setup({
handlers: {
otel: new OpenTelemetryHandler('DEBUG'),
},
loggers: {
'my-otel-logger': {
level: 'DEBUG',
handlers: ['otel'],
},
},
});
log.getLogger('my-otel-logger').info('Hello from Deno!');
Exécuter l’application
- Managed ClickStack
- ClickStack Open Source
OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT=http://your-otel-collector:4318 \
OTEL_SERVICE_NAME="<NAME_OF_YOUR_APP_OR_SERVICE>" \
deno run --allow-net --allow-env --allow-read --allow-sys --allow-run app.ts