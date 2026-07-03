|✅ Logs
|✅ Métriques
|✅ Traces
Le projet OpenTelemetry fournit des couches Lambda distinctes pour :
Installer les couches Lambda OpenTelemetry
- Instrumenter automatiquement le code de votre fonction Lambda avec l’auto-instrumentation OpenTelemetry.
- Transférer les logs, métriques et traces collectés vers ClickStack.
Les couches Lambda d’auto-instrumentation spécifiques au langage instrumentent automatiquement le code de votre fonction Lambda avec le paquet d’auto-instrumentation OpenTelemetry adapté au langage concerné. Chaque langage et chaque région disposent de leur propre ARN de couche. Si votre fonction Lambda est déjà instrumentée avec un SDK OpenTelemetry, vous pouvez ignorer cette étape. Pour commencer :
Ajout de la couche d’auto-instrumentation spécifique au langage
- Dans la section Layers, cliquez sur “Add a layer”
- Sélectionnez “Specify an ARN” et choisissez l’ARN approprié selon le langage, en veillant à remplacer
<region>par votre région (par ex.
us-east-2) :
Les dernières versions des couches sont disponibles dans le dépôt GitHub OpenTelemetry Lambda Layers.
- JavaScript
- Python
- Java
- Ruby
arn:aws:lambda:<region>:184161586896:layer:opentelemetry-nodejs-0_7_0:1
- Configurez les variables d’environnement suivantes dans votre fonction Lambda sous “Configuration” > “Environment variables”.
- JavaScript
- Python
- Java
- Ruby
OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT=http://localhost:4318
AWS_LAMBDA_EXEC_WRAPPER=/opt/otel-handler
OTEL_PROPAGATORS=tracecontext
OTEL_TRACES_SAMPLER=always_on
La couche Lambda du collector vous permet d’acheminer les logs, les métriques et les traces de votre fonction Lambda vers ClickStack sans allonger les temps de réponse à cause de la latence de l’exporter. Pour installer la couche du collector :
Installation de la couche Lambda du collector OpenTelemetry
- Dans la section Layers, cliquez sur “Add a layer”
- Sélectionnez “specify an ARN” et choisissez l’ARN approprié selon l’architecture, en veillant à remplacer
<region>par votre région (par ex.
us-east-2) :
- x86_64
- arm64
arn:aws:lambda:<region>:184161586896:layer:opentelemetry-collector-amd64-0_8_0:1
- Ajoutez le fichier
collector.yamlsuivant à votre projet pour configurer le collector afin d’envoyer les données à ClickStack :
- Managed ClickStack
- ClickStack Open Source
# collector.yaml
receivers:
otlp:
protocols:
grpc:
endpoint: 'localhost:4317'
http:
endpoint: 'localhost:4318'
processors:
batch:
decouple:
exporters:
otlphttp:
endpoint: "<YOU_OTEL_COLLECTOR_HTTP_ENDPOINT>"
compression: gzip
service:
pipelines:
traces:
receivers: [otlp]
processors: [batch, decouple]
exporters: [otlphttp]
metrics:
receivers: [otlp]
processors: [batch, decouple]
exporters: [otlphttp]
logs:
receivers: [otlp]
processors: [batch, decouple]
exporters: [otlphttp]
- Ajoutez la variable d’environnement suivante :
OPENTELEMETRY_COLLECTOR_CONFIG_FILE=/var/task/collector.yaml
Après avoir déployé les couches, vous devriez maintenant voir dans HyperDX les traces automatiquement collectées depuis votre fonction Lambda. Les processeurs
Vérification de l’installation
decouple et
batching
peuvent introduire un délai dans la collecte de la télémétrie ; l’affichage des traces peut donc être
retardé. Pour émettre des logs ou des métriques personnalisés, vous devrez instrumenter votre code à l’aide des
OpenTelemetry SDKs spécifiques à votre langage.
Dépannage
Si vous ne voyez pas les traces que vous avez définies manuellement ni d’autres données de télémétrie, il se peut que vous utilisiez une version incompatible du paquet de l’API OpenTelemetry. Assurez-vous que la version de votre paquet de l’API OpenTelemetry est identique ou inférieure à celle incluse dans AWS Lambda.
L’instrumentation personnalisée n’envoie pas de données
Définissez la variable d’environnement
Activer les logs de débogage du SDK
OTEL_LOG_LEVEL sur
DEBUG pour activer les logs de débogage du SDK OpenTelemetry. Cela permet de vérifier que la couche d’auto-instrumentation instrumente correctement votre application.
Pour résoudre les problèmes du collector, vous pouvez activer les logs de débogage en modifiant votre fichier de configuration du collector afin d’ajouter l’exporter
Activer les logs de débogage du collector
logging et de définir le niveau de log de la télémétrie
sur
debug pour activer une journalisation plus détaillée depuis la couche Lambda du collector.
- Managed ClickStack
- ClickStack Open Source
# collector.yaml
receivers:
otlp:
protocols:
grpc:
endpoint: 'localhost:4317'
http:
endpoint: 'localhost:4318'
exporters:
logging:
verbosity: detailed
otlphttp:
endpoint: "<YOU_OTEL_COLLECTOR_HTTP_ENDPOINT>"
compression: gzip
service:
telemetry:
logs:
level: "debug"
pipelines:
traces:
receivers: [otlp]
processors: [batch, decouple]
exporters: [otlphttp, logging]
metrics:
receivers: [otlp]
processors: [batch, decouple]
exporters: [otlphttp, logging]
logs:
receivers: [otlp]
processors: [batch, decouple]
exporters: [otlphttp, logging]