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ClickStack peut ingérer des traces OpenTelemetry natives à partir de vos fonctions serverless Next.js avec Next 13.2 et versions ultérieures. Ce guide intègre :
  • Logs de la console
  • Traces
Si vous recherchez la session replay ou la supervision côté navigateur, installez plutôt l’intégration Browser.

Installation

Activer le hook d’instrumentation (obligatoire pour la v15 et les versions antérieures)

Pour commencer, vous devez activer le hook d’instrumentation de Next.js en définissant experimental.instrumentationHook = true; dans votre fichier next.config.js. Exemple :

Installer le SDK OpenTelemetry de ClickHouse

Créer les fichiers d’instrumentation

Créez un fichier nommé instrumentation.ts (ou .js) à la racine de votre projet Next.js avec le contenu suivant :
Cela permettra à Next.js d’importer l’instrumentation OpenTelemetry pour chaque invocation d’une fonction serverless.

Configurer les variables d’environnement

Si vous envoyez des traces directement à ClickStack via OpenTelemetry, vous devrez démarrer votre serveur Next.js avec les variables d’environnement suivantes afin d’envoyer les spans vers l’OTel collector :
copy
Si vous effectuez le déploiement sur Vercel, assurez-vous que toutes les variables d’environnement ci-dessus sont bien configurées pour votre déploiement.
Dernière modification le 3 juillet 2026