const nextConfig = {

experimental: {

instrumentationHook: true ,

},

// Ignore otel pkgs warnings

// https://github.com/open-telemetry/opentelemetry-js/issues/4173#issuecomment-1822938936

webpack : (

config ,

{ buildId , dev , isServer , defaultLoaders , nextRuntime , webpack },

) => {

if ( isServer ) {

config . ignoreWarnings = [{ module: /opentelemetry/ }];

}

return config ;

},

};