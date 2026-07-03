- Logs de la console
- Traces
Si vous recherchez la session replay ou la supervision côté navigateur, installez plutôt l’intégration Browser.
Installation
Pour commencer, vous devez activer le hook d’instrumentation de Next.js en définissant
Activer le hook d’instrumentation (obligatoire pour la v15 et les versions antérieures)
experimental.instrumentationHook = true; dans votre fichier
next.config.js.
Exemple :
const nextConfig = {
experimental: {
instrumentationHook: true,
},
// Ignore otel pkgs warnings
// https://github.com/open-telemetry/opentelemetry-js/issues/4173#issuecomment-1822938936
webpack: (
config,
{ buildId, dev, isServer, defaultLoaders, nextRuntime, webpack },
) => {
if (isServer) {
config.ignoreWarnings = [{ module: /opentelemetry/ }];
}
return config;
},
};
module.exports = nextConfig;
Installer le SDK OpenTelemetry de ClickHouse
- NPM
- Yarn
npm install @hyperdx/node-opentelemetry
Créez un fichier nommé
Créer les fichiers d’instrumentation
instrumentation.ts (ou
.js) à la racine de votre projet Next.js avec le contenu suivant :
Cela permettra à Next.js d’importer l’instrumentation OpenTelemetry pour chaque invocation d’une fonction serverless.
export async function register() {
if (process.env.NEXT_RUNTIME === 'nodejs') {
const { init } = await import('@hyperdx/node-opentelemetry');
init({
apiKey: '<YOUR_INGESTION_API_KEY>', // optionally configure via `HYPERDX_API_KEY` env var
service: '<MY_SERVICE_NAME>', // optionally configure via `OTEL_SERVICE_NAME` env var
additionalInstrumentations: [], // optional, default: []
});
}
}
Si vous envoyez des traces directement à ClickStack via OpenTelemetry, vous devrez démarrer votre serveur Next.js avec les variables d’environnement suivantes afin d’envoyer les spans vers l’OTel collector :
Configurer les variables d’environnement
Si vous effectuez le déploiement sur Vercel, assurez-vous que toutes les variables d’environnement ci-dessus sont bien configurées pour votre déploiement.
- Managed ClickStack
- ClickStack Open Source
copy
OTEL_SERVICE_NAME=<MY_SERVICE_NAME> \
OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT=http://your-otel-collector:4318
npm run dev