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Ce guide prend en charge :
✖️ Logs✖️ ️️Métriques✅ Traces
Pour envoyer des logs à ClickStack, utilisez le collecteur OpenTelemetry.

Prise en main

Installer les paquets OpenTelemetry

Installez le paquet OpenTelemetry à l’aide de la commande suivante.

Configurer OpenTelemetry + le formateur du logger

Ensuite, vous devrez initialiser l’instrumentation de tracing OpenTelemetry et configurer le formateur des messages du logger Rails afin que les logs puissent être automatiquement rattachés aux traces. Sans ce formateur personnalisé, les logs ne seront pas automatiquement corrélés dans ClickStack. Dans le dossier config/initializers, créez un fichier nommé hyperdx.rb et ajoutez-y ce qui suit :

Configurer les variables d’environnement

Ensuite, vous devez configurer les variables d’environnement suivantes dans votre shell pour acheminer la télémétrie vers ClickStack via le collecteur OpenTelemetry :
La variable d’environnement OTEL_SERVICE_NAME sert à identifier votre service dans l’application HyperDX ; vous pouvez lui donner le nom de votre choix. La variable d’environnement OTEL_EXPORTER_OTLP_HEADERS contient la clé d’API disponible dans l’application HyperDX, sous Team Settings → API Keys.
Dernière modification le 3 juillet 2026