# config/initializers/hyperdx.rb

require 'opentelemetry-exporter-otlp'

require 'opentelemetry/instrumentation/all'

require 'opentelemetry/sdk'

OpenTelemetry :: SDK . configure do | c |

c. use_all () # enables all trace instrumentation!

end

Rails . application . configure do

Rails . logger = Logger . new ( STDOUT )

# Rails.logger.log_level = Logger::INFO # default is DEBUG, but you might want INFO or above in production

Rails . logger . formatter = proc do | severity , time , progname , msg |

span_id = OpenTelemetry :: Trace . current_span . context . hex_span_id

trace_id = OpenTelemetry :: Trace . current_span . context . hex_trace_id

if defined? OpenTelemetry :: Trace . current_span . name

operation = OpenTelemetry :: Trace . current_span . name

else

operation = 'undefined'

end

{ "time" => time, "level" => severity, "message" => msg, "trace_id" => trace_id, "span_id" => span_id,

"operation" => operation }. to_json + "

"

end

Rails . logger . info "Logger initialized !! 🐱"