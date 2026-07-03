|✖️ Logs
|✖️ ️️Métriques
|✅ Traces
Prise en main
Installez le paquet OpenTelemetry à l’aide de la commande suivante.
Installer les paquets OpenTelemetry
bundle add opentelemetry-sdk opentelemetry-instrumentation-all opentelemetry-exporter-otlp
Ensuite, vous devrez initialiser l’instrumentation de tracing OpenTelemetry et configurer le formateur des messages du logger Rails afin que les logs puissent être automatiquement rattachés aux traces. Sans ce formateur personnalisé, les logs ne seront pas automatiquement corrélés dans ClickStack. Dans le dossier
Configurer OpenTelemetry + le formateur du logger
config/initializers, créez un fichier nommé
hyperdx.rb et ajoutez-y
ce qui suit :
# config/initializers/hyperdx.rb
require 'opentelemetry-exporter-otlp'
require 'opentelemetry/instrumentation/all'
require 'opentelemetry/sdk'
OpenTelemetry::SDK.configure do |c|
c.use_all() # enables all trace instrumentation!
end
Rails.application.configure do
Rails.logger = Logger.new(STDOUT)
# Rails.logger.log_level = Logger::INFO # default is DEBUG, but you might want INFO or above in production
Rails.logger.formatter = proc do |severity, time, progname, msg|
span_id = OpenTelemetry::Trace.current_span.context.hex_span_id
trace_id = OpenTelemetry::Trace.current_span.context.hex_trace_id
if defined? OpenTelemetry::Trace.current_span.name
operation = OpenTelemetry::Trace.current_span.name
else
operation = 'undefined'
end
{ "time" => time, "level" => severity, "message" => msg, "trace_id" => trace_id, "span_id" => span_id,
"operation" => operation }.to_json + "\n"
end
Rails.logger.info "Logger initialized !! 🐱"
end
Ensuite, vous devez configurer les variables d’environnement suivantes dans votre shell pour acheminer la télémétrie vers ClickStack via le collecteur OpenTelemetry :
Configurer les variables d’environnement
La variable d’environnement
- Managed ClickStack
- ClickStack Open Source
export OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT=http://localhost:4318 \
OTEL_EXPORTER_OTLP_PROTOCOL=http/protobuf \
OTEL_SERVICE_NAME='<NAME_OF_YOUR_APP_OR_SERVICE>' \
OTEL_SERVICE_NAME sert à identifier votre service
dans l’application HyperDX ; vous pouvez lui donner le nom de votre choix.
La variable d’environnement
OTEL_EXPORTER_OTLP_HEADERS contient la clé d’API disponible dans l’application HyperDX, sous
Team Settings → API Keys.