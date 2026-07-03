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Prise en main
Pour le moment, l’intégration n’est compatible qu’avec Java 8+
Téléchargez
Télécharger l’agent Java OpenTelemetry
opentelemetry-javaagent.jar
et placez le fichier JAR dans le répertoire de votre choix. Le fichier JAR contient l’agent
et les bibliothèques d’instrumentation. Vous pouvez aussi utiliser la commande suivante pour
télécharger l’agent :
curl -L -O https://github.com/open-telemetry/opentelemetry-java-instrumentation/releases/latest/download/opentelemetry-javaagent.jar
Ensuite, vous devez configurer les variables d’environnement suivantes dans votre shell pour envoyer la télémétrie à ClickStack via l’OpenTelemetry Collector :
Configurer les variables d’environnement
La variable d’environnement
- Managed ClickStack
- ClickStack Open Source
export JAVA_TOOL_OPTIONS="-javaagent:PATH/TO/opentelemetry-javaagent.jar" \
OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT=https://your-otel-collector:4318 \
OTEL_EXPORTER_OTLP_PROTOCOL=http/protobuf \
OTEL_LOGS_EXPORTER=otlp \
OTEL_SERVICE_NAME='<NAME_OF_YOUR_APP_OR_SERVICE>'
OTEL_SERVICE_NAME sert à identifier votre service dans l’application HyperDX ; vous pouvez lui donner le nom de votre choix.
La variable d’environnement
OTEL_EXPORTER_OTLP_HEADERS contient la clé API disponible dans l’application HyperDX, sous
Team Settings → API Keys.
Exécutez l’application avec l’agent Java OpenTelemetry
java -jar target/<APPLICATION_JAR_FILE>
Pour en savoir plus sur l’instrumentation Java d’OpenTelemetry, consultez : https://opentelemetry.io/docs/instrumentation/java/