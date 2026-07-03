SDK Java pour ClickStack - La stack d’observability ClickHouse

ClickStack utilise le standard OpenTelemetry pour collecter les données de télémétrie (logs et traces). Les traces sont générées automatiquement via l’instrumentation automatique ; une instrumentation manuelle n’est donc pas nécessaire pour tirer parti du tracing.

Ce guide intègre :

✅ Logs ✅ Metrics ✅ Traces

​ Prise en main

Pour le moment, l’intégration n’est compatible qu’avec Java 8+

​ Télécharger l’agent Java OpenTelemetry

Téléchargez opentelemetry-javaagent.jar et placez le fichier JAR dans le répertoire de votre choix. Le fichier JAR contient l’agent et les bibliothèques d’instrumentation. Vous pouvez aussi utiliser la commande suivante pour télécharger l’agent :

curl -L -O https://github.com/open-telemetry/opentelemetry-java-instrumentation/releases/latest/download/opentelemetry-javaagent.jar

​ Configurer les variables d’environnement

Ensuite, vous devez configurer les variables d’environnement suivantes dans votre shell pour envoyer la télémétrie à ClickStack via l’OpenTelemetry Collector :

Managed ClickStack

ClickStack Open Source export JAVA_TOOL_OPTIONS = "-javaagent:PATH/TO/opentelemetry-javaagent.jar" \ OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT = https :// your-otel-collector : 4318 \ OTEL_EXPORTER_OTLP_PROTOCOL = http / protobuf \ OTEL_LOGS_EXPORTER = otlp \ OTEL_SERVICE_NAME = '<NAME_OF_YOUR_APP_OR_SERVICE>' export JAVA_TOOL_OPTIONS = "-javaagent:PATH/TO/opentelemetry-javaagent.jar" \ OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT = https :// your-otel-collector : 4318 \ OTEL_EXPORTER_OTLP_HEADERS = 'authorization=<YOUR_INGESTION_API_KEY>' \ OTEL_EXPORTER_OTLP_PROTOCOL = http / protobuf \ OTEL_LOGS_EXPORTER = otlp \ OTEL_SERVICE_NAME = '<NAME_OF_YOUR_APP_OR_SERVICE>'

La variable d’environnement OTEL_SERVICE_NAME sert à identifier votre service dans l’application HyperDX ; vous pouvez lui donner le nom de votre choix.

La variable d’environnement OTEL_EXPORTER_OTLP_HEADERS contient la clé API disponible dans l’application HyperDX, sous Team Settings → API Keys .

​ Exécutez l’application avec l’agent Java OpenTelemetry

java -jar target/ < APPLICATION_JAR_FIL E >