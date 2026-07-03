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L’intégration NestJS de ClickStack vous permet de créer un logger ou d’utiliser le logger par défaut pour envoyer des logs vers ClickStack (basé sur nest-winston). Ce guide intègre :
✅ Logs✖️ Métriques✖️ Traces
Pour envoyer également des métriques ou des traces/APM, vous devrez aussi ajouter à votre application l’intégration de langage correspondante.

Prise en main

Importez HyperDXNestLoggerModule dans l’AppModule racine et utilisez la méthode forRoot() pour le configurer.
Par la suite, l’instance winston pourra être injectée dans tout le projet à l’aide du jeton d’injection HDX_LOGGER_MODULE_PROVIDER :

Remplacer le logger de Nest (y compris pour l’amorçage)

ImportantEn procédant ainsi, vous renoncez à l’injection de dépendances, ce qui signifie que forRoot et forRootAsync ne sont pas nécessaires et ne doivent pas être utilisés. Supprimez-les de votre module principal.
L’utilisation de l’injection de dépendances présente un léger inconvénient. Nest doit d’abord amorcer l’application (instancier les modules et les providers, injecter les dépendances, etc.) et, pendant ce processus, l’instance de HyperDXNestLogger n’est pas encore disponible, ce qui signifie que Nest se rabat sur le logger interne. Une solution consiste à créer le logger en dehors du cycle de vie de l’application, à l’aide de la fonction createLogger, puis à le passer à NestFactory.create. Nest va alors encapsuler notre logger personnalisé (la même instance renvoyée par la méthode createLogger) dans la classe Logger, en lui redirigeant tous les appels : Créez le logger dans le fichier main.ts
Modifiez votre module principal pour qu’il fournisse le service Logger :
Injectez ensuite simplement le logger en le typant avec le Logger de @nestjs/common :
Dernière modification le 3 juillet 2026