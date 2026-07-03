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Importez
Prise en main
HyperDXNestLoggerModule dans l’
AppModule racine et utilisez la méthode
forRoot()
pour le configurer.
Par la suite, l’instance winston pourra être injectée dans tout le projet à l’aide du jeton d’injection
import { Module } from '@nestjs/common';
import { HyperDXNestLoggerModule } from '@hyperdx/node-logger';
@Module({
imports: [
HyperDXNestLoggerModule.forRoot({
url: 'http://your-otel-collector:4318',
apiKey: ***YOUR_INGESTION_API_KEY***, // Not need for Managed ClickStack
maxLevel: 'info',
service: 'my-app',
}),
],
})
export class AppModule {}
HDX_LOGGER_MODULE_PROVIDER :
import { Controller, Inject } from '@nestjs/common';
import { HyperDXNestLoggerModule, HyperDXNestLogger } from '@hyperdx/node-logger';
@Controller('cats')
export class CatsController {
constructor(
@Inject(HyperDXNestLoggerModule.HDX_LOGGER_MODULE_PROVIDER)
private readonly logger: HyperDXNestLogger,
) { }
meow() {
this.logger.info({ message: '🐱' });
}
}
Remplacer le logger de Nest (y compris pour l’amorçage)
L’utilisation de l’injection de dépendances présente un léger inconvénient. Nest doit d’abord amorcer l’application (instancier les modules et les providers, injecter les dépendances, etc.) et, pendant ce processus, l’instance de
ImportantEn procédant ainsi, vous renoncez à l’injection de dépendances, ce qui signifie que
forRoot et
forRootAsync ne sont pas nécessaires et ne doivent pas être utilisés. Supprimez-les de votre module principal.
HyperDXNestLogger n’est pas encore
disponible, ce qui signifie que Nest se rabat sur le logger interne.
Une solution consiste à créer le logger en dehors du cycle de vie de l’application, à l’aide de
la fonction
createLogger, puis à le passer à
NestFactory.create. Nest va alors
encapsuler notre logger personnalisé (la même instance renvoyée par la méthode
createLogger)
dans la classe Logger, en lui redirigeant tous les appels :
Créez le logger dans le fichier
main.ts
Modifiez votre module principal pour qu’il fournisse le service Logger :
import { HyperDXNestLoggerModule } from '@hyperdx/node-logger';
async function bootstrap() {
const app = await NestFactory.create(AppModule, {
logger: HyperDXNestLoggerModule.createLogger({
url: 'http://your-otel-collector:4318',
apiKey: ***YOUR_INGESTION_API_KEY***, // Not needed for Managed ClickStack
maxLevel: 'info',
service: 'my-app',
})
});
await app.listen(3000);
}
bootstrap();
Injectez ensuite simplement le logger en le typant avec le Logger de
import { Logger, Module } from '@nestjs/common';
@Module({
providers: [Logger],
})
export class AppModule {}
@nestjs/common :
import { Controller, Logger } from '@nestjs/common';
@Controller('cats')
export class CatsController {
constructor(private readonly logger: Logger) {}
meow() {
this.logger.log({ message: '🐱' });
}
}