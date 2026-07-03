- Logs de console
- Relectures de session
- Requêtes XHR/Fetch/WebSocket
- Exceptions
Prise en main
- Import de paquet
- Balise script
Installer via l’import de paquet (recommandé)Utilisez la commande suivante pour installer le paquet navigateur.
Initialiser ClickStack
npm install @hyperdx/browser
import HyperDX from '@hyperdx/browser';
HyperDX.init({
url: 'http://your-otel-collector:4318',
apiKey: 'YOUR_INGESTION_API_KEY', //à omettre pour Managed ClickStack
service: 'my-frontend-app',
tracePropagationTargets: [/api.myapp.domain/i], // Définir pour relier les traces des requêtes frontend au backend
consoleCapture: true, // Capturer les logs de console (false par défaut)
advancedNetworkCapture: true, // Capturer l’intégralité des en-têtes et corps des requêtes/réponses HTTP (false par défaut)
});
Options
apiKey- Votre clé API d’ingestion ClickStack.
service- Le nom du service tel qu’il apparaîtra dans l’UI HyperDX.
tracePropagationTargets- Une liste de motifs Regex à faire correspondre aux requêtes HTTP pour lier les traces du frontend et du backend ; cela ajoutera un en-tête
traceparentsupplémentaire à toutes les requêtes correspondant à l’un des motifs. Cette valeur doit être définie sur le domaine de votre API backend (par ex.
api.yoursite.com).
consoleCapture- (Facultatif) Capturer tous les logs de console (par défaut
false).
advancedNetworkCapture- (Facultatif) Capturer l’intégralité des en-têtes et des corps des requêtes/réponses (par défaut
false).
url- (Facultatif) L’URL de l’OpenTelemetry Collector, nécessaire uniquement pour les instances auto-hébergées.
maskAllInputs- (Facultatif) Indique s’il faut masquer tous les champs de saisie dans la relecture de session (par défaut
false).
maskAllText- (Facultatif) Indique s’il faut masquer tout le texte dans la relecture de session (par défaut
false).
disableIntercom- (Facultatif) Indique s’il faut désactiver l’intégration Intercom (par défaut
false)
disableReplay- (Facultatif) Indique s’il faut désactiver la relecture de session (par défaut
false)
Configuration supplémentaire
L’association d’informations utilisateur vous permettra de rechercher/filtrer les sessions et les événements dans la UI HyperDX. Cette méthode peut être appelée à n’importe quel moment pendant la session client. La session client en cours et tous les événements envoyés après cet appel seront associés aux informations utilisateur.
Associer des informations utilisateur ou des métadonnées
userEmail,
userName et
teamName renseigneront l’interface des sessions avec les
valeurs correspondantes, mais peuvent être omis. Toute autre valeur supplémentaire peut être
spécifiée et utilisée pour rechercher des événements.
HyperDX.setGlobalAttributes({
userId: user.id,
userEmail: user.email,
userName: user.name,
teamName: user.team.name,
// Other custom properties...
});
Si vous utilisez React, vous pouvez capturer automatiquement les erreurs qui se produisent dans les error boundaries React en passant votre composant error boundary à la fonction
Capturer automatiquement les erreurs des error boundaries React
attachToReactErrorBoundary.
// Import your ErrorBoundary (we're using react-error-boundary as an example)
import { ErrorBoundary } from 'react-error-boundary';
// This will hook into the ErrorBoundary component and capture any errors that occur
// within any instance of it.
HyperDX.attachToReactErrorBoundary(ErrorBoundary);
Pour suivre explicitement un événement précis de l’application (p. ex. inscription, envoi de formulaire, etc.), vous pouvez appeler la fonction
Envoyer des actions personnalisées
addAction avec un nom d’événement et, éventuellement, des
métadonnées associées à l’événement.
Exemple :
HyperDX.addAction('Form-Completed', {
formId: 'signup-form',
formName: 'Signup Form',
formType: 'signup',
});
Pour activer ou désactiver la capture réseau de manière dynamique, il suffit d’appeler la fonction
Activer la capture réseau de manière dynamique
enableAdvancedNetworkCapture ou
disableAdvancedNetworkCapture selon les besoins.
HyperDX.enableAdvancedNetworkCapture();
Si votre application frontend effectue des requêtes API vers un autre domaine, vous pouvez éventuellement activer l’envoi de l’
Activer la mesure du temps des ressources pour les requêtes CORS
Timing-Allow-Originen-tête avec la requête. Cela permettra à ClickStack de capturer des
informations détaillées sur le temps de chargement des ressources pour la requête, comme la résolution DNS, le téléchargement de la réponse,
etc., via
PerformanceResourceTiming.
Si vous utilisez les paquets
express et
cors, vous pouvez utiliser l’extrait
suivant pour activer cet en-tête :
var cors = require('cors');
var onHeaders = require('on-headers');
// ... all your stuff
app.use(function (req, res, next) {
onHeaders(res, function () {
var allowOrigin = res.getHeader('Access-Control-Allow-Origin');
if (allowOrigin) {
res.setHeader('Timing-Allow-Origin', allowOrigin);
}
});
next();
});
app.use(cors());