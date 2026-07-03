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ClickStack utilise le standard OpenTelemetry pour collecter les données de télémétrie (logs et traces). Les traces sont générées automatiquement grâce à l’instrumentation automatique, il n’est donc pas nécessaire de procéder à une instrumentation manuelle pour tirer parti du tracing. Ce guide intègre :
✅ Logs✅ Metrics✅ Traces

Prise en main

Installer les paquets d’instrumentation OpenTelemetry

Pour installer les paquets Go OpenTelemetry et HyperDX, utilisez la commande ci-dessous. Il est recommandé de consulter les paquets d’instrumentation disponibles et d’installer ceux dont vous avez besoin afin de garantir que les informations de trace sont correctement rattachées.

Exemple de serveur HTTP natif (net/http)

Pour cet exemple, nous utiliserons net/http/otelhttp.
Reportez-vous aux sections commentées pour voir comment instrumenter votre application Go.

Exemple d’application Gin

Pour cet exemple, nous utiliserons gin-gonic/gin.
Consultez les sections commentées pour savoir comment instrumenter votre application Go.

Configurer les variables d’environnement

Vous devrez ensuite configurer les variables d’environnement suivantes dans votre shell pour acheminer la télémétrie vers ClickStack via le collecteur OpenTelemetry :
La variable d’environnement OTEL_EXPORTER_OTLP_HEADERS contient la clé API disponible dans l’application HyperDX, via Team Settings → API Keys.
Dernière modification le 3 juillet 2026