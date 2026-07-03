|✅ Logs
|✅ Metrics
|✅ Traces
Prise en main
Pour installer les paquets Go OpenTelemetry et HyperDX, utilisez la commande ci-dessous. Il est recommandé de consulter les paquets d’instrumentation disponibles et d’installer ceux dont vous avez besoin afin de garantir que les informations de trace sont correctement rattachées.
Installer les paquets d’instrumentation OpenTelemetry
go get -u go.opentelemetry.io/otel
go get -u github.com/hyperdxio/otel-config-go
go get -u github.com/hyperdxio/opentelemetry-go
go get -u github.com/hyperdxio/opentelemetry-logs-go
Pour cet exemple, nous utiliserons
Exemple de serveur HTTP natif (net/http)
net/http/otelhttp.
Reportez-vous aux sections commentées pour voir comment instrumenter votre application Go.
go get -u go.opentelemetry.io/contrib/instrumentation/net/http/otelhttp
package main
import (
"context"
"io"
"log"
"net/http"
"os"
"github.com/hyperdxio/opentelemetry-go/otelzap"
"github.com/hyperdxio/opentelemetry-logs-go/exporters/otlp/otlplogs"
"github.com/hyperdxio/otel-config-go/otelconfig"
"go.opentelemetry.io/contrib/instrumentation/net/http/otelhttp"
"go.opentelemetry.io/otel/trace"
"go.uber.org/zap"
sdk "github.com/hyperdxio/opentelemetry-logs-go/sdk/logs"
semconv "go.opentelemetry.io/otel/semconv/v1.21.0"
"go.opentelemetry.io/otel/sdk/resource"
)
// configure common attributes for all logs
func newResource() *resource.Resource {
hostName, _ := os.Hostname()
return resource.NewWithAttributes(
semconv.SchemaURL,
semconv.ServiceVersion("1.0.0"),
semconv.HostName(hostName),
)
}
// attach trace id to the log
func WithTraceMetadata(ctx context.Context, logger *zap.Logger) *zap.Logger {
spanContext := trace.SpanContextFromContext(ctx)
if !spanContext.IsValid() {
// ctx does not contain a valid span.
// There is no trace metadata to add.
return logger
}
return logger.With(
zap.String("trace_id", spanContext.TraceID().String()),
zap.String("span_id", spanContext.SpanID().String()),
)
}
func main() {
// Initialize otel config and use it across the entire app
otelShutdown, err := otelconfig.ConfigureOpenTelemetry()
if err != nil {
log.Fatalf("error setting up OTel SDK - %e", err)
}
defer otelShutdown()
ctx := context.Background()
// configure opentelemetry logger provider
logExporter, _ := otlplogs.NewExporter(ctx)
loggerProvider := sdk.NewLoggerProvider(
sdk.WithBatcher(logExporter),
)
// gracefully shutdown logger to flush accumulated signals before program finish
defer loggerProvider.Shutdown(ctx)
// create new logger with opentelemetry zap core and set it globally
logger := zap.New(otelzap.NewOtelCore(loggerProvider))
zap.ReplaceGlobals(logger)
logger.Warn("hello world", zap.String("foo", "bar"))
http.Handle("/", otelhttp.NewHandler(wrapHandler(logger, ExampleHandler), "example-service"))
port := os.Getenv("PORT")
if port == "" {
port = "7777"
}
logger.Info("** Service Started on Port " + port + " **")
if err := http.ListenAndServe(":"+port, nil); err != nil {
logger.Fatal(err.Error())
}
}
// Use this to wrap all handlers to add trace metadata to the logger
func wrapHandler(logger *zap.Logger, handler http.HandlerFunc) http.HandlerFunc {
return func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
logger := WithTraceMetadata(r.Context(), logger)
logger.Info("request received", zap.String("url", r.URL.Path), zap.String("method", r.Method))
handler(w, r)
logger.Info("request completed", zap.String("path", r.URL.Path), zap.String("method", r.Method))
}
}
func ExampleHandler(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
w.Header().Add("Content-Type", "application/json")
io.WriteString(w, `{"status":"ok"}`)
}
Pour cet exemple, nous utiliserons
Exemple d’application Gin
gin-gonic/gin.
Consultez les sections commentées pour savoir comment instrumenter votre application Go.
go get -u go.opentelemetry.io/contrib/instrumentation/github.com/gin-gonic/gin/otelgin
package main
import (
"context"
"log"
"net/http"
"github.com/gin-gonic/gin"
"github.com/hyperdxio/opentelemetry-go/otelzap"
"github.com/hyperdxio/opentelemetry-logs-go/exporters/otlp/otlplogs"
sdk "github.com/hyperdxio/opentelemetry-logs-go/sdk/logs"
"github.com/hyperdxio/otel-config-go/otelconfig"
"go.opentelemetry.io/contrib/instrumentation/github.com/gin-gonic/gin/otelgin"
"go.opentelemetry.io/otel/trace"
"go.uber.org/zap"
)
// attach trace id to the log
func WithTraceMetadata(ctx context.Context, logger *zap.Logger) *zap.Logger {
spanContext := trace.SpanContextFromContext(ctx)
if !spanContext.IsValid() {
// ctx does not contain a valid span.
// There is no trace metadata to add.
return logger
}
return logger.With(
zap.String("trace_id", spanContext.TraceID().String()),
zap.String("span_id", spanContext.SpanID().String()),
)
}
func main() {
// Initialize otel config and use it across the entire app
otelShutdown, err := otelconfig.ConfigureOpenTelemetry()
if err != nil {
log.Fatalf("error setting up OTel SDK - %e", err)
}
defer otelShutdown()
ctx := context.Background()
// configure opentelemetry logger provider
logExporter, _ := otlplogs.NewExporter(ctx)
loggerProvider := sdk.NewLoggerProvider(
sdk.WithBatcher(logExporter),
)
// gracefully shutdown logger to flush accumulated signals before program finish
defer loggerProvider.Shutdown(ctx)
// create new logger with opentelemetry zap core and set it globally
logger := zap.New(otelzap.NewOtelCore(loggerProvider))
zap.ReplaceGlobals(logger)
// Create a new Gin router
router := gin.Default()
router.Use(otelgin.Middleware("service-name"))
// Define a route that responds to GET requests on the root URL
router.GET("/", func(c *gin.Context) {
_logger := WithTraceMetadata(c.Request.Context(), logger)
_logger.Info("Hello World!")
c.String(http.StatusOK, "Hello World!")
})
// Run the server on port 7777
router.Run(":7777")
}
Vous devrez ensuite configurer les variables d’environnement suivantes dans votre shell pour acheminer la télémétrie vers ClickStack via le collecteur OpenTelemetry :
Configurer les variables d’environnement
La variable d’environnement
- Managed ClickStack
- ClickStack Open Source
export OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT=https://your-otel-collector:4318 \
OTEL_EXPORTER_OTLP_PROTOCOL=http/protobuf \
OTEL_SERVICE_NAME='<NAME_OF_YOUR_APP_OR_SERVICE>' \
OTEL_EXPORTER_OTLP_HEADERS contient la clé API disponible dans l’application HyperDX, via
Team Settings → API Keys.