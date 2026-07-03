ClickStack utilise le standard OpenTelemetry pour collecter les données de télémétrie (logs et traces). Les traces sont générées automatiquement grâce à l’instrumentation automatique, il n’est donc pas nécessaire de procéder à une instrumentation manuelle pour tirer parti du tracing.

Ce guide intègre :

✅ Logs ✅ Metrics ✅ Traces

​ Prise en main

​ Installer les paquets d’instrumentation OpenTelemetry

Pour installer les paquets Go OpenTelemetry et HyperDX, utilisez la commande ci-dessous. Il est recommandé de consulter les paquets d’instrumentation disponibles et d’installer ceux dont vous avez besoin afin de garantir que les informations de trace sont correctement rattachées.

go get -u go.opentelemetry.io/otel go get -u github.com/hyperdxio/otel-config-go go get -u github.com/hyperdxio/opentelemetry-go go get -u github.com/hyperdxio/opentelemetry-logs-go

​ Exemple de serveur HTTP natif (net/http)

Pour cet exemple, nous utiliserons net/http/otelhttp .

go get -u go.opentelemetry.io/contrib/instrumentation/net/http/otelhttp

Reportez-vous aux sections commentées pour voir comment instrumenter votre application Go.

package main import ( " context " " io " " log " " net/http " " os " " github.com/hyperdxio/opentelemetry-go/otelzap " " github.com/hyperdxio/opentelemetry-logs-go/exporters/otlp/otlplogs " " github.com/hyperdxio/otel-config-go/otelconfig " " go.opentelemetry.io/contrib/instrumentation/net/http/otelhttp " " go.opentelemetry.io/otel/trace " " go.uber.org/zap " sdk " github.com/hyperdxio/opentelemetry-logs-go/sdk/logs " semconv " go.opentelemetry.io/otel/semconv/v1.21.0 " " go.opentelemetry.io/otel/sdk/resource " ) // configure common attributes for all logs func newResource () * resource . Resource { hostName , _ := os . Hostname () return resource . NewWithAttributes ( semconv . SchemaURL , semconv . ServiceVersion ( "1.0.0" ), semconv . HostName ( hostName ), ) } // attach trace id to the log func WithTraceMetadata ( ctx context . Context , logger * zap . Logger ) * zap . Logger { spanContext := trace . SpanContextFromContext ( ctx ) if ! spanContext . IsValid () { // ctx does not contain a valid span. // There is no trace metadata to add. return logger } return logger . With ( zap . String ( "trace_id" , spanContext . TraceID (). String ()), zap . String ( "span_id" , spanContext . SpanID (). String ()), ) } func main () { // Initialize otel config and use it across the entire app otelShutdown , err := otelconfig . ConfigureOpenTelemetry () if err != nil { log . Fatalf ( "error setting up OTel SDK - %e " , err ) } defer otelShutdown () ctx := context . Background () // configure opentelemetry logger provider logExporter , _ := otlplogs . NewExporter ( ctx ) loggerProvider := sdk . NewLoggerProvider ( sdk . WithBatcher ( logExporter ), ) // gracefully shutdown logger to flush accumulated signals before program finish defer loggerProvider . Shutdown ( ctx ) // create new logger with opentelemetry zap core and set it globally logger := zap . New ( otelzap . NewOtelCore ( loggerProvider )) zap . ReplaceGlobals ( logger ) logger . Warn ( "hello world" , zap . String ( "foo" , "bar" )) http . Handle ( "/" , otelhttp . NewHandler ( wrapHandler ( logger , ExampleHandler ), "example-service" )) port := os . Getenv ( "PORT" ) if port == "" { port = "7777" } logger . Info ( "** Service Started on Port " + port + " **" ) if err := http . ListenAndServe ( ":" + port , nil ); err != nil { logger . Fatal ( err . Error ()) } } // Use this to wrap all handlers to add trace metadata to the logger func wrapHandler ( logger * zap . Logger , handler http . HandlerFunc ) http . HandlerFunc { return func ( w http . ResponseWriter , r * http . Request ) { logger := WithTraceMetadata ( r . Context (), logger ) logger . Info ( "request received" , zap . String ( "url" , r . URL . Path ), zap . String ( "method" , r . Method )) handler ( w , r ) logger . Info ( "request completed" , zap . String ( "path" , r . URL . Path ), zap . String ( "method" , r . Method )) } } func ExampleHandler ( w http . ResponseWriter , r * http . Request ) { w . Header (). Add ( "Content-Type" , "application/json" ) io . WriteString ( w , `{"status":"ok"}` ) }

​ Exemple d’application Gin

Pour cet exemple, nous utiliserons gin-gonic/gin .

go get -u go.opentelemetry.io/contrib/instrumentation/github.com/gin-gonic/gin/otelgin

Consultez les sections commentées pour savoir comment instrumenter votre application Go.

package main import ( " context " " log " " net/http " " github.com/gin-gonic/gin " " github.com/hyperdxio/opentelemetry-go/otelzap " " github.com/hyperdxio/opentelemetry-logs-go/exporters/otlp/otlplogs " sdk " github.com/hyperdxio/opentelemetry-logs-go/sdk/logs " " github.com/hyperdxio/otel-config-go/otelconfig " " go.opentelemetry.io/contrib/instrumentation/github.com/gin-gonic/gin/otelgin " " go.opentelemetry.io/otel/trace " " go.uber.org/zap " ) // attach trace id to the log func WithTraceMetadata ( ctx context . Context , logger * zap . Logger ) * zap . Logger { spanContext := trace . SpanContextFromContext ( ctx ) if ! spanContext . IsValid () { // ctx does not contain a valid span. // There is no trace metadata to add. return logger } return logger . With ( zap . String ( "trace_id" , spanContext . TraceID (). String ()), zap . String ( "span_id" , spanContext . SpanID (). String ()), ) } func main () { // Initialize otel config and use it across the entire app otelShutdown , err := otelconfig . ConfigureOpenTelemetry () if err != nil { log . Fatalf ( "error setting up OTel SDK - %e " , err ) } defer otelShutdown () ctx := context . Background () // configure opentelemetry logger provider logExporter , _ := otlplogs . NewExporter ( ctx ) loggerProvider := sdk . NewLoggerProvider ( sdk . WithBatcher ( logExporter ), ) // gracefully shutdown logger to flush accumulated signals before program finish defer loggerProvider . Shutdown ( ctx ) // create new logger with opentelemetry zap core and set it globally logger := zap . New ( otelzap . NewOtelCore ( loggerProvider )) zap . ReplaceGlobals ( logger ) // Create a new Gin router router := gin . Default () router . Use ( otelgin . Middleware ( "service-name" )) // Define a route that responds to GET requests on the root URL router . GET ( "/" , func ( c * gin . Context ) { _logger := WithTraceMetadata ( c . Request . Context (), logger ) _logger . Info ( "Hello World!" ) c . String ( http . StatusOK , "Hello World!" ) }) // Run the server on port 7777 router . Run ( ":7777" ) }

​ Configurer les variables d’environnement

Vous devrez ensuite configurer les variables d’environnement suivantes dans votre shell pour acheminer la télémétrie vers ClickStack via le collecteur OpenTelemetry :

Managed ClickStack

ClickStack Open Source export OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT = https :// your-otel-collector : 4318 \ OTEL_EXPORTER_OTLP_PROTOCOL = http / protobuf \ OTEL_SERVICE_NAME = '<NAME_OF_YOUR_APP_OR_SERVICE>' \ export OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT = https :// your-otel-collector : 4318 \ OTEL_EXPORTER_OTLP_PROTOCOL = http / protobuf \ OTEL_SERVICE_NAME = '<NAME_OF_YOUR_APP_OR_SERVICE>' \ OTEL_EXPORTER_OTLP_HEADERS = 'authorization=<YOUR_INGESTION_API_KEY>'