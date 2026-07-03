Skip to main content
Le SDK React Native de ClickStack vous permet d’instrumenter votre application React Native pour envoyer des événements à ClickStack. Vous pouvez ainsi visualiser les requêtes réseau mobiles et les exceptions aux côtés des événements du backend sur une même chronologie. Ce guide intègre :
  • Requêtes XHR/Fetch

Prise en main

Installer avec NPM

Utilisez la commande suivante pour installer le paquet ClickStack pour React Native.

Initialiser ClickStack

Initialisez la bibliothèque dès que possible dans le cycle de vie de votre application :

Associer des informations utilisateur ou des métadonnées (facultatif)

L’association d’informations utilisateur vous permettra de rechercher/filtrer des sessions et des événements dans HyperDX. Cela peut être appelé à tout moment pendant la session du client. La session client en cours et tous les événements envoyés après cet appel seront associés aux informations utilisateur. userEmail, userName et teamName renseigneront l’UI des sessions avec les valeurs correspondantes, mais peuvent être omis. Toute autre valeur supplémentaire peut être spécifiée et utilisée pour rechercher des événements.

Instrumenter les versions antérieures

Pour instrumenter les applications qui s’exécutent sur des versions de React Native antérieures à 0.68, modifiez votre fichier metro.config.js afin de forcer metro à utiliser des paquets spécifiques au navigateur. Par exemple :
Les versions 5 et 6 de react-navigation sont prises en charge. L’exemple suivant montre comment instrumenter la navigation :
Dernière modification le 3 juillet 2026