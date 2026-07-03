SDK React Native pour ClickStack - la stack d’observabilité ClickHouse

Le SDK React Native de ClickStack vous permet d’instrumenter votre application React Native pour envoyer des événements à ClickStack. Vous pouvez ainsi visualiser les requêtes réseau mobiles et les exceptions aux côtés des événements du backend sur une même chronologie.

Ce guide intègre :

Requêtes XHR/Fetch

​ Prise en main

​ Installer avec NPM

Utilisez la commande suivante pour installer le paquet ClickStack pour React Native

npm install @hyperdx/otel-react-native

​ Initialiser ClickStack

Initialisez la bibliothèque dès que possible dans le cycle de vie de votre application :

import { HyperDXRum } from '@hyperdx/otel-react-native' ; HyperDXRum . init ({ url: 'http://your-otel-collector:4318' , service: 'my-rn-app' , apiKey: '<YOUR_INGESTION_API_KEY>' , // Omit for Managed ClickStack tracePropagationTargets: [ /api . myapp . domain/ i ], // Set to link traces from frontend to backend requests });

​ Associer des informations utilisateur ou des métadonnées (facultatif)

L’association d’informations utilisateur vous permettra de rechercher/filtrer des sessions et des événements dans HyperDX. Cela peut être appelé à tout moment pendant la session du client. La session client en cours et tous les événements envoyés après cet appel seront associés aux informations utilisateur.

userEmail , userName et teamName renseigneront l’UI des sessions avec les valeurs correspondantes, mais peuvent être omis. Toute autre valeur supplémentaire peut être spécifiée et utilisée pour rechercher des événements.

HyperDXRum . setGlobalAttributes ({ userId: user . id , userEmail: user . email , userName: user . name , teamName: user . team . name , // Other custom properties... });

​ Instrumenter les versions antérieures

Pour instrumenter les applications qui s’exécutent sur des versions de React Native antérieures à 0.68, modifiez votre fichier metro.config.js afin de forcer metro à utiliser des paquets spécifiques au navigateur. Par exemple :

const defaultResolver = require ( 'metro-resolver' ); module . exports = { resolver: { resolveRequest : ( context , realModuleName , platform , moduleName ) => { const resolved = defaultResolver . resolve ( { ... context , resolveRequest: null , }, moduleName , platform , ); if ( resolved . type === 'sourceFile' && resolved . filePath . includes ( '@opentelemetry' ) ) { resolved . filePath = resolved . filePath . replace ( 'platform \\ node' , 'platform \\ browser' , ); return resolved ; } return resolved ; }, }, transformer: { getTransformOptions : async () => ({ transform: { experimentalImportSupport: false , inlineRequires: true , }, }), }, };

​ Navigation entre les vues

Les versions 5 et 6 de react-navigation sont prises en charge.

L’exemple suivant montre comment instrumenter la navigation :