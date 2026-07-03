- Requêtes XHR/Fetch
Prise en main
Utilisez la commande suivante pour installer le paquet ClickStack pour React Native.
Installer avec NPM
npm install @hyperdx/otel-react-native
Initialisez la bibliothèque dès que possible dans le cycle de vie de votre application :
Initialiser ClickStack
import { HyperDXRum } from '@hyperdx/otel-react-native';
HyperDXRum.init({
url: 'http://your-otel-collector:4318',
service: 'my-rn-app',
apiKey: '<YOUR_INGESTION_API_KEY>', // Omit for Managed ClickStack
tracePropagationTargets: [/api.myapp.domain/i], // Set to link traces from frontend to backend requests
});
L’association d’informations utilisateur vous permettra de rechercher/filtrer des sessions et des événements dans HyperDX. Cela peut être appelé à tout moment pendant la session du client. La session client en cours et tous les événements envoyés après cet appel seront associés aux informations utilisateur.
Associer des informations utilisateur ou des métadonnées (facultatif)
userEmail,
userName et
teamName renseigneront l’UI des sessions avec les
valeurs correspondantes, mais peuvent être omis. Toute autre valeur supplémentaire peut
être spécifiée et utilisée pour rechercher des événements.
HyperDXRum.setGlobalAttributes({
userId: user.id,
userEmail: user.email,
userName: user.name,
teamName: user.team.name,
// Other custom properties...
});
Pour instrumenter les applications qui s’exécutent sur des versions de React Native antérieures à 0.68, modifiez votre fichier
Instrumenter les versions antérieures
metro.config.js afin de forcer metro à utiliser des
paquets spécifiques au navigateur. Par exemple :
Les versions 5 et 6 de react-navigation sont prises en charge. L’exemple suivant montre comment instrumenter la navigation :
const defaultResolver = require('metro-resolver');
module.exports = {
resolver: {
resolveRequest: (context, realModuleName, platform, moduleName) => {
const resolved = defaultResolver.resolve(
{
...context,
resolveRequest: null,
},
moduleName,
platform,
);
if (
resolved.type === 'sourceFile' &&
resolved.filePath.includes('@opentelemetry')
) {
resolved.filePath = resolved.filePath.replace(
'platform\\node',
'platform\\browser',
);
return resolved;
}
return resolved;
},
},
transformer: {
getTransformOptions: async () => ({
transform: {
experimentalImportSupport: false,
inlineRequires: true,
},
}),
},
};
import { startNavigationTracking } from '@hyperdx/otel-react-native';
export default function App() {
const navigationRef = useNavigationContainerRef();
return (
<NavigationContainer
ref={navigationRef}
onReady={() => {
startNavigationTracking(navigationRef);
}}
>
<Stack.Navigator>...</Stack.Navigator>
</NavigationContainer>
);
}