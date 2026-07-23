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chDB est un moteur SQL OLAP in-process rapide, basé sur ClickHouse v25.8.2.1. Vous pouvez l’utiliser si vous souhaitez bénéficier de la puissance de ClickHouse depuis un langage de programmation, sans avoir à vous connecter à un serveur ClickHouse.

Fonctionnalités clés

  • Moteur SQL OLAP in-process - Propulsé par ClickHouse, inutile d’installer serveur ClickHouse
  • Multiples formats de données - Prise en charge en entrée et en sortie de Parquet, CSV, JSON, Arrow, ORC et de 70 formats supplémentaires
  • Copie de données réduite au minimum - De C++ vers Python avec memoryview de Python
  • Intégration poussée à l’écosystème Python - Prise en charge native de Pandas, Arrow, DB API 2.0, s’intègre parfaitement aux workflows de data science existants
  • Zéro dépendance - Aucune installation externe de base de données n’est nécessaire
  • DataStore API - API compatible avec Pandas, avec optimisation SQL, prenant en charge plus de 630 méthodes

DataStore : API compatible avec pandas

NOUVEAU ! DataStore propose une API compatible avec pandas qui associe la syntaxe familière de pandas aux performances de ClickHouse.
Premiers pas sur Hex

Migration en une seule ligne

Points forts des performances

Benchmarks sur 10 M de lignes

Fonctionnalités de DataStore

  • 630+ méthodes d’API - 209 méthodes de pandas DataFrame, plus de 185 méthodes d’accesseur
  • Évaluation différée - Les opérations se compilent en SQL optimisé
  • SQL pushdown - Les filtres et les agrégations s’exécutent au niveau de la source de données
  • Sources de données universelles - Lecture depuis des fichiers, S3, des bases de données et des lacs de données
Pour en savoir plus : Documentation DataStore

Quels langages sont pris en charge par chDB ?

chDB propose les bindings de langage suivants :

Comment commencer ?

Pour les utilisateurs de pandas

Commencez par l’API DataStore pour retrouver une expérience proche de pandas avec les performances de ClickHouse :

Référence de l’API DataStore

Guides de l’API SQL

Une vidéo d’introduction

Regardez une brève présentation de chDB et découvrez comment il apporte toute la puissance de ClickHouse à votre environnement Python :

Benchmarks de performance

chDB offre des performances exceptionnelles dans divers scénarios :

À propos de chDB

Licence

chDB est disponible sous la licence Apache, version 2.0. Consultez le fichier LICENSE pour plus d’informations.
Dernière modification le 23 juillet 2026