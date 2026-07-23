chDB est un moteur SQL OLAP in-process propulsé par ClickHouse

chDB est un moteur SQL OLAP in-process rapide, basé sur ClickHouse v25.8.2.1. Vous pouvez l’utiliser si vous souhaitez bénéficier de la puissance de ClickHouse depuis un langage de programmation, sans avoir à vous connecter à un serveur ClickHouse.

​ Fonctionnalités clés

Moteur SQL OLAP in-process - Propulsé par ClickHouse, inutile d’installer serveur ClickHouse

- Propulsé par ClickHouse, inutile d’installer serveur ClickHouse Multiples formats de données - Prise en charge en entrée et en sortie de Parquet, CSV, JSON, Arrow, ORC et de 70 formats supplémentaires

- Prise en charge en entrée et en sortie de Parquet, CSV, JSON, Arrow, ORC et de 70 formats supplémentaires Copie de données réduite au minimum - De C++ vers Python avec memoryview de Python

- De C++ vers Python avec memoryview de Python Intégration poussée à l’écosystème Python - Prise en charge native de Pandas, Arrow, DB API 2.0, s’intègre parfaitement aux workflows de data science existants

- Prise en charge native de Pandas, Arrow, DB API 2.0, s’intègre parfaitement aux workflows de data science existants Zéro dépendance - Aucune installation externe de base de données n’est nécessaire

- Aucune installation externe de base de données n’est nécessaire DataStore API - API compatible avec Pandas, avec optimisation SQL, prenant en charge plus de 630 méthodes

​ DataStore : API compatible avec pandas

NOUVEAU ! DataStore propose une API compatible avec pandas qui associe la syntaxe familière de pandas aux performances de ClickHouse.

Premiers pas sur Hex 📖 Tutoriel de prise en main — configurez votre première connexion

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​ Migration en une seule ligne

# Just change your import - your pandas code works unchanged - import pandas as pd + from chdb import datastore as pd df = pd.read_csv( "data.csv" ) result = df[df[ 'age' ] > 25 ].groupby( 'city' )[ 'salary' ].mean()

​ Points forts des performances

Opération pandas DataStore Gain de vitesse GroupBy count 347ms 17ms 19.93x Pipeline complexe 2,047ms 380ms 5.39x Filter+Sort+Head 1,537ms 350ms 4.40x

Benchmarks sur 10 M de lignes

​ Fonctionnalités de DataStore

630+ méthodes d’API - 209 méthodes de pandas DataFrame, plus de 185 méthodes d’accesseur

- 209 méthodes de pandas DataFrame, plus de 185 méthodes d’accesseur Évaluation différée - Les opérations se compilent en SQL optimisé

- Les opérations se compilent en SQL optimisé SQL pushdown - Les filtres et les agrégations s’exécutent au niveau de la source de données

- Les filtres et les agrégations s’exécutent au niveau de la source de données Sources de données universelles - Lecture depuis des fichiers, S3, des bases de données et des lacs de données

Pour en savoir plus : Documentation DataStore

​ Quels langages sont pris en charge par chDB ?

chDB propose les bindings de langage suivants :

​ Pour les utilisateurs de pandas

Commencez par l’API DataStore pour retrouver une expérience proche de pandas avec les performances de ClickHouse :

​ Référence de l’API DataStore

​ Guides de l’API SQL

​ Une vidéo d’introduction

Regardez une brève présentation de chDB et découvrez comment il apporte toute la puissance de ClickHouse à votre environnement Python :

​ Benchmarks de performance

chDB offre des performances exceptionnelles dans divers scénarios :

ClickBench des moteurs embarqués - Comparaison des performances de l’API SQL

- Comparaison des performances de l’API SQL DataFrame Benchmark - Comparaison des moteurs DataFrame

- Comparaison des moteurs DataFrame DataStore vs Pandas - Jusqu’à 20 fois plus rapide que Pandas pour les opérations courantes

​ À propos de chDB

Lisez toute l’histoire de la naissance du projet chDB sur le blog

Découvrez chDB et ses cas d’utilisation sur le blog

Suivez le cours chDB à la demande

Découvrez chDB dans votre navigateur grâce aux exemples codapi

Pour plus d’exemples, voir (https://github.com/chdb-io/chdb/tree/main/examples)