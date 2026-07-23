Installation
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Installer chDB-bun
# Installer depuis le dépôt GitHub
bun add github:chdb-io/chdb-bun
# Ou cloner et compiler localement
git clone https://github.com/chdb-io/chdb-bun.git
cd chdb-bun
bun install
bun run build
chDB-bun prend en charge deux modes de requête : les requêtes éphémères pour les opérations ponctuelles et les sessions persistantes pour conserver l’état de la base de données.
Utilisation
Pour des requêtes simples et ponctuelles ne nécessitant pas d’état persistant :
Requêtes éphémères
import { query } from 'chdb-bun';
// Basic query
const result = query("SELECT version()", "CSV");
console.log(result); // "23.10.1.1"
// Query with different output formats
const jsonResult = query("SELECT 1 as id, 'Hello' as message", "JSON");
console.log(jsonResult);
// Query with calculations
const mathResult = query("SELECT 2 + 2 as sum, pi() as pi_value", "Pretty");
console.log(mathResult);
// Query system information
const systemInfo = query("SELECT * FROM system.functions LIMIT 5", "CSV");
console.log(systemInfo);
Pour les opérations complexes qui nécessitent de préserver l’état entre les requêtes :
Sessions persistantes
import { Session } from 'chdb-bun';
// Create a session with persistent storage
const sess = new Session('./chdb-bun-tmp');
try {
// Create a database and table
sess.query(`
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS mydb;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS mydb.users (
id UInt32,
name String,
email String
) ENGINE = MergeTree() ORDER BY id
`, "CSV");
// Insert data
sess.query(`
INSERT INTO mydb.users VALUES
(1, 'Alice', 'alice@example.com'),
(2, 'Bob', 'bob@example.com'),
(3, 'Charlie', 'charlie@example.com')
`, "CSV");
// Query the data
const users = sess.query("SELECT * FROM mydb.users ORDER BY id", "JSON");
console.log("Users:", users);
// Create and use custom functions
sess.query("CREATE FUNCTION IF NOT EXISTS hello AS () -> 'Hello chDB'", "CSV");
const greeting = sess.query("SELECT hello() as message", "Pretty");
console.log(greeting);
// Aggregate queries
const stats = sess.query(`
SELECT
COUNT(*) as total_users,
MAX(id) as max_id,
MIN(id) as min_id
FROM mydb.users
`, "JSON");
console.log("Statistics:", stats);
} finally {
// Always cleanup the session to free resources
sess.cleanup(); // This deletes the database files
}