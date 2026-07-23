Comment installer et utiliser chDB avec l’environnement d’exécution Bun

chDB-bun fournit des bindings FFI (Foreign Function Interface) expérimentaux pour chDB, ce qui vous permet d’exécuter des requêtes ClickHouse directement dans vos applications Bun, sans dépendance externe.

1 Installer les dépendances système Tout d’abord, installez les dépendances système requises : ​ Installer libchdb curl -sL https://lib.chdb.io | bash ​ Installer les outils de compilation Vous devez disposer de gcc ou de clang sur votre système : 2 Installer chDB-bun # Installer depuis le dépôt GitHub bun add github:chdb-io/chdb-bun # Ou cloner et compiler localement git clone https://github.com/chdb-io/chdb-bun.git cd chdb-bun bun install bun run build

chDB-bun prend en charge deux modes de requête : les requêtes éphémères pour les opérations ponctuelles et les sessions persistantes pour conserver l’état de la base de données.

​ Requêtes éphémères

Pour des requêtes simples et ponctuelles ne nécessitant pas d’état persistant :

import { query } from 'chdb-bun' ; // Basic query const result = query ( "SELECT version()" , "CSV" ); console . log ( result ); // "23.10.1.1" // Query with different output formats const jsonResult = query ( "SELECT 1 as id, 'Hello' as message" , "JSON" ); console . log ( jsonResult ); // Query with calculations const mathResult = query ( "SELECT 2 + 2 as sum, pi() as pi_value" , "Pretty" ); console . log ( mathResult ); // Query system information const systemInfo = query ( "SELECT * FROM system.functions LIMIT 5" , "CSV" ); console . log ( systemInfo );

​ Sessions persistantes

Pour les opérations complexes qui nécessitent de préserver l’état entre les requêtes :