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chDB-bun fournit des bindings FFI (Foreign Function Interface) expérimentaux pour chDB, ce qui vous permet d’exécuter des requêtes ClickHouse directement dans vos applications Bun, sans dépendance externe.

Installation

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Installer les dépendances système

Tout d’abord, installez les dépendances système requises :

Installer libchdb

Installer les outils de compilation

Vous devez disposer de gcc ou de clang sur votre système :
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Installer chDB-bun

Utilisation

chDB-bun prend en charge deux modes de requête : les requêtes éphémères pour les opérations ponctuelles et les sessions persistantes pour conserver l’état de la base de données.

Requêtes éphémères

Pour des requêtes simples et ponctuelles ne nécessitant pas d’état persistant :

Sessions persistantes

Pour les opérations complexes qui nécessitent de préserver l’état entre les requêtes :
Dernière modification le 23 juillet 2026