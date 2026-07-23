use chdb_rust :: { session :: SessionBuilder , arg :: Arg , format :: OutputFormat , log_level :: LogLevel }; use tempdir :: TempDir ; fn main () -> Result <(), Box < dyn std :: error :: Error >> { // Create a temporary directory for database storage let tmp = TempDir :: new ( "chdb-rust" ) ? ; // Build session with configuration let session = SessionBuilder :: new () . with_data_path ( tmp . path ()) . with_arg ( Arg :: LogLevel ( LogLevel :: Debug )) . with_auto_cleanup ( true ) // Cleanup on drop . build () ? ; // Create database and table session . execute ( "CREATE DATABASE demo; USE demo" , Some ( & [ Arg :: MultiQuery ]) ) ? ; session . execute ( "CREATE TABLE logs (id UInt64, msg String) ENGINE = MergeTree() ORDER BY id" , None , ) ? ; // Insert data session . execute ( "INSERT INTO logs (id, msg) VALUES (1, 'Hello'), (2, 'World')" , None , ) ? ; // Query data let result = session . execute ( "SELECT * FROM logs ORDER BY id" , Some ( & [ Arg :: OutputFormat ( OutputFormat :: JSONEachRow )]), ) ? ; println! ( "Query results:

{}" , result . data_utf8 () ? ); // Get query statistics println! ( "Rows read: {}" , result . rows_read ()); println! ( "Bytes read: {}" , result . bytes_read ()); println! ( "Query time: {:?}" , result . elapsed ()); Ok (()) }