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chDB-rust fournit des bindings FFI (Foreign Function Interface) expérimentaux pour chDB, vous permettant d’exécuter directement des requêtes ClickHouse dans vos applications Rust, sans aucune dépendance externe.

Installation

Installer libchdb

Installez la bibliothèque chDB :

Utilisation

chDB Rust prend en charge les modes d’exécution de requêtes avec et sans état.

Utilisation sans état

Pour les requêtes simples sans état persistant :

Utilisation avec état (Sessions)

Pour les requêtes nécessitant un état persistant, comme les bases de données et les tables :

Compilation et tests

Compiler le projet

Lancer les tests

Dépendances de développement

Le projet inclut les dépendances de développement suivantes :
  • bindgen (v0.70.1) - Génère des bindings FFI à partir de fichiers d’en-tête C
  • tempdir (v0.3.7) - Gestion des répertoires temporaires dans les tests
  • thiserror (v1) - Utilitaires de gestion des erreurs

Gestion des erreurs

chDB Rust assure une gestion complète des erreurs grâce à l’énumération Error :

Dépôt GitHub

Vous trouverez le dépôt GitHub du projet à l’adresse chdb-io/chdb-rust.
Dernière modification le 23 juillet 2026