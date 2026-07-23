Installation
Installez la bibliothèque chDB :
Installer libchdb
curl -sL https://lib.chdb.io | bash
chDB Rust prend en charge les modes d’exécution de requêtes avec et sans état.
Utilisation
Pour les requêtes simples sans état persistant :
Utilisation sans état
use chdb_rust::{execute, arg::Arg, format::OutputFormat};
fn main() -> Result<(), Box<dyn std::error::Error>> {
// Execute a simple query
let result = execute(
"SELECT version()",
Some(&[Arg::OutputFormat(OutputFormat::JSONEachRow)])
)?;
println!("ClickHouse version: {}", result.data_utf8()?);
// Query with CSV file
let result = execute(
"SELECT * FROM file('data.csv', 'CSV')",
Some(&[Arg::OutputFormat(OutputFormat::JSONEachRow)])
)?;
println!("CSV data: {}", result.data_utf8()?);
Ok(())
}
Pour les requêtes nécessitant un état persistant, comme les bases de données et les tables :
Utilisation avec état (Sessions)
use chdb_rust::{
session::SessionBuilder,
arg::Arg,
format::OutputFormat,
log_level::LogLevel
};
use tempdir::TempDir;
fn main() -> Result<(), Box<dyn std::error::Error>> {
// Create a temporary directory for database storage
let tmp = TempDir::new("chdb-rust")?;
// Build session with configuration
let session = SessionBuilder::new()
.with_data_path(tmp.path())
.with_arg(Arg::LogLevel(LogLevel::Debug))
.with_auto_cleanup(true) // Cleanup on drop
.build()?;
// Create database and table
session.execute(
"CREATE DATABASE demo; USE demo",
Some(&[Arg::MultiQuery])
)?;
session.execute(
"CREATE TABLE logs (id UInt64, msg String) ENGINE = MergeTree() ORDER BY id",
None,
)?;
// Insert data
session.execute(
"INSERT INTO logs (id, msg) VALUES (1, 'Hello'), (2, 'World')",
None,
)?;
// Query data
let result = session.execute(
"SELECT * FROM logs ORDER BY id",
Some(&[Arg::OutputFormat(OutputFormat::JSONEachRow)]),
)?;
println!("Query results:\n{}", result.data_utf8()?);
// Get query statistics
println!("Rows read: {}", result.rows_read());
println!("Bytes read: {}", result.bytes_read());
println!("Query time: {:?}", result.elapsed());
Ok(())
}
Compilation et tests
Compiler le projet
cargo build
Lancer les tests
cargo test
Le projet inclut les dépendances de développement suivantes :
Dépendances de développement
bindgen(v0.70.1) - Génère des bindings FFI à partir de fichiers d’en-tête C
tempdir(v0.3.7) - Gestion des répertoires temporaires dans les tests
thiserror(v1) - Utilitaires de gestion des erreurs
chDB Rust assure une gestion complète des erreurs grâce à l’énumération
Gestion des erreurs
Error :
use chdb_rust::{execute, error::Error};
match execute("SELECT 1", None) {
Ok(result) => {
println!("Success: {}", result.data_utf8()?);
},
Err(Error::QueryError(msg)) => {
eprintln!("Query failed: {}", msg);
},
Err(Error::NoResult) => {
eprintln!("No result returned");
},
Err(Error::NonUtf8Sequence(e)) => {
eprintln!("Invalid UTF-8: {}", e);
},
Err(e) => {
eprintln!("Other error: {}", e);
}
}
Vous trouverez le dépôt GitHub du projet à l’adresse chdb-io/chdb-rust.