Créons d’abord un environnement virtuel :
Préparation
Nous allons ensuite installer JupySQL, IPython et Jupyter Lab :
python -m venv .venv
source .venv/bin/activate
Nous pouvons utiliser JupySQL dans IPython, que nous pouvons démarrer en exécutant :
pip install jupysql ipython jupyterlab
Ou, dans Jupyter Lab, en exécutant :
ipython
jupyter lab
Si vous utilisez Jupyter Lab, vous devrez créer un notebook avant de poursuivre le guide.
Nous allons utiliser l’un des jeux de données tennis_atp de Jeff Sackmann, qui contient des métadonnées sur les joueurs et l’évolution de leur classement au fil du temps. Commençons par télécharger les fichiers de classement :
Téléchargement d’un jeu de données
from urllib.request import urlretrieve
files = ['00s', '10s', '20s', '70s', '80s', '90s', 'current']
base = "https://raw.githubusercontent.com/JeffSackmann/tennis_atp/master"
for file in files:
_ = urlretrieve(
f"{base}/atp_rankings_{file}.csv",
f"atp_rankings_{file}.csv",
)
Ensuite, importons le module
Configurer chDB et JupySQL
dbapi pour chDB :
Et nous allons créer une connexion à chDB. Toutes les données que nous conserverons seront enregistrées dans le répertoire
from chdb import dbapi
atp.chdb :
Chargeons maintenant la commande magique
conn = dbapi.connect(path="atp.chdb")
sql et créons une connexion à chDB :
Ensuite, nous allons afficher la limite d’affichage pour éviter que les résultats des requêtes ne soient tronqués :
%load_ext sql
%sql conn --alias chdb
## Interroger des données dans des fichiers CSV Nous avons téléchargé plusieurs fichiers avec le préfixe
%config SqlMagic.displaylimit = None
atp_rankings.
Utilisons la clause
DESCRIBE pour comprendre le schéma :
%%sql
DESCRIBE file('atp_rankings*.csv')
SETTINGS describe_compact_output=1,
schema_inference_make_columns_nullable=0
Nous pouvons également exécuter une requête
+--------------+-------+
| name | type |
+--------------+-------+
| ranking_date | Int64 |
| rank | Int64 |
| player | Int64 |
| points | Int64 |
+--------------+-------+
SELECT directement sur ces fichiers pour voir à quoi ressemblent les données :
%sql SELECT * FROM file('atp_rankings*.csv') LIMIT 1
Le format des données est un peu bizarre. Nettoyons cette date et utilisons la clause
+--------------+------+--------+--------+
| ranking_date | rank | player | points |
+--------------+------+--------+--------+
| 20000110 | 1 | 101736 | 4135 |
+--------------+------+--------+--------+
REPLACE pour retourner le
ranking_date nettoyé :
%%sql
SELECT * REPLACE (
toDate(parseDateTime32BestEffort(toString(ranking_date))) AS ranking_date
)
FROM file('atp_rankings*.csv')
LIMIT 10
SETTINGS schema_inference_make_columns_nullable=0
+--------------+------+--------+--------+
| ranking_date | rank | player | points |
+--------------+------+--------+--------+
| 2000-01-10 | 1 | 101736 | 4135 |
| 2000-01-10 | 2 | 102338 | 2915 |
| 2000-01-10 | 3 | 101948 | 2419 |
| 2000-01-10 | 4 | 103017 | 2184 |
| 2000-01-10 | 5 | 102856 | 2169 |
| 2000-01-10 | 6 | 102358 | 2107 |
| 2000-01-10 | 7 | 102839 | 1966 |
| 2000-01-10 | 8 | 101774 | 1929 |
| 2000-01-10 | 9 | 102701 | 1846 |
| 2000-01-10 | 10 | 101990 | 1739 |
+--------------+------+--------+--------+
Nous allons maintenant stocker les données de ces fichiers CSV dans une table. La base de données par défaut ne conserve pas les données sur le disque, nous devons donc d’abord créer une autre base de données :
Importation de fichiers CSV dans chDB
Et maintenant, nous allons créer une table appelée
%sql CREATE DATABASE atp
rankings, dont le schéma sera déduit de la structure des données contenues dans les fichiers CSV :
Jetons un coup d’œil rapide aux données de notre table :
%%sql
CREATE TABLE atp.rankings
ENGINE=MergeTree
ORDER BY ranking_date AS
SELECT * REPLACE (
toDate(parseDateTime32BestEffort(toString(ranking_date))) AS ranking_date
)
FROM file('atp_rankings*.csv')
SETTINGS schema_inference_make_columns_nullable=0
%sql SELECT * FROM atp.rankings LIMIT 10
Cela semble correct : le résultat est, comme prévu, le même que lors de l’interrogation directe des fichiers CSV. Nous allons suivre le même processus pour les métadonnées des joueurs. Cette fois, les données se trouvent dans un seul fichier CSV, alors téléchargeons ce fichier :
+--------------+------+--------+--------+
| ranking_date | rank | player | points |
+--------------+------+--------+--------+
| 2000-01-10 | 1 | 101736 | 4135 |
| 2000-01-10 | 2 | 102338 | 2915 |
| 2000-01-10 | 3 | 101948 | 2419 |
| 2000-01-10 | 4 | 103017 | 2184 |
| 2000-01-10 | 5 | 102856 | 2169 |
| 2000-01-10 | 6 | 102358 | 2107 |
| 2000-01-10 | 7 | 102839 | 1966 |
| 2000-01-10 | 8 | 101774 | 1929 |
| 2000-01-10 | 9 | 102701 | 1846 |
| 2000-01-10 | 10 | 101990 | 1739 |
+--------------+------+--------+--------+
Puis créez une table appelée
_ = urlretrieve(
f"{base}/atp_players.csv",
"atp_players.csv",
)
players à partir du contenu du fichier CSV.
Nous allons également nettoyer le champ
dob afin qu’il soit de type
Date32.
Dans ClickHouse, le type
Datene prend en charge que les dates à partir de 1970. Comme le champ
dobcontient des dates antérieures à 1970, nous utiliserons donc le type
Date32.
Une fois l’opération terminée, nous pouvons examiner les données importées :
%%sql
CREATE TABLE atp.players
Engine=MergeTree
ORDER BY player_id AS
SELECT * REPLACE (
makeDate32(
toInt32OrNull(substring(toString(dob), 1, 4)),
toInt32OrNull(substring(toString(dob), 5, 2)),
toInt32OrNull(substring(toString(dob), 7, 2))
)::Nullable(Date32) AS dob
)
FROM file('atp_players.csv')
SETTINGS schema_inference_make_columns_nullable=0
%sql SELECT * FROM atp.players LIMIT 10
+-----------+------------+-----------+------+------------+-----+--------+-------------+
| player_id | name_first | name_last | hand | dob | ioc | height | wikidata_id |
+-----------+------------+-----------+------+------------+-----+--------+-------------+
| 100001 | Gardnar | Mulloy | R | 1913-11-22 | USA | 185 | Q54544 |
| 100002 | Pancho | Segura | R | 1921-06-20 | ECU | 168 | Q54581 |
| 100003 | Frank | Sedgman | R | 1927-10-02 | AUS | 180 | Q962049 |
| 100004 | Giuseppe | Merlo | R | 1927-10-11 | ITA | 0 | Q1258752 |
| 100005 | Richard | Gonzalez | R | 1928-05-09 | USA | 188 | Q53554 |
| 100006 | Grant | Golden | R | 1929-08-21 | USA | 175 | Q3115390 |
| 100007 | Abe | Segal | L | 1930-10-23 | RSA | 0 | Q1258527 |
| 100008 | Kurt | Nielsen | R | 1930-11-19 | DEN | 0 | Q552261 |
| 100009 | Istvan | Gulyas | R | 1931-10-14 | HUN | 0 | Q51066 |
| 100010 | Luis | Ayala | R | 1932-09-18 | CHI | 170 | Q1275397 |
+-----------+------------+-----------+------+------------+-----+--------+-------------+
L’ingestion des données est terminée, il est maintenant temps de passer à la partie amusante : interroger les données ! Les joueurs de tennis reçoivent des points en fonction de leurs performances dans les tournois auxquels ils participent. Voici les points de chaque joueur sur une période glissante de 52 semaines. Nous allons écrire une requête qui trouve le nombre maximal de points accumulés par chaque joueur, ainsi que son classement à ce moment-là :
Interroger chDB
%%sql
SELECT name_first, name_last,
max(points) as maxPoints,
argMax(rank, points) as rank,
argMax(ranking_date, points) as date
FROM atp.players
JOIN atp.rankings ON rankings.player = players.player_id
GROUP BY ALL
ORDER BY maxPoints DESC
LIMIT 10
C’est assez intéressant de constater que certains joueurs de cette liste ont accumulé beaucoup de points sans être classés n° 1 avec un tel total.
+------------+-----------+-----------+------+------------+
| name_first | name_last | maxPoints | rank | date |
+------------+-----------+-----------+------+------------+
| Novak | Djokovic | 16950 | 1 | 2016-06-06 |
| Rafael | Nadal | 15390 | 1 | 2009-04-20 |
| Andy | Murray | 12685 | 1 | 2016-11-21 |
| Roger | Federer | 12315 | 1 | 2012-10-29 |
| Daniil | Medvedev | 10780 | 2 | 2021-09-13 |
| Carlos | Alcaraz | 9815 | 1 | 2023-08-21 |
| Dominic | Thiem | 9125 | 3 | 2021-01-18 |
| Jannik | Sinner | 8860 | 2 | 2024-05-06 |
| Stefanos | Tsitsipas | 8350 | 3 | 2021-09-20 |
| Alexander | Zverev | 8240 | 4 | 2021-08-23 |
+------------+-----------+-----------+------+------------+
Vous pouvez enregistrer des requêtes en utilisant le paramètre
Enregistrement des requêtes
--save sur la même ligne que la commande magique
%%sql.
Le paramètre
--no-execute indique que l’exécution de la requête sera ignorée.
Lorsqu’une requête enregistrée est exécutée, elle est convertie en Common Table Expression (CTE) avant son exécution. Dans la requête suivante, nous calculons le nombre maximal de points obtenus par les joueurs lorsqu’ils étaient classés au rang 1 :
%%sql --save best_points --no-execute
SELECT name_first, name_last,
max(points) as maxPoints,
argMax(rank, points) as rank,
argMax(ranking_date, points) as date
FROM atp.players
JOIN atp.rankings ON rankings.player = players.player_id
GROUP BY ALL
ORDER BY maxPoints DESC
%sql select * FROM best_points WHERE rank=1
+-------------+-----------+-----------+------+------------+
| name_first | name_last | maxPoints | rank | date |
+-------------+-----------+-----------+------+------------+
| Novak | Djokovic | 16950 | 1 | 2016-06-06 |
| Rafael | Nadal | 15390 | 1 | 2009-04-20 |
| Andy | Murray | 12685 | 1 | 2016-11-21 |
| Roger | Federer | 12315 | 1 | 2012-10-29 |
| Carlos | Alcaraz | 9815 | 1 | 2023-08-21 |
| Pete | Sampras | 5792 | 1 | 1997-08-11 |
| Andre | Agassi | 5652 | 1 | 1995-08-21 |
| Lleyton | Hewitt | 5205 | 1 | 2002-08-12 |
| Gustavo | Kuerten | 4750 | 1 | 2001-09-10 |
| Juan Carlos | Ferrero | 4570 | 1 | 2003-10-20 |
| Stefan | Edberg | 3997 | 1 | 1991-02-25 |
| Jim | Courier | 3973 | 1 | 1993-08-23 |
| Ivan | Lendl | 3420 | 1 | 1990-02-26 |
| Ilie | Nastase | 0 | 1 | 1973-08-27 |
+-------------+-----------+-----------+------+------------+
Nous pouvons également utiliser des paramètres dans nos requêtes. Les paramètres sont simplement des variables normales :
Requêtes avec paramètres
On peut ensuite utiliser la syntaxe
rank = 10
{{variable}} dans notre requête.
La requête suivante identifie les joueurs pour lesquels le nombre de jours entre leur première et leur dernière présence dans le top 10 était le plus faible :
%%sql
SELECT name_first, name_last,
MIN(ranking_date) AS earliest_date,
MAX(ranking_date) AS most_recent_date,
most_recent_date - earliest_date AS days,
1 + (days/7) AS weeks
FROM atp.rankings
JOIN atp.players ON players.player_id = rankings.player
WHERE rank <= {{rank}}
GROUP BY ALL
ORDER BY days
LIMIT 10
+------------+-----------+---------------+------------------+------+-------+
| name_first | name_last | earliest_date | most_recent_date | days | weeks |
+------------+-----------+---------------+------------------+------+-------+
| Alex | Metreveli | 1974-06-03 | 1974-06-03 | 0 | 1 |
| Mikael | Pernfors | 1986-09-22 | 1986-09-22 | 0 | 1 |
| Felix | Mantilla | 1998-06-08 | 1998-06-08 | 0 | 1 |
| Wojtek | Fibak | 1977-07-25 | 1977-07-25 | 0 | 1 |
| Thierry | Tulasne | 1986-08-04 | 1986-08-04 | 0 | 1 |
| Lucas | Pouille | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 0 | 1 |
| John | Alexander | 1975-12-15 | 1975-12-15 | 0 | 1 |
| Nicolas | Massu | 2004-09-13 | 2004-09-20 | 7 | 2 |
| Arnaud | Clement | 2001-04-02 | 2001-04-09 | 7 | 2 |
| Ernests | Gulbis | 2014-06-09 | 2014-06-23 | 14 | 3 |
+------------+-----------+---------------+------------------+------+-------+
JupySQL propose également des fonctionnalités de création de graphiques limitées. Nous pouvons créer des boîtes à moustaches ou des histogrammes. Nous allons créer un histogramme, mais commençons par écrire (et enregistrer) une requête qui calcule les classements dans le top 100 obtenus par chaque joueur. Nous pourrons nous en servir pour créer un histogramme qui compte combien de joueurs ont obtenu chaque classement :
Créer des histogrammes
Nous pouvons ensuite créer un histogramme en exécutant la commande suivante :
%%sql --save players_per_rank --no-execute
select distinct player, rank
FROM atp.rankings
WHERE rank <= 100
from sql.ggplot import ggplot, geom_histogram, aes
plot = (
ggplot(
table="players_per_rank",
with_="players_per_rank",
mapping=aes(x="rank", fill="#69f0ae", color="#fff"),
) + geom_histogram(bins=100)
)