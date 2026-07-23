Python . Dans ce guide, nous allons voir comment interroger Pandas à l’aide de la fonction de table Python . Pandas est une bibliothèque Python populaire pour la manipulation et l’analyse de données. Dans la version 2 de chDB, nous avons amélioré les performances des requêtes sur les DataFrames Pandas et introduit la fonction de table. Dans ce guide, nous allons voir comment interroger Pandas à l’aide de la fonction de table

Commençons par créer un environnement virtuel :

python -m venv .venv source .venv/bin/activate

Et maintenant, nous allons installer chDB. Assurez-vous d’avoir la version 2.0.2 ou supérieure :

pip install "chdb>=2.0.2"

Et maintenant, nous allons installer Pandas ainsi que quelques autres bibliothèques :

pip install pandas requests ipython

Nous allons utiliser ipython pour exécuter les commandes dans la suite de ce guide. Vous pouvez le lancer en exécutant :

ipython

Vous pouvez également utiliser le code dans un script Python ou dans le notebook de votre choix.

​ Création d’un Pandas DataFrame à partir d’une URL

Nous allons récupérer des données depuis le dépôt GitHub de StatsBomb . Importons d’abord requests et pandas :

import requests import pandas as pd

Ensuite, nous chargerons l’un des fichiers JSON de matchs dans un DataFrame :

response = requests.get( "https://raw.githubusercontent.com/statsbomb/open-data/master/data/matches/223/282.json" ) matches_df = pd.json_normalize(response.json(), sep = '_' )

Voyons avec quelles données nous allons travailler :

matches_df.iloc[ 0 ]

match_id 3943077 match_date 2024-07-15 kick_off 04:15:00.000 home_score 1 away_score 0 match_status available match_status_360 unscheduled last_updated 2024-07-15T15:50:08.671355 last_updated_360 None match_week 6 competition_competition_id 223 competition_country_name South America competition_competition_name Copa America season_season_id 282 season_season_name 2024 home_team_home_team_id 779 home_team_home_team_name Argentina home_team_home_team_gender male home_team_home_team_group None home_team_country_id 11 home_team_country_name Argentina home_team_managers [{'id': 5677, 'name': 'Lionel Sebastián Scalon... away_team_away_team_id 769 away_team_away_team_name Colombia away_team_away_team_gender male away_team_away_team_group None away_team_country_id 49 away_team_country_name Colombia away_team_managers [{'id': 5905, 'name': 'Néstor Gabriel Lorenzo'... metadata_data_version 1.1.0 metadata_shot_fidelity_version 2 metadata_xy_fidelity_version 2 competition_stage_id 26 competition_stage_name Final stadium_id 5337 stadium_name Hard Rock Stadium stadium_country_id 241 stadium_country_name United States of America referee_id 2638 referee_name Raphael Claus referee_country_id 31 referee_country_name Brazil Name: 0, dtype: object

Ensuite, nous allons charger l’un des fichiers JSON d’événements et ajouter également une colonne nommée match_id à ce DataFrame :

response = requests.get( "https://raw.githubusercontent.com/statsbomb/open-data/master/data/events/3943077.json" ) events_df = pd.json_normalize(response.json(), sep = '_' ) events_df[ "match_id" ] = 3943077

Et de nouveau, examinons la première ligne :

with pd.option_context( "display.max_rows" , None ): first_row = events_df.iloc[ 0 ] non_nan_columns = first_row[first_row.notna()].T display(non_nan_columns)

id 279b7d66-92b5-4daa-8ff6-cba8fce271d9 index 1 period 1 timestamp 00:00:00.000 minute 0 second 0 possession 1 duration 0.0 type_id 35 type_name Starting XI possession_team_id 779 possession_team_name Argentina play_pattern_id 1 play_pattern_name Regular Play team_id 779 team_name Argentina tactics_formation 442.0 tactics_lineup [{'player': {'id': 6909, 'name': 'Damián Emili... match_id 3943077 Name: 0, dtype: object

​ Interroger des DataFrames Pandas

Voyons maintenant comment interroger ces DataFrames avec chDB. Importons la bibliothèque :

import chdb

Nous pouvons interroger des DataFrames Pandas en utilisant la fonction de table Python :

SELECT * FROM Python( < name - of - variable > )

Ainsi, si nous voulions afficher les colonnes de matches_df , nous pourrions écrire ce qui suit :

chdb.query( """ DESCRIBE Python(matches_df) SETTINGS describe_compact_output=1 """ , "DataFrame" )

name type 0 match_id Int64 1 match_date String 2 kick_off String 3 home_score Int64 4 away_score Int64 5 match_status String 6 match_status_360 String 7 last_updated String 8 last_updated_360 String 9 match_week Int64 10 competition_competition_id Int64 11 competition_country_name String 12 competition_competition_name String 13 season_season_id Int64 14 season_season_name String 15 home_team_home_team_id Int64 16 home_team_home_team_name String 17 home_team_home_team_gender String 18 home_team_home_team_group String 19 home_team_country_id Int64 20 home_team_country_name String 21 home_team_managers String 22 away_team_away_team_id Int64 23 away_team_away_team_name String 24 away_team_away_team_gender String 25 away_team_away_team_group String 26 away_team_country_id Int64 27 away_team_country_name String 28 away_team_managers String 29 metadata_data_version String 30 metadata_shot_fidelity_version String 31 metadata_xy_fidelity_version String 32 competition_stage_id Int64 33 competition_stage_name String 34 stadium_id Int64 35 stadium_name String 36 stadium_country_id Int64 37 stadium_country_name String 38 referee_id Int64 39 referee_name String 40 referee_country_id Int64 41 referee_country_name String

Nous pouvons alors déterminer quels arbitres ont officié lors de plus d’un match en écrivant la requête suivante :

chdb.query( """ SELECT referee_name, count() AS count FROM Python(matches_df) GROUP BY ALL HAVING count > 1 ORDER BY count DESC """ , "DataFrame" )

referee_name count 0 César Arturo Ramos Palazuelos 3 1 Maurizio Mariani 3 2 Piero Maza Gomez 3 3 Mario Alberto Escobar Toca 2 4 Wilmar Alexander Roldán Pérez 2 5 Jesús Valenzuela Sáez 2 6 Wilton Pereira Sampaio 2 7 Darío Herrera 2 8 Andrés Matonte 2 9 Raphael Claus 2

Examinons maintenant events_df .

chdb.query( """ SELECT pass_recipient_name, count() FROM Python(events_df) WHERE type_name = 'Pass' AND pass_recipient_name <> '' GROUP BY ALL ORDER BY count() DESC LIMIT 10 """ , "DataFrame" )

pass_recipient_name count() 0 Davinson Sánchez Mina 76 1 Ángel Fabián Di María Hernández 64 2 Alexis Mac Allister 62 3 Enzo Fernandez 57 4 James David Rodríguez Rubio 56 5 Johan Andrés Mojica Palacio 55 6 Rodrigo Javier De Paul 54 7 Jefferson Andrés Lerma Solís 53 8 Jhon Adolfo Arias Andrade 52 9 Carlos Eccehomo Cuesta Figueroa 50

​ Jointure de DataFrames Pandas

Nous pouvons également effectuer une jointure entre des DataFrames dans une requête. Par exemple, pour obtenir un aperçu du match, nous pourrions écrire la requête suivante :

chdb.query( """ SELECT home_team_home_team_name, away_team_away_team_name, home_score, away_score, countIf(type_name = 'Pass' AND possession_team_id=home_team_home_team_id) AS home_passes, countIf(type_name = 'Pass' AND possession_team_id=away_team_away_team_id) AS away_passes, countIf(type_name = 'Shot' AND possession_team_id=home_team_home_team_id) AS home_shots, countIf(type_name = 'Shot' AND possession_team_id=away_team_away_team_id) AS away_shots FROM Python(matches_df) AS matches JOIN Python(events_df) AS events ON events.match_id = matches.match_id GROUP BY ALL LIMIT 5 """ , "DataFrame" ).iloc[ 0 ]

home_team_home_team_name Argentina away_team_away_team_name Colombia home_score 1 away_score 0 home_passes 527 away_passes 669 home_shots 11 away_shots 19 Name: 0, dtype: object

​ Remplir une table à partir d’un DataFrame

Nous pouvons également créer et remplir des tables ClickHouse à partir de DataFrames. Si nous voulons créer une table dans chDB, nous devons utiliser l’API Stateful Session.

Importons le module de session :

from chdb import session as chs

Initialisez une session :

sess = chs.Session()

Ensuite, nous allons créer une base de données :

sess.query( "CREATE DATABASE statsbomb" )

Ensuite, créez une table events à partir de events_df :

sess.query( """ CREATE TABLE statsbomb.events ORDER BY id AS SELECT * FROM Python(events_df) """ )

Nous pouvons ensuite exécuter la requête qui renvoie le joueur qui reçoit le plus de passes :

sess.query( """ SELECT pass_recipient_name, count() FROM statsbomb.events WHERE type_name = 'Pass' AND pass_recipient_name <> '' GROUP BY ALL ORDER BY count() DESC LIMIT 10 """ , "DataFrame" )

pass_recipient_name count() 0 Davinson Sánchez Mina 76 1 Ángel Fabián Di María Hernández 64 2 Alexis Mac Allister 62 3 Enzo Fernandez 57 4 James David Rodríguez Rubio 56 5 Johan Andrés Mojica Palacio 55 6 Rodrigo Javier De Paul 54 7 Jefferson Andrés Lerma Solís 53 8 Jhon Adolfo Arias Andrade 52 9 Carlos Eccehomo Cuesta Figueroa 50

​ Jointure entre un DataFrame Pandas et une table

Enfin, nous pouvons également mettre à jour notre requête de jointure pour effectuer la jointure entre le DataFrame matches_df et la table statsbomb.events :

sess.query( """ SELECT home_team_home_team_name, away_team_away_team_name, home_score, away_score, countIf(type_name = 'Pass' AND possession_team_id=home_team_home_team_id) AS home_passes, countIf(type_name = 'Pass' AND possession_team_id=away_team_away_team_id) AS away_passes, countIf(type_name = 'Shot' AND possession_team_id=home_team_home_team_id) AS home_shots, countIf(type_name = 'Shot' AND possession_team_id=away_team_away_team_id) AS away_shots FROM Python(matches_df) AS matches JOIN statsbomb.events AS events ON events.match_id = matches.match_id GROUP BY ALL LIMIT 5 """ , "DataFrame" ).iloc[ 0 ]