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Pandas est une bibliothèque Python populaire pour la manipulation et l’analyse de données. Dans la version 2 de chDB, nous avons amélioré les performances des requêtes sur les DataFrames Pandas et introduit la fonction de table Python. Dans ce guide, nous allons voir comment interroger Pandas à l’aide de la fonction de table Python.

Préparation

Commençons par créer un environnement virtuel :
Et maintenant, nous allons installer chDB. Assurez-vous d’avoir la version 2.0.2 ou supérieure :
Et maintenant, nous allons installer Pandas ainsi que quelques autres bibliothèques :
Nous allons utiliser ipython pour exécuter les commandes dans la suite de ce guide. Vous pouvez le lancer en exécutant :
Vous pouvez également utiliser le code dans un script Python ou dans le notebook de votre choix.

Création d’un Pandas DataFrame à partir d’une URL

Nous allons récupérer des données depuis le dépôt GitHub de StatsBomb. Importons d’abord requests et pandas :
Ensuite, nous chargerons l’un des fichiers JSON de matchs dans un DataFrame :
Voyons avec quelles données nous allons travailler :
Ensuite, nous allons charger l’un des fichiers JSON d’événements et ajouter également une colonne nommée match_id à ce DataFrame :
Et de nouveau, examinons la première ligne :

Interroger des DataFrames Pandas

Voyons maintenant comment interroger ces DataFrames avec chDB. Importons la bibliothèque :
Nous pouvons interroger des DataFrames Pandas en utilisant la fonction de table Python :
Ainsi, si nous voulions afficher les colonnes de matches_df, nous pourrions écrire ce qui suit :
Nous pouvons alors déterminer quels arbitres ont officié lors de plus d’un match en écrivant la requête suivante :
Examinons maintenant events_df.

Jointure de DataFrames Pandas

Nous pouvons également effectuer une jointure entre des DataFrames dans une requête. Par exemple, pour obtenir un aperçu du match, nous pourrions écrire la requête suivante :

Remplir une table à partir d’un DataFrame

Nous pouvons également créer et remplir des tables ClickHouse à partir de DataFrames. Si nous voulons créer une table dans chDB, nous devons utiliser l’API Stateful Session. Importons le module de session :
Initialisez une session :
Ensuite, nous allons créer une base de données :
Ensuite, créez une table events à partir de events_df :
Nous pouvons ensuite exécuter la requête qui renvoie le joueur qui reçoit le plus de passes :

Jointure entre un DataFrame Pandas et une table

Enfin, nous pouvons également mettre à jour notre requête de jointure pour effectuer la jointure entre le DataFrame matches_df et la table statsbomb.events :
Dernière modification le 23 juillet 2026