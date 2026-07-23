Conseils d’optimisation des performances de DataStore par rapport à pandas

DataStore offre des gains de performance significatifs par rapport à pandas pour de nombreuses opérations. Ce guide explique pourquoi et comment optimiser vos charges de travail.

​ Pourquoi DataStore est plus rapide

​ 1. SQL Pushdown

Les opérations sont exécutées directement sur la source de données :

# pandas: Loads ALL data, then filters in memory df = pd.read_csv( "huge.csv" ) # Load 10GB df = df[df[ 'year' ] == 2024 ] # Filter in Python # DataStore: Filter at source ds = pd.read_csv( "huge.csv" ) # Just metadata ds = ds[ds[ 'year' ] == 2024 ] # Filter in SQL df = ds.to_df() # Only load filtered data

​ 2. Sélection des colonnes nécessaires

Seules les colonnes nécessaires sont lues :

# DataStore: Only reads name, age columns ds = pd.read_parquet( "wide_table.parquet" ) result = ds.select( 'name' , 'age' ).to_df() # vs pandas: Reads all 100 columns, then selects

​ 3. Évaluation différée

Plusieurs opérations se compilent en une seule requête :

# DataStore: One optimized SQL query result = (ds .filter(ds[ 'amount' ] > 100 ) .groupby( 'region' ) .agg({ 'amount' : 'sum' }) .sort( 'sum' , ascending = False ) .head( 10 ) .to_df() ) # Becomes: # SELECT region, SUM(amount) FROM data # WHERE amount > 100 # GROUP BY region ORDER BY sum DESC LIMIT 10

​ Benchmark : DataStore vs pandas

​ Environnement de test

Données : 10 millions de lignes

Matériel : ordinateur portable standard

Format de fichier : CSV

Opération pandas (ms) DataStore (ms) Plus rapide Count GroupBy 347 17 DataStore (19.93x) Opérations combinées 1,535 234 DataStore (6.56x) Pipeline complexe 2,047 380 DataStore (5.39x) MultiFilter+Sort+Head 1,963 366 DataStore (5.36x) Filter+Sort+Head 1,537 350 DataStore (4.40x) Head/Limit 166 45 DataStore (3.69x) Ultra-complexe (10+ ops) 1,070 338 DataStore (3.17x) Agrégation GroupBy 406 141 DataStore (2.88x) Select+Filter+Sort 1,217 443 DataStore (2.75x) Filter+GroupBy+Sort 466 184 DataStore (2.53x) Filter+Select+Sort 1,285 533 DataStore (2.41x) Sort (simple) 1,742 1,197 DataStore (1.45x) Filter (simple) 276 526 Comparable Sort (multiple) 947 1,477 Comparable

​ Points clés

Opérations GroupBy : DataStore jusqu’à 19,93x plus rapide Pipelines complexes : DataStore 5 à 6x plus rapide (avantage du SQL pushdown) Opérations de découpage simples : performances comparables - différence négligeable Meilleur cas d’utilisation : opérations en plusieurs étapes avec groupby/agrégation Zero-copy : to_df() n’entraîne aucun surcoût de conversion des données

​ Quand DataStore est préférable

​ Agrégations intensives

# DataStore excels: 19.93x faster result = ds.groupby( 'category' )[ 'amount' ].sum()

​ Pipelines complexes

# DataStore excels: 5-6x faster result = (ds .filter(ds[ 'date' ] >= '2024-01-01' ) .filter(ds[ 'amount' ] > 100 ) .groupby( 'region' ) .agg({ 'amount' : [ 'sum' , 'mean' , 'count' ]}) .sort( 'sum' , ascending = False ) .head( 20 ) )

​ Traitement des fichiers volumineux

# DataStore: Only loads what you need ds = pd.read_parquet( "huge_file.parquet" ) result = ds.filter(ds[ 'id' ] == 12345 ).to_df() # Fast!

​ Opérations sur plusieurs colonnes

# DataStore: Combines into single SQL ds[ 'total' ] = ds[ 'price' ] * ds[ 'quantity' ] ds[ 'is_large' ] = ds[ 'total' ] > 1000 ds = ds.filter(ds[ 'is_large' ])

​ Quand pandas tient la comparaison

Dans la plupart des cas, DataStore égale ou dépasse les performances de pandas. Toutefois, pandas peut être légèrement plus rapide dans les cas suivants :

​ Petits jeux de données (<1 000 lignes)

# For very small datasets, overhead is minimal for both # Performance difference is negligible small_df = pd.DataFrame({ 'x' : range ( 100 )})

​ Opérations de découpage simples

# Single slice operations without aggregation df = df[df[ 'x' ] > 10 ] # pandas slightly faster ds = ds[ds[ 'x' ] > 10 ] # DataStore comparable

​ Fonctions lambda Python personnalisées

# pandas required for custom Python code def complex_function ( row ): return custom_logic(row) df[ 'result' ] = df.apply(complex_function, axis = 1 )

Important Même dans les scénarios où DataStore est “plus lent”, les performances sont généralement du même ordre que celles de pandas — la différence est négligeable en pratique. Les avantages de DataStore pour les opérations complexes l’emportent largement sur ces cas particuliers. Pour un contrôle plus fin de l’exécution, consultez la page Configuration du moteur d’exécution

​ Intégration zero-copy des DataFrames

DataStore utilise le zero-copy pour lire et écrire des DataFrames pandas. Cela signifie :

# to_df() does NOT copy data - it's a zero-copy operation result = ds.filter(ds[ 'x' ] > 10 ).to_df() # No data conversion overhead # Same for creating DataStore from DataFrame ds = DataStore(existing_df) # No data copy

Principales implications :

to_df() est pratiquement gratuit - sans sérialisation ni copie en mémoire

est pratiquement gratuit - sans sérialisation ni copie en mémoire La création d’un DataStore à partir d’un pandas DataFrame est instantanée

La mémoire est partagée entre DataStore et les vues pandas

​ 1. Activer le mode Performance pour les charges de travail intensives

Pour les charges de travail fortement axées sur l’agrégation, lorsque vous n’avez pas besoin du format de sortie exact de pandas (ordre des lignes, colonnes MultiIndex, corrections de dtype), activez le mode Performance pour un débit maximal :

from chdb.datastore.config import config config.use_performance_mode() # Now all operations use SQL-first execution with no pandas overhead: # - Parallel Parquet reading (no preserve_order) # - Single-SQL aggregation (filter+groupby in one query) # - No row-order preservation overhead # - No MultiIndex, no dtype corrections result = (ds .filter(ds[ 'amount' ] > 100 ) .groupby( 'region' ) .agg({ 'amount' : [ 'sum' , 'mean' , 'count' ]}) )

Amélioration attendue : jusqu’à 2 à 8 fois plus rapide pour les charges de travail filter+groupby , avec une consommation mémoire réduite pour les fichiers Parquet volumineux.

Voir Mode Performance pour plus de détails.

​ 2. Utilisez Parquet plutôt que CSV

# CSV: Slower, reads entire file ds = pd.read_csv( "data.csv" ) # Parquet: Faster, columnar, compressed ds = pd.read_parquet( "data.parquet" ) # Convert once, benefit forever df = pd.read_csv( "data.csv" ) df.to_parquet( "data.parquet" )

Amélioration attendue : lectures 3 à 10 fois plus rapides

​ 3. Filtrez dès le départ

# Good: Filter first, then aggregate result = (ds .filter(ds[ 'date' ] >= '2024-01-01' ) # Reduce data early .groupby( 'category' )[ 'amount' ].sum() ) # Less optimal: Process all data result = (ds .groupby( 'category' )[ 'amount' ].sum() .filter(ds[ 'sum' ] > 1000 ) # Filter too late )

​ 4. Sélectionnez uniquement les colonnes nécessaires

# Good: Column pruning result = ds.select( 'name' , 'amount' ).filter(ds[ 'amount' ] > 100 ) # Less optimal: All columns loaded result = ds.filter(ds[ 'amount' ] > 100 ) # Loads all columns

​ 5. Exploitez les agrégations SQL

# GroupBy is where DataStore shines # Up to 20x speedup! result = ds.groupby( 'category' ).agg({ 'amount' : [ 'sum' , 'mean' , 'count' , 'max' ], 'quantity' : 'sum' })

​ 6. Utilisez head() au lieu de requêtes complètes

# Don't load entire result if you only need a sample result = ds.filter(ds[ 'type' ] == 'A' ).head( 100 ) # LIMIT 100 # Avoid this for large results # result = ds.filter(ds['type'] == 'A').to_df() # Loads everything

​ 7. Opérations par lots

# Good: Single execution result = ds.filter(ds[ 'x' ] > 10 ).filter(ds[ 'y' ] < 100 ).to_df() # Bad: Multiple executions result1 = ds.filter(ds[ 'x' ] > 10 ).to_df() # Execute result2 = result1[result1[ 'y' ] < 100 ] # Execute again

​ 8. Utilisez explain() pour optimiser

# View the query plan before executing query = ds.filter( ... ).groupby( ... ).agg( ... ) query.explain() # Check if operations are pushed down # Then execute result = query.to_df()

​ Profilage de votre charge de travail

​ Activer le profilage

from chdb.datastore.config import config, get_profiler config.enable_profiling() # Run your workload result = your_pipeline() # View report profiler = get_profiler() profiler.report()

​ Identifier les goulots d’étranglement

Performance Report ================== Step Duration % Total ---- -------- ------- SQL execution 2.5s 62.5% <- Bottleneck! read_csv 1.2s 30.0% Other 0.3s 7.5%

​ Comparaison des approches

# Test approach 1 profiler.reset() result1 = approach1() time1 = profiler.get_steps()[ - 1 ][ 'duration_ms' ] # Test approach 2 profiler.reset() result2 = approach2() time2 = profiler.get_steps()[ - 1 ][ 'duration_ms' ] print ( f "Approach 1: { time1 :.0f} ms" ) print ( f "Approach 2: { time2 :.0f} ms" )

​ Résumé des bonnes pratiques

Pratique Impact Activer le mode performance 2 à 8x plus rapide pour les charges de travail d’agrégation Utiliser des fichiers Parquet Lectures 3 à 10x plus rapides Filtrer dès le début Réduit le traitement des données Sélectionner les colonnes nécessaires Réduit les E/S et l’utilisation de la mémoire Utiliser GroupBy/agrégations Jusqu’à 20x plus rapide Regrouper les opérations par lots Évite les exécutions répétées Profiler avant d’optimiser Identifier les véritables goulots d’étranglement Utiliser explain() Vérifier l’optimisation des requêtes Utiliser head() pour les échantillons Évite les parcours complets de la table

​ Guide de décision rapide

Votre charge de travail Recommandation GroupBy/agrégation Utilisez DataStore Pipeline complexe en plusieurs étapes Utilisez DataStore Fichiers volumineux avec filtres Utilisez DataStore Opérations simples de découpage Les deux (performances comparables) Fonctions lambda Python personnalisées Utilisez pandas ou convertissez ultérieurement Très petits jeux de données (<1 000 lignes) Les deux (différence négligeable)