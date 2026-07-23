Pourquoi DataStore est plus rapide
Les opérations sont exécutées directement sur la source de données :
1. SQL Pushdown
# pandas: Loads ALL data, then filters in memory
df = pd.read_csv("huge.csv") # Load 10GB
df = df[df['year'] == 2024] # Filter in Python
# DataStore: Filter at source
ds = pd.read_csv("huge.csv") # Just metadata
ds = ds[ds['year'] == 2024] # Filter in SQL
df = ds.to_df() # Only load filtered data
Seules les colonnes nécessaires sont lues :
2. Sélection des colonnes nécessaires
# DataStore: Only reads name, age columns
ds = pd.read_parquet("wide_table.parquet")
result = ds.select('name', 'age').to_df()
# vs pandas: Reads all 100 columns, then selects
Plusieurs opérations se compilent en une seule requête :
3. Évaluation différée
# DataStore: One optimized SQL query
result = (ds
.filter(ds['amount'] > 100)
.groupby('region')
.agg({'amount': 'sum'})
.sort('sum', ascending=False)
.head(10)
.to_df()
)
# Becomes:
# SELECT region, SUM(amount) FROM data
# WHERE amount > 100
# GROUP BY region ORDER BY sum DESC LIMIT 10
Benchmark : DataStore vs pandas
Environnement de test
- Données : 10 millions de lignes
- Matériel : ordinateur portable standard
- Format de fichier : CSV
Résultats
|Opération
|pandas (ms)
|DataStore (ms)
|Plus rapide
|Count GroupBy
|347
|17
|DataStore (19.93x)
|Opérations combinées
|1,535
|234
|DataStore (6.56x)
|Pipeline complexe
|2,047
|380
|DataStore (5.39x)
|MultiFilter+Sort+Head
|1,963
|366
|DataStore (5.36x)
|Filter+Sort+Head
|1,537
|350
|DataStore (4.40x)
|Head/Limit
|166
|45
|DataStore (3.69x)
|Ultra-complexe (10+ ops)
|1,070
|338
|DataStore (3.17x)
|Agrégation GroupBy
|406
|141
|DataStore (2.88x)
|Select+Filter+Sort
|1,217
|443
|DataStore (2.75x)
|Filter+GroupBy+Sort
|466
|184
|DataStore (2.53x)
|Filter+Select+Sort
|1,285
|533
|DataStore (2.41x)
|Sort (simple)
|1,742
|1,197
|DataStore (1.45x)
|Filter (simple)
|276
|526
|Comparable
|Sort (multiple)
|947
|1,477
|Comparable
Points clés
- Opérations GroupBy : DataStore jusqu’à 19,93x plus rapide
- Pipelines complexes : DataStore 5 à 6x plus rapide (avantage du SQL pushdown)
- Opérations de découpage simples : performances comparables - différence négligeable
- Meilleur cas d’utilisation : opérations en plusieurs étapes avec groupby/agrégation
- Zero-copy :
to_df()n’entraîne aucun surcoût de conversion des données
Quand DataStore est préférable
Agrégations intensives
# DataStore excels: 19.93x faster
result = ds.groupby('category')['amount'].sum()
Pipelines complexes
# DataStore excels: 5-6x faster
result = (ds
.filter(ds['date'] >= '2024-01-01')
.filter(ds['amount'] > 100)
.groupby('region')
.agg({'amount': ['sum', 'mean', 'count']})
.sort('sum', ascending=False)
.head(20)
)
Traitement des fichiers volumineux
# DataStore: Only loads what you need
ds = pd.read_parquet("huge_file.parquet")
result = ds.filter(ds['id'] == 12345).to_df() # Fast!
Opérations sur plusieurs colonnes
# DataStore: Combines into single SQL
ds['total'] = ds['price'] * ds['quantity']
ds['is_large'] = ds['total'] > 1000
ds = ds.filter(ds['is_large'])
Dans la plupart des cas, DataStore égale ou dépasse les performances de pandas. Toutefois, pandas peut être légèrement plus rapide dans les cas suivants :
Quand pandas tient la comparaison
Petits jeux de données (<1 000 lignes)
# For very small datasets, overhead is minimal for both
# Performance difference is negligible
small_df = pd.DataFrame({'x': range(100)})
Opérations de découpage simples
# Single slice operations without aggregation
df = df[df['x'] > 10] # pandas slightly faster
ds = ds[ds['x'] > 10] # DataStore comparable
Fonctions lambda Python personnalisées
# pandas required for custom Python code
def complex_function(row):
return custom_logic(row)
df['result'] = df.apply(complex_function, axis=1)
ImportantMême dans les scénarios où DataStore est “plus lent”, les performances sont généralement du même ordre que celles de pandas — la différence est négligeable en pratique. Les avantages de DataStore pour les opérations complexes l’emportent largement sur ces cas particuliers.Pour un contrôle plus fin de l’exécution, consultez la page Configuration du moteur d’exécution.
DataStore utilise le zero-copy pour lire et écrire des DataFrames pandas. Cela signifie :
Intégration zero-copy des DataFrames
Principales implications :
# to_df() does NOT copy data - it's a zero-copy operation
result = ds.filter(ds['x'] > 10).to_df() # No data conversion overhead
# Same for creating DataStore from DataFrame
ds = DataStore(existing_df) # No data copy
to_df()est pratiquement gratuit - sans sérialisation ni copie en mémoire
- La création d’un DataStore à partir d’un pandas DataFrame est instantanée
- La mémoire est partagée entre DataStore et les vues pandas
Conseils d’optimisation
Pour les charges de travail fortement axées sur l’agrégation, lorsque vous n’avez pas besoin du format de sortie exact de pandas (ordre des lignes, colonnes MultiIndex, corrections de dtype), activez le mode Performance pour un débit maximal :
1. Activer le mode Performance pour les charges de travail intensives
Amélioration attendue : jusqu’à 2 à 8 fois plus rapide pour les charges de travail
from chdb.datastore.config import config
config.use_performance_mode()
# Now all operations use SQL-first execution with no pandas overhead:
# - Parallel Parquet reading (no preserve_order)
# - Single-SQL aggregation (filter+groupby in one query)
# - No row-order preservation overhead
# - No MultiIndex, no dtype corrections
result = (ds
.filter(ds['amount'] > 100)
.groupby('region')
.agg({'amount': ['sum', 'mean', 'count']})
)
filter+groupby, avec une consommation mémoire réduite pour les fichiers Parquet volumineux.
Voir Mode Performance pour plus de détails.
2. Utilisez Parquet plutôt que CSV
Amélioration attendue : lectures 3 à 10 fois plus rapides
# CSV: Slower, reads entire file
ds = pd.read_csv("data.csv")
# Parquet: Faster, columnar, compressed
ds = pd.read_parquet("data.parquet")
# Convert once, benefit forever
df = pd.read_csv("data.csv")
df.to_parquet("data.parquet")
3. Filtrez dès le départ
# Good: Filter first, then aggregate
result = (ds
.filter(ds['date'] >= '2024-01-01') # Reduce data early
.groupby('category')['amount'].sum()
)
# Less optimal: Process all data
result = (ds
.groupby('category')['amount'].sum()
.filter(ds['sum'] > 1000) # Filter too late
)
4. Sélectionnez uniquement les colonnes nécessaires
# Good: Column pruning
result = ds.select('name', 'amount').filter(ds['amount'] > 100)
# Less optimal: All columns loaded
result = ds.filter(ds['amount'] > 100) # Loads all columns
5. Exploitez les agrégations SQL
# GroupBy is where DataStore shines
# Up to 20x speedup!
result = ds.groupby('category').agg({
'amount': ['sum', 'mean', 'count', 'max'],
'quantity': 'sum'
})
6. Utilisez head() au lieu de requêtes complètes
# Don't load entire result if you only need a sample
result = ds.filter(ds['type'] == 'A').head(100) # LIMIT 100
# Avoid this for large results
# result = ds.filter(ds['type'] == 'A').to_df() # Loads everything
7. Opérations par lots
# Good: Single execution
result = ds.filter(ds['x'] > 10).filter(ds['y'] < 100).to_df()
# Bad: Multiple executions
result1 = ds.filter(ds['x'] > 10).to_df() # Execute
result2 = result1[result1['y'] < 100] # Execute again
8. Utilisez explain() pour optimiser
# View the query plan before executing
query = ds.filter(...).groupby(...).agg(...)
query.explain() # Check if operations are pushed down
# Then execute
result = query.to_df()
Profilage de votre charge de travail
Activer le profilage
from chdb.datastore.config import config, get_profiler
config.enable_profiling()
# Run your workload
result = your_pipeline()
# View report
profiler = get_profiler()
profiler.report()
Identifier les goulots d’étranglement
Performance Report
==================
Step Duration % Total
---- -------- -------
SQL execution 2.5s 62.5% <- Bottleneck!
read_csv 1.2s 30.0%
Other 0.3s 7.5%
Comparaison des approches
# Test approach 1
profiler.reset()
result1 = approach1()
time1 = profiler.get_steps()[-1]['duration_ms']
# Test approach 2
profiler.reset()
result2 = approach2()
time2 = profiler.get_steps()[-1]['duration_ms']
print(f"Approach 1: {time1:.0f}ms")
print(f"Approach 2: {time2:.0f}ms")
Résumé des bonnes pratiques
|Pratique
|Impact
|Activer le mode performance
|2 à 8x plus rapide pour les charges de travail d’agrégation
|Utiliser des fichiers Parquet
|Lectures 3 à 10x plus rapides
|Filtrer dès le début
|Réduit le traitement des données
|Sélectionner les colonnes nécessaires
|Réduit les E/S et l’utilisation de la mémoire
|Utiliser GroupBy/agrégations
|Jusqu’à 20x plus rapide
|Regrouper les opérations par lots
|Évite les exécutions répétées
|Profiler avant d’optimiser
|Identifier les véritables goulots d’étranglement
|Utiliser explain()
|Vérifier l’optimisation des requêtes
|Utiliser head() pour les échantillons
|Évite les parcours complets de la table
Guide de décision rapide
|Votre charge de travail
|Recommandation
|GroupBy/agrégation
|Utilisez DataStore
|Pipeline complexe en plusieurs étapes
|Utilisez DataStore
|Fichiers volumineux avec filtres
|Utilisez DataStore
|Opérations simples de découpage
|Les deux (performances comparables)
|Fonctions lambda Python personnalisées
|Utilisez pandas ou convertissez ultérieurement
|Très petits jeux de données (<1 000 lignes)
|Les deux (différence négligeable)